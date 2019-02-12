Активне створення українського контенту в книговидавництві, виробництві телевізійного та радіопродукту стає не менш важливим для захисту української державності, ніж оборона військовими української землі на сході країни. «Урок історії можна сформулювати так: живе українська книжка — значить живе українська мова, значить живе Україна», — наголосив Президент Петро Порошенко під час 20-ї ювілейної церемонії «Всеукраїнський рейтинг «Книжка року», повідомляє департамент прес-служби АП.

«Уже майже 600 років, як над людством зійшла галактика Гутенберга. І всі ці століття саме книжка формувала людей, суспільства. Вона принесла нам великі ідеї свободи, демократії, права, освіти, науки. Вдивляючись у біографії творців української культури, учасників української революції, героїв УПА, правозахисників, дисидентів-шістдесятників, помічаємо спільне у формуванні їхніх особистостей: читання української книжки», — сказав Президент.

Він підкреслив, що агресія Росії проти України почалася ще задовго до 2014 року «із захоплення нашого телебачення, радіо, книговидання та книгорозповсюдження, які майже повністю було поставлено на службу так званому рускому міру. Щоб захистити й зберегти Україну, ми мусили переломити ситуацію. Нашою відповіддю став український контент, що вже зараз, і я вас із цим вітаю, домінує на радіо й поступово розширює простір на телебаченні. Фільми українського виробництва збирають нарешті повні зали кінотеатрів. А українські книжки заповнили полиці магазинів і щодня здобувають нових читачів. Без перебільшення можна говорити про перехід кількості в якість. Стають популярними нові автори, які пропонують актуальні теми, збагачують мову, виходять у світ», — наголосив Президент.

Деякі видавництва стали брендами, що демонструють вдале поєднання змісту й поліграфічного оформлення. «Ми нетерпляче очікуємо на їхні новинки, які стають подіями в культурному житті України. Усе це, поза сумнівом, додало останніми роками експертам вашого конкурсу великої роботи. Але це приємне навантаження, — зауважив Президент. — Для мене найкращим показником важливості всього зробленого є українські книжки, які наші воїни читають на передовій. Відкрию вам таємницю: музику там слухати не можна, бо слід слухати ефір, зокрема обстріли російсько-терористичних військ. А книжку читати можна. І вони мають книжки. Там є міні-бібліотеки у бліндажах, поряд зі зброєю і набоями, як найкраща українська зброя. А ще треба бачити, як зустрічають у прифронтовій зоні зібрані волонтерами, надані авторами і видавцями книжки для дитсадків, шкіл, лікарень».

Книжка має бути доступною на сході й на заході, в місті й у селі, для пенсіонера і для дитини. Україна стає привабливим полем для інвестицій у різні галузі. Це означає створення нових високооплачуваних робочих місць, отже попит на книжки.

«Маємо зберегти ці позитивні тенденції, не дати популістам зруйнувати зроблене і повести нас дорогою Каракаса, де книжки, як і все решта, давно зникли з полиць магазинів. Бо популістам не потрібні книжки, їм потрібні агітки для маніпуляцій свідомістю людей, — сказав Президент і наголосив: — Нам потрібні книжки, які вчать мислити, співпереживати, шукати і достойно реагувати на все нове у нашому житті».

Він подякував усім, хто «пише й друкує такі книжки, хто розповідає про них і добирає найкращі. Тоді, коли держава відвернулася від української книжки й книговидавців, ви робили неймовірні кроки, щоб популяризувати книжку».

Президент звернувся до засновника конкурсу Костянтина Родика: «Ваша справа дуже потрібна всім, хто творить і захищає не просто українську книжку, а європейське майбутнє нашої держави, бо це те, про що пишуть у справжніх українських книжках».

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»