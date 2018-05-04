Фахівці Мінсоцполітики ініціювали справедливіший підхід до призначення субсидій, який набув чинності з 1 травня 2018 року. Рішення ухвалено в межах підготовки до монетизації цієї державної допомоги, яку мають запровадити протягом наступного опалювального сезону.

Більшості українців, які отримують субсидії і не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу (здебільшого це стосується тих, хто працює без оформлення, і заробітчан за кордоном), — загалом це близько 80—85% нинішніх субсидіантів — як і раніше, державну допомогу буде перепризначено в автоматичному режимі й без необхідності звертатися до органів соцзахисту за місцем проживання.

Через запровадження нових правил близько 15% отримувачів субсидій змушені будуть надати оновлені відомості про себе й родину для переоформлення, повідомив директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Він уточнив, що повторно заяву і декларацію потрібно буде подати лише:

• орендарям житла (адже не таємниця, що нині чимало квартир здають із бонусом — оформленою субсидією на компослуги);

• внутрішньо переміщеним особам (вони зможуть оформити субсидію без договору оренди житла, лише на підставі заяви й декларації, вказавши склад домогосподарства);

• родинам, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично тим, хто проживає в помешканні;

• сім’ям, де є люди працездатного віку, що не працюють або не мають доходів чи вони менші від мінімальної заробітної плати (найчастіше так приховують тіньові заробітки);

• родинам, у яких сталися зміни протягом останнього року;

• сім’ям, які на травень 2018-го матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її до червня 2018-го.

Варто врахувати, що субсидію скасовують, якщо площа квартири перевищує 120, а будинку — 200 квадратних метрів, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Щоб запобігти зловживанням

«Усі, хто потребує допомоги від держави, і далі її отримуватимуть. Більшості громадян субсидії на наступний опалювальний сезон буде перепризначено автоматично, — запевняє Віталій Музиченко. — Звернутися до органів соцзахисту слід лише окремим категоріям громадян, які підпадають під нові критерії, запроваджені для підвищення адресності субсидій і запобігання поширенню зловживань. Приміром, сім’я купила автомобіль, експлуатований менше як п’ять років. Донедавна така покупка не була критерієм для призначення чи скасування субсидії. Відтепер її обов’язково слід внести в декларацію і подати до органів соціального захисту нову заяву», — цитує фахівця прес-служба Мінсоцполітики.

За попередніми розрахунками, кількість українців, яким може знадобитися звернення до органів соцзахисту, становить близько 15—20%. «Цим людям просто слід заповнити декларацію новими даними й подати її разом із заявою, щоб визначити право на субсидію. За тими, в кого статки не змінилися, хто не робив вартісних покупок і у складі сімей не має працездатних осіб, які декларують, що не мають доходу, право на субсидію зберігається автоматично. Їм звертатися до органів соцзахисту не потрібно. Ми й надалі захищатимемо тих, хто потребує допомоги. Але держава не платитиме за тих, хто має приховані статки або працює в тіньовому секторі. Це порушення принципів соціальної справедливості», — наголосив Віталій Музиченко.

Згідно з урядовим дорученням задля уникнення зайвого ажіотажу обласні державні адміністрації мають провести роз’яснювальну роботу серед жителів своїх областей.

Справедливо та адресно

Нові правила не застосовуватимуть до малозабезпечених, пенсіонерів чи офіційно зареєстрованих безробітних. Натомість скоротиться кількість тих, хто звертається по державну допомогу, насправді маючи доходи, достатні, щоб самостійно сплачувати за комунальні послуги.

Якщо раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні й окремо розраховували на літній і зимовий періоди, то, відповідно до нової програми, це відбуватиметься двічі на рік — у травні й жовтні. Але для більшості домогосподарств, які вже нею користуються, субсидію, як і раніше, перепризначатимуть автоматично з огляду на доходи за два попередні квартали.

Фахівці Мінсоцполітики не вважають, що в результаті нововведень значно скоротиться кількість домогосподарств, які отримуватимуть субсидії й надалі. Але власники елітних будинків, нових автомобілів, ті, хто працює в тіньовому секторі економіки, відтепер отримати субсидію не зможуть. При цьому й надалі існуватиме можливість призначення субсидій через рішення відповідних комісій, якщо домогосподарство формально не підпадає під відповідні критерії, але потребує державної допомоги.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»