Написала заголовок і засумнівалася: якось некультурно. Але у наш прагматичний час як ще переконувати, як не фінансами, за не приниження цієї тонкої сфери, про яку кажуть: одна з найбільш експортоспроможних в Україні.
Голова Львівської обласної організації профспілки працівників культури Михайло Підгурський скаржиться: часто бачимо нерозуміння новообраних голів окремих територіальних громад — норовлять зекономити, закривши клуб, музшколу.
Трускавецького міського голову, до речі, лікаря за професією Андрія Кульчицького за культуру агітувати не треба. До 20 фестивалів, які відбуваються в місті, додався новий: оперних співаків імені Мусліма Магомаєва. Відбувався 15—18 листопада, зробивши сонячною похмуру курортну осінь. Йому передував візит Трускавецького міського голови разом із заступником голови Львівської ОДА Романом Пилипівим до Азербайджану. Виступали на центральних каналах телебачення, в газетах цієї республіки, представники якої серед закордонних відпочивальників прикарпатського курорту кількісно посідають друге місце після гостей з Польщі. Далі — з Білорусі, Молдови, Німеччини, США.
«Цей фестиваль, — каже міський голова, — сприяє, щоб не лише ще раз приїхали ті, хто вже знає Трускавець, а й нові люди. Там трепетно ставляться до своїх культурних надбань».
Міська рада придбала балетну сцену — регулярними стали в місті виступи найкращих балетних труп: «Для наших дітей і для рівня соціального статусу тих, хто обирає і обиратиме для оздоровлення душі й тіла український Трускавець».
Для тіла курорт придбав найсучасніше урологічне обладнання, яким, як і відповідними спеціалістами, може похвалитися Київ, Харків та деякі міста Європи. І це спричинилося разом з культурологічним фактором до того, що 600-річне прикарпатське містечко, де 30 тисяч населення, здобуло торік рекордну 240-тисячну кількість гостей. Якщо помножити це на 10—14 днів їхнього перебування тут, то число перевищить кількість туристів Львова.
Не забуваймо про свою експортоспроможну культуру: там, де влада вміє використати її потенціал, вона залишається візитівкою села, міста, країни.
Ольга ЛОБАРЧУК
для «Урядового кур’єра»