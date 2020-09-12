За останні пів року Міністерство енергетики виконало чималу роботу, результатами якої під час брифінгу поділилася виконувачка обов’язків міністра Ольга Буславець. Вона зазначила, що коли п’ять місяців тому очолила міністерство, в країні була в розпалі енергетична криза. І більшу частину свого робочого часу їй доводилося витрачати на її подолання.

Серед здобутків назвала встановлення чітких правил на ринку електроенергії. Що дало змогу Енергоатому стати повноцінним учасником цього ринку, зокрема на ринку двосторонніх договорів. Загалом ці вдосконалені правила стабілізували ціноутворення на добу наперед, що позитивно вплинуло на всіх учасників.

Також, за її словами, подолано кризу з виробниками у «зеленій генерації». Адже після тривалих перемовин підписано Меморандум, який став основою для законопроєкту з урегулювання проблем, що виникли в галузі. Цей закон набрав чинності з 1 серпня 2020 року і вже дає позитивні результати. Українські споживачі лише за серпень змогли заощадити 600 мільйонів гривень. А виробники з відновлюваних джерел енергії за результатами двох декад серпня отримали повну оплату. Хоча раніше вона становила не більше 5%. Закон надасть споживачам змогу зекономити щорічно до 6 мільярдів гривень. А за весь період підтримки — до 2030 року — економія становитиме 2 мільярди євро.

Вдалося також повернути шахтарів на роботу й налагодити збут вітчизняної вугільної продукції. Cприяли цьому рішення щодо пріоритетності використання вітчизняного вугілля для теплової генерації. Держава погасила борги із зарплати перед шахтарями — від початку року сума становила 3 мільярди гривень. Нині Центренерго сплатило всі свої борги за поставлену їй продукцію. І це сприяло погашенню боргів за електроенергію, а отже, всі шахти держсектору нині працюють стабільно.

Було відкрито ринок природного газу для населення. Це дасть змогу постачальникам конкурувати, пропонувати й надавати якісніші послуги населенню, щоб забезпечити стабільну й безперебійну поставку природного газу. «Ми обрали постачальника «останньої надії» за формульною ціною з націнкою постачання 0%. І це також стане великою перевагою для українського споживача», — наголосила Ольга Буславець.

Україна загалом і міністерство зокрема почали підготовку до нового опалювального сезону. «Підходимо ми до нього з рекордними запасами палива. У нас на сьогодні 3 мільйони тонн вугілля на складах. І це майже втричі більше, ніж було в минулому опалювальному сезоні. А також маємо 26 мільярдів кубів газу в газосховищах. І це, звичайно, надає нам впевненості в безпеці постачання енергоресурсів на час опалювального періоду, який незабаром розпочнеться», — звітує очільниця Міненерго. Також нині проходить підготовка всього енергетичного обладнання та інфраструктури, аби постачати тепло стало й без ексцесів.

Розблоковано роботу зі створення і вдосконалення законодавчих умов для розвитку енергоефективності. Законопроєкт про енергоефективність, дискусії навколо якого тривали понад п’ять років, було нарешті фіналізовано й узгоджено із секретаріатом енергетичного співтовариства. Також з ними узгоджено новий план дій з енергоефективності на період до 2030 року. Було розроблено й законопроєкт щодо пільгових енергоефективних кредитів для підприємств. Він дасть змогу податок, який вони сплачують за викиди СО2, спрямовувати на розвиток енергоефективності й знижувати споживання електроенергії від 10 до 30%.

Міністерство реалізувало також програму «теплих кредитів», якими скористалися понад 17 тисяч домогосподарств і залучили в енергомодернізацію свого житла понад мільярд гривень. І це, звісно, позитивно вплине на їхні майбутні рахунки за тепло в опалювальний період. Люди побачать реальну економію. А міністерство нині вже підготувало рішення про продовження програми, що дасть змогу ще більшій кількості споживачів виважено підходити до управління своїми рахунками через модернізацію та утеплення власних домівок. Ольга Буславець висловила сподівання, що таке рішення буде ухвалено вже на наступному засіданні уряду.

Топ досягнень Уряду за пів року роботи

(частина 3; частина 1 тут; частина 2 тут)

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