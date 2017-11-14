Чергове засідання Національної ради реформ розпочиналося з прозорого та ефективного реєстру землі. Президент Петро Порошенко запевняв учасників зібрання, що це захист від фальсифікацій і рейдерських захоплень земельних ресурсів. «Ми домовилися, що найближчим часом об’єднаємо всі законодавчі ініціативи і буде внесено закон, який не тільки спростить процедуру реєстрації земельних прав, а й зробить її прозорою. Сподіваюся, знищить і ліквідує саме поле для корупції», — зауважив Петро Порошенко.

Глава держави нагадав, що в жовтні на засіданні Ради регіонального розвитку представники місцевого самоврядування й територіальних громад порушили питання захисту їхніх прав, зокрема реєстрації земельних ділянок, земельного рейдерства і зловживань, які мали місце в Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру. Реакція на відсторонення і звільнення відповідних посадовців була миттєвою.

Потім глава держави заговорив про чинник стимуляції для об’єднаних територіальних громад. Передовсім це право розпоряджатися тими земельними ділянками, які перебували в розпорядженні центральних органів влади. Такі кроки Президент називає продовженням децентралізаційної політики.

Він звернув увагу на питання запровадження єдиного реєстру. Для цього слід ліквідувати подвійні реєстри — своєрідний плацдарм для рейдерських захоплень землі. «У нас має бути один реєстр», — резюмував Петро Порошенко. Можливо, цей реєстр буде в Держгеокадастрі, однак за умови, що він виконуватиме лише функцію контролю.

«Ніхто не може зупинити, підвісити й чекати, скажімо так, стимулюючих кроків для прискорення цієї реєстрації. Упевнений, що це має бути прозоро, зрозуміло й ефективно», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.

До речі, питання пільг у цій сфері передаватимуть громадам. Щодо цього наміру Президент висловлювався так: «Оскільки всі ці податки йдуть громаді, чому держава має втручатися в те, як і кому це треба обговорювати і обраховувати? Систему надання пільг треба передати громаді. І громада на місці, в селі, краще знає, кому на який відсоток і як ці пільги віддаються».

Та найбільше главу держави не задовольняє процес оцифрування земельного кадастру. 50—60% — це неприйнятний показник. Питання обговорюють із представниками уряду, була й окрема програма Світового банку, надано кошти. «А віз і нині там, — сказав Президент. — Ні про який ринок землі, ні про яке продовження земельних реформ, ні про яку боротьбу з рейдерством, ні про що не говоритимемо, поки в нас не буде прозорого й ефективного реєстру». Після створення такого реєстру доступ до нього повинен мати реєстратор, щоб уникнути будь-яких непорозумінь. Слід наводити лад із довіреностями, щоб унеможливити фальсифікації, тобто знищити саме правове поле для рейдерських захоплень.

Про право на безоплатну допомогу

Учасники Національної ради реформ розглянули ініціативу глави держави, уряду й Міністерства юстиції про посилення захисту прав і свобод громадян і поліпшення надання безоплатної правової допомоги. Ідеться про концепцію програми «Я маю право» й про понад 8 мільйонів громадян, які мають таке право, сотні тисяч українців, котрі звертаються по безоплатну правову допомогу.

За сценарієм Петра Порошенка, спільна програма має стати не просто правовою безоплатною допомогою у судах, а й безоплатними юридичними консультаціями, на які матимуть право найнезахищеніші верстви населення.

Реалізація цього проекту дасть змогу українцям безкоштовно отримати відповідь, як нарахувати субсидію, як боротися з незаконним захопленням власності, як захиститися від тих чи інших дій місцевої влади, як обстояти свої права. «Це надзвичайно важливо, — підкреслив Президент. — Я впевнений, що ця програма підвищить рівень захисту конституційних прав і свобод громадян, зокрема і з юридичної точки зору».

Глава держави зазначив, що реалізація Угоди про асоціацію з Євросоюзом, яка 1 вересня набула чинності, стала передумовою для подальших кроків з євроінтеграції. Він висловився за розгляд і голосування у Верховній Раді нової редакції закону «Про дипломатичну службу». Ухвалення цього документа, на думку Петра Порошенка, не менш важливе, ніж побудова оборонної стратегії і затвердження Стратегічного оборонного бюлетеня й реформування армії. «Це теж наша армія, але вже на іншому фронті — фронті зовнішньої політики, який дає змогу тримати і мобілізацію коаліції на підтримку України, і продовження санкцій, і рух реформування нашої країни до Європи», — підкреслив він.

Він висловив подяку українським дипломатам, які «виконують надзвичайно важливу функцію в історії нашої держави». До слова, днями дипломатичній службі виповниться 100 років. «Я думаю, що на 100-річний ювілей українська дипломатична служба заслуговує на ухвалення в грудні Верховною Радою цього системного важливого закону», — додав Президент.

«Землю — громадам, контроль — державі»

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман говорив про потребу передати право розпоряджатися земельними ресурсами на рівень місцевих органів влади, яких обирають жителі громад. Глава уряду підкреслив, що земельні питання були і залишаються доволі дискусійними, що в цій сфері вкрай необхідні компромісні й системні рішення. Одне з таких — наділення громад правом управляти своїми земельними ділянками. Нині це робить Держгеокадастр, об’єднуючи дві протилежні функції: розпорядження та контроль за оборотом земель.

«Треба передавати управління земельними ділянками органам влади, які обирають. Так ми зможемо забезпечити відкритість, публічність усіх процесів. За Держгеокадастром треба залишити функцію наповнення реєстру даних про земельні ділянки. Це забезпечить контроль і регуляцію процесів», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Володимир Гройсман вважає, що право розпоряджатися земельними ресурсами стане стимулом розвитку громад і фермерства. Його відродження вважають одним із пріоритетів урядової політики в аграрній галузі. «Ефективні земельні відносини мають значення для розвитку фермерства. Отже, землю — громадам, контроль — державі», — поставив крапку на цій темі Прем’єр.