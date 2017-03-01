Останнього дня зими Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запросив до Будинку уряду представників металургійної промисловості. Цю нараду він присвятив виключно питанню вугільної блокади та її можливих негативних наслідків на якість життя українців і гідний рівень роботи промислових підприємств. Цього разу глава уряду не намагався відшукувати ймовірність виникнення оптимістичних новин. Його заяви були лаконічними, конкретними й доволі скептичними. Заспівом стало питання діяльності підприємств металургійної промисловості та енергетики в умовах блокування вантажних перевезень з тимчасово окупованих територій України.

З перших хвилин Володимир Гройсман заявив, що уряд буде готовий мінімізувати вплив вугільної блокади на економіку, але він попереджає, що її наслідки відчують пересічні українці. «Ми з цим упораємося, проаналізуємо все і ухвалимо потрібні рішення», — так це звучало з вуст Прем’єра. Він вважав неодмінною складовою цієї теми тезу щодо початку зростання економіки. Суть питання докладніше розкрито в словах: «Якщо під питанням так званої блокади блокується Україна, то ми маємо розуміти всі загрози. Всі мають говорити про реальний стан справ. Політики мають нести відповідальність за свої дії й висловлювання».

Оцінка валютних втрат зростає

Окрім цього, в КМУ народжуються ще песимістичніші думки. Одна з них стосується проблем фінансування бюджетної сфери Донецької області, зокрема Маріуполя, і зниження надходжень до Пенсійного фонду. Все це станеться, за прогнозом Прем’єра, через зупинку металургійних підприємств Маріуполя. «Постраждають не 100 тисяч осіб, задіяних на металургійних і суміжних підприємствах. Їх буде більше. Близько 60% податку на доходи фізичних осіб залишається у бюджеті Маріуполя. А це фінансування вчителів, медицини. Зменшаться відрахування до Пенсійного фонду», — заявив Володимир Гройсман.

У цій частині наради вносив корективи до виступу глави уряду керівник одного з найбільших металургійних комбінатів країни ММК ім. Ілліча Юрій Зінченко. Він додав, що зупинка лише його підприємства призведе до бюджетних втрат обсягом щонайменше 1,5 мільярда гривень.

Про те, що організована на Донбасі вугільна блокада може призвести до втрати валютної виручки України за підсумками року на рівні не менш як 3,5 мільярда доларів, говорив голова об’єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков. Його слова цитує УНІАН: «Наслідки можуть бути катастрофічними. Втрати можуть становити 3,5 мільярда доларів за результатами року, а збиток відчують усі суміжні галузі, які користуються металургійною продукцією».

Своєрідним резюме стали слова Володимира Гройсмана, що вугільна блокада, організована з кінця січня на Донбасі, змушує українські підприємства витрачати валютну виручку на імпорт вугілля й купувати його зокрема в Росії, яка веде військовими та економічними методами агресію проти України. «Якщо вугілля з українських надр надходить на металургійні підприємства, зареєстровані в Україні, виробничий процес не зупиняється, а виручка від проданої продукції залишається в українському бюджеті й на підприємствах у вигляді реінвестицій. Коли вітчизняне вугілля не надходить на підприємства, вони змушені купувати паливо, щоб не зупиняти й не консервувати виробництво, яке часто дуже складно відновлювати, — наголосив Володимир Гройсман. — Джерел для імпорту небагато: США та Росія. Тобто вугільна блокада змушує купувати вугілля в Росії».

Віч-на-віч із проблемою

Опісля він закликав учасників штабу блокади Донбасу відвідати металургійні та енергетичні підприємства, роботу яких поставлено під загрозу внаслідок блокади, і пояснити робітникам мотиви своїх дій. При цьому він нагадав про свою нещодавню зустріч із представниками штабу щодо обговорення енергетичної блокади, але не отримав зворотного зв’язку. Керівників металургійних та енергетичних підприємств глава уряду просив запросити представників блокувальників у повному складі для зустрічі зі своїми трудовими колективами.

Про те, як Володимир Гройсман у словесній формі стукнув кулаком по столу, українців інформує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Публічно звертаюся до штабу блокади: шановні, дорогі друзі, будь ласка, прошу всіх керівників блокади разом відвідати по черзі всі підприємства, які мають величезні загрози. Фактично ви їх поставили на межу знищення, тому дуже правильно приїхати до колективу, пояснити свої дії, альтернативи, які ви пропонуєте. Це десятки тисяч українських родин, українських людей, які вимагають від вас пояснень, що ви робите, навіщо це робите, хто вас мотивує це робити, як ви бачите ситуацію у середньостроковій перспективі».

На його думку, такий діалог матиме позитивні наслідки: «Одна річ, коли говорять керівники, а інша – коли говоритимуть металурги, які працюють у дуже непростих умовах».

Одне слово, Прем’єр не сприймає вугілля, яке видобувають з українських надр, за «предмет шантажу й тиску на Україну». Ця нарада — спосіб оцінити проблеми, які вже виникли, і скоординувати подальші дії.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»