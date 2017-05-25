У сфері соціального захисту тих, хто постраждав від наслідків катастрофи на ЧАЕС, поменшає бюрократичних перешкод

Президент Петро Порошенко підписав закон, який посилить захист тих, хто постраждав від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ідеться про Закон «Про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», повідомляє департамент прес-служби АП.

Завдяки сотням тисяч героїв…

Цей документ встановлює з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника дружинам або чоловікам, які втратили годувальника, із числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, зарахованим до 1 категорії. Згідно із законом, це право надано незалежно від причиннового зв’язку смерті годувальника з Чорнобильською катастрофою. «Протягом року ми скоординували заходи, які дали б змогу зменшити бюрократичні процедури для тих, хто постраждав унаслідок найстрашнішої техногенної катастрофи у світі», — наголосив Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Володимиром Войтовим, президентом Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорнобиля Зінаїдою Багровою, президентом Міжнародного благодійного фонду «Діти-інваліди Чорнобиля» Валентиною Колесніковою та головою Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» Геннадієм Ширяєвим.

Петро Порошенко зазначив, що Чорнобильська трагедія — одне з найболючіших питань для багатьох українців. Понад 30 років тому Україні, яка не мала високих технологій, зусиллями сотень тисяч героїв вдалося побудувати саркофаг і забезпечити на перший час захист не лише своєї країни, а й усього людства від руйнівних наслідків радіоактивного забруднення, зауважив він.

Президент сказав, що весь цей час Українська держава здійснювала комплекс заходів в екологічному аспекті. Нині, мобілізувавши підтримку донорів, забезпечивши якість будівництва конфайнмента, було завершено зведення нової арки об’єкта «Укриття». «Я мав високу честь разом із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку, лідерами інших держав завершити процедуру насування арки над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС», — згадав Петро Порошенко, наголосивши, що це «яскравий приклад дій української влади щодо забезпечення радіаційної безпеки».

Соціальний захист — пріоритет

Президент також повідомив, що підписав указ про довічні стипендії учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Він наголосив, що держава тримає на постійному контролі питання соціального захисту чорнобильців та їхніх сімей. Особливо тих, хто в перші дні трагедії став до лав ліквідаторів катастрофи. Петро Порошенко вважає, що на сьогодні існує абсолютно інший рівень сприйняття соціального захисту чорнобильців серед чиновників. За його словами, ніхто не наважився запропонувати Президенту застосувати право вето щодо Закону «Про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», який скасовує чимало бюрократичних перешкод у сфері соціального захисту постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко повідомив, що схвалено новий механізм співпраці й фінансування програм оздоровлення чорнобильців, а також активно опрацьовують інші питання, зокрема пов’язані з пенсійним забезпеченням. «Можемо підтвердити, що за останні роки нині встановився, напевне, найвищий рівень діалогу між владою і громадськими організаціями, бо ми зустрічаємося регулярно, а не лише напередодні 26 квітня», — зазначив віце-прем’єр-міністр.

Представники громадських організацій чорнобильців подякували главі держави за співпрацю й підтримку їхніх ініціатив. «Влада справді має бажання і робить усе можливе, щоб повернути справедливість», — зазначив Володимир Войтов.

Активісти порушили перед Президентом інші питання, пов’язані з проблемами цієї категорії громадян. Зокрема щодо пенсійного забезпечення, оздоровлення дітей-чорнобильців, евакуйованих із зони відчуження, відзначення нагородами тих українців, які доклали зусиль для ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС, і громадян, які всі ці роки допомагали й допомагають у питаннях оздоровлення чорнобильців.

Глава держави подякував присутнім за співпрацю й запевнив, що всі порушені питання буде передано уряду та у відповідні інстанції. Він також запевнив, що дасть відповідні доручення для оперативного розв’язання зазначених проблем.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»