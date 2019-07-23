Нині й у столиці, й у багатьох інших містах існує велика проблема переповненості загальноосвітніх шкіл. За інформацією заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лева Парцхаладзе, саме в Києві половина цих освітніх закладів переповнена. За інформацією, яку надав Інститут освітньої аналітики, у більшості таких шкіл учні навчаються в дві, а то й у три зміни. Кількість учнів у класах перевищує 27—29 осіб, що вже не можна вважати нормою.
А нових шкіл не будують. Та й загалом будівництво житла на нових масивах наших міст вже давно випереджає зведення шкіл.
Такі проблеми постали зокрема перед чернігівцями. У цьому обласному центрі показник випередження такого будівництва (у мінусовому підрахунку) становить 50%. У Луцьку він дорівнює = 50%, в Рівному = 50,7%, у Тернополі = 49,1%.
Тому Мінрегіон задля розв’язання цієї проблеми пропонує ухвалити спеціальні нормативні документи, які дозволяли б зводити вбудовані в нові житлові оселі школи, де навчатимуть дітей до 4 класу. Відповідні норми щодо садочків набули чинності торік у жовтні.
У Європі й Америці така практика існує вже давно, і вона себе виправдала. Адже чимало міст у різних країнах мають великі проблеми з ущільненістю забудови й наявності вільних ділянок для спорудження дитячих дошкільних закладів і шкіл. Тепер настав час українських міст-мільйонників.
«Введення в дію дозволів на влаштування дитячих дошкільних закладів на перших поверхах житлових будинків позитивно позначиться на розвитку інфраструктури у вже сформованій житловій забудові. Для вбудованих дитячих садочків нормативно встановлено граничну місткість закладу, тож вони можуть значно поліпшити ситуацію з кількістю вільних місць. Проте повністю задовольнити потребу жителів мікрорайонів так не можна», — зазначає «Урядовому кур’єру» головний архітектор проєктної компанії АІММ Олександр Прокоп’юк.
Характерно, що мало хто з архітекторів та проєктувальників коментує розв’язання проблеми зі школами шляхом вбудовування їх у житлові будинки.
Однак і такі знаходяться. Приміром, архітектор Віктор Глєба вважає, що вбудовувати в житло можна лише об’єкти комерційної інфраструктури, а жодним чином не державні або комунальні, на кшталт дитячих садочків, загальноосвітніх шкіл чи шкіл мистецтв.
Інші фахівці кажуть, що не завжди у таких вбудованих школах чи дитячих садочках дотримуються правил пожежної і санітарної безпеки. А західні країни, де це практикують, мають численні приклади виникнення дуже небезпечних пожеж у таких закладах.
Отже, питання зі школами остаточно не вирішено, проте в Україні скоро з’являтимуться приклади успішного вбудовування дитячих садочків у житлові споруди.