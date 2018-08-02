Мати гідну роботу з достойною зарплатою — це мрія, мабуть, кожного повнолітнього українця. Але знайти її в наш час непросто. Та найгостріше нині ця проблема постала перед внутрішньо переміщеними особами, яких примусово позбавили їхніх робочих місць на тимчасово окупованих територіях, а також перед захисниками Вітчизни. Адже, на жаль, нерідко трапляється, що колишній військовослужбовець повертається з передової, а його роботодавець розводить руками: «Вибач, я тебе не дочекався і взяв на твоє місце іншого».

Вакансій побільшало

Але вихід є. Треба лише не опускати рук. А ще звернутися по допомогу до фахівців Державної служби зайнятості. Їм є що запропонувати тим, хто активно шукає, куди докласти працю рук або голів своїх.

Так, у першому півріччі 2018-го порівняно з торішнім аналогічним періодом кількість вакансій у регіонах зросла на 8% і становить 616 тисяч, повідомив на прес-конференції виконуючий обов’язки голови цієї установи Володимир Ярошенко.

«Кількість вакансій істотно зросла за останній рік. У базі даних тепер близько 130 тисяч вакансій щодня. Поки що є чималий дисбаланс на ринку праці, проте нам є що людям запропонувати, а їм — із чого обирати», — підкреслив він.

Загалом за перше півріччя 2018-го Державна служба зайнятості працевлаштувала 428 тисяч осіб, 47% з яких — до моменту отримання ними статусу безробітного. На сьогодні фахівці служби влаштовують на роботу фактично 50% усіх, хто стає на облік.

Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості в січні —червні цього року, зросла на 4% порівняно з аналогічним періодом торік до 129 тисяч. А ще Держслужба зайнятості підтримує співпрацю з великими ринкоутворюючими підприємствами. Наприклад, на державний концерн «Укр­оборонпром» від початку року працевлаштовано близько 4 тисяч безробітних.

Диплом вишу — не панацея

Рівень безробіття в Україні становить 9,7%. На обліку в державній службі зайнятості нині перебуває 304 тисячі безробітних, 47% з яких мають вищу освіту. А у великих містах — Києві, Одесі, Харкові, Львові та інших — таких пошукачів 85—90%. Причиною такого значного показника Володимир Ярошенко вважає те, що вища школа, на жаль, і досі не орієнтується на реальні потреби вітчизняного ринку праці.

«Неймовірно заважає ринку професійно-кваліфікаційний дисбаланс. В Україні так ментально склалось, що до 80% випускників шкіл намагаються вступити до вищих навчальних закладів, і менш як 30% здобувають професійну освіту. Дзеркально протилежна статистика у країнах Європи: там лише близько 30% молоді прагнуть вступити до вишів, а 70% обирають професійну освіту», — пояснив посадовець.

Нині в Україні фахівці держслужби фіксують чималий надлишок людей з профільною освітою економістів і юристів. Наприклад, на 3 тисячі роботодавців, яким потрібні економісти, кількість охочих знайти роботу саме за цим фахом в середньому перевищує 5 тисяч.

«Багато з тих, хто їде за кордон, виїжджають не лише по кращі умови й вищу зарплату, а насамперед тому, що не можуть реалізувати свої знання й навички в Україні. По-перше, їхню працю недооцінено, а по-друге, вони не знаходять роботу за фахом, який здобули у вищому навчальному закладі», — підкреслив керівник Держслужби зайнятості.

А сучасні реалії такі, що найбільше вітчизняний ринок праці потребує електрозварників, слюсарів, токарів, пекарів. Великий попит на фахівців сфери послуг: продавців, водіїв, кухарів, офіціантів, охоронців, медсестер, працівників сільського господарства.

І спеціалісти держслужби допомагають тим, хто до них звертається, за потреби пройти професійне перенавчання на інший фах, фахівці з якого потрібні нині роботодавцям. «Лише за останні півроку ми змогли перенавчити та підвищити кваліфікацію 88 тисяч безробітних. Нині навчаємо за 115 професіями, 86 з яких допомагають опановувати в наших центрах професійно-технічного навчання», — зазначив Володимир Ярошенко.

Оптимізація і нові сервіси

На сьогодні завершено оптимізацію структури державної служби зайнятості. Завдяки реорганізації із 517 базових центрів зайнятості 55 залишилися в статусі юридичної особи, 429 перетворено на філії. Більшість адміністративно-господарських функцій передано з базового на регіональний рівень. Це дало змогу збільшити чисельність працівників, які надають соціальні послуги, з 59% до 75%, повідомляє прес-служба ДСЗ.

Серед здобутків очільник відомства вказав те, що від початку цього року було запроваджено такі сучасні сервіси: профілювання безробітних і соціальний супровід за підходом кейс-менеджменту. І вже 295 тисяч осіб пройшли перепрофілювання, понад тисяча отримує соціальний супровід після працевлаштування; елементи дистанційного та дуального навчання безробітних. Понад тисяча українців пройшли навчання із застосуванням дистанційних технологій; «гаряча лінія» Державної служби зайнятості за телефоном 0-800-50-99-66. Уже надійшло понад 10 тисяч дзвінків; працює інтернет-ресурс з електронними кабінетами для роботодавців і шукачів роботи. Вони популярні серед безробітних. Сайтом щомісяця користуються понад 100 тисяч осіб, 16 тисяч роботодавців і 23 тисячі безробітних зареєстрували особисті кабінети; проводять електронне опитування роботодавців щодо перспективної потреби у працівниках за конкретними професіями. На його основі вже створено базу для прогнозу перспективної потреби в кадрах та планування обсягів професійного навчання.

Щодо пріоритетів у роботі на найближчий час керівник Державної служби зайнятості наголосив на перетворенні центрів зайнятості на сервісні майданчики з надання широкого спектра послуг, упровадженні інституту кар’єрного радника та супроводженні безробітних до й після вирішення питання із працевлаштуванням. А також на вдосконаленні профорієнтаційної роботи, розвитку профорієнтаційних та профдіагностичних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, сприянні подоланню дисбалансу на ринку праці через організацію професійного навчання безробітних.