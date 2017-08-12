Навесні 2014 року державні прапори України в Донецьку знімали, точніше, зривали під захоплене ревіння натовпу, що тоді більше нагадував, даруйте, стадо наших далеких-далеких печерних пращурів. Адже в цьому зібранні не зовсім домашніх представників роду людського нітрохи не бракувало охочих потоптатися брудними шкарбанами по синьо-жовтому полотнищу чи розірвати його руками на клапті.

Втім, був у цій дикій для ХХІ століття ситуації чи не єдиний проблиск позитиву: ті, хто здійснював наругу над державним символом, робили це привселюдно, не маскуючись і нітрохи не приховуючи своєї ненависті до всього українського. Та гібридна війна тоді тільки починалася, і на її четвертому році прапорозносці тепер діють виключно за її підлими законами. Або під ковдрою ночі крадькома, або вдень, шукаючи «законні» способи зняти державний стяг. Саме до подібних маневрів зловмисники і нині вдаються на території Донеччини, контрольованої законною українською владою. Підтвердження цього — свіжі перипетії довкола прапора України на одній із житлових багатоповерхівок Покровська (донедавна Красноармійськ).

Згаданий прапор у мікрорайоні Південному має промовисту історію і дуже символічний для всього міста. Адже його встановили місцеві активісти на даху дев’ятиповерхівки якраз у ті лихі дні, коли в Донецьку проросійські маргінали зривали і знищували українську символіку й закликали місцевих жителів на так званий референдум. Отож тоді це був виклик і своєрідний знак для носіїв руского міра: місто було, є і буде територією України, а тому розмахувати чи встановлювати триколори їм доцільніше за поребриком, тобто там, звідки вони незвано прителющилися сюди. Та вже в наші дні окремі мешканці будинку почали нарікати на державний стяг, але зняти його не наважилися, а вирішили зробити це руками комунальників, до яких і звернулися з такою вимогою.

Інформацію підтвердив директор приватного підприємства «Управляюча компанія «Комфорт» Сергій Федоров. За його словами, надійшло два звернення з категоричним висновком: прапор на флагштоку і вітер, який ним тріпотить, руйнують дах оселі. Частина правди тут є, адже мешканці деяких квартир на горішньому поверсі мають підстави скаржитися на подекуди незадовільний стан даху, який протікає. Хоча кожен охочий може піднятися нагору й пересвідчитися, що причина цього — не прапор, оскільки розтяжки від чотириметрової щогли прикріплено не до даху, а до фасаду будинку й тому шкоди не завдають. Та й шукаючи обхідних шляхів, прапорозносці таки засвітили головну мету своїх зусиль, бо у зверненнях вимагають від комунальників не полагодити дах, що було б цілком логічно, а саме зняти синьо-жовтий стяг.

Місцеві жителі, розповідаючи про навколокомунальну колізію, звертають увагу на промовистий факт: український прапор дуже заважає насамперед сусідам, які переїхали до будинку з тимчасово окупованої території Донеччини. «Одному з них я коректно поставив лише одне запитання, але відповіді не почув, — каже мешканець багатоповерхівки. — Що саме спитав? Де б він опинився і що б із ним, бідолахою, було, якби з вимогою зняти прапор «ДНР» звернувся до тамтешніх представників влади? Адже там прапори й іншу символіку незаконної республіки порозвішували навіть, вибачте, на собачих будках! А якщо хтось відверто не задоволений цим, то автоматично потрапляє до списку неблагонадійних чи взагалі на «підвал», де швидко навчать «патріотизму». А в нас створили спеціальну комісію, яка береться вивчати ситуацію зі скаргами на державний прапор…»

Справді, комісія, до складу якої увійшли представники комунальників і владних структур, вивчатиме всі «за» і «проти» українського полотнища на житловому будинку в українському Покровську. Своєрідним доречним епіграфом до цього процесу міг би стати недавній судовий вирок одному з українських активістів у тимчасово окупованому РФ Криму. Жителеві анексованого півострова Володимиру Балуху без церемоній впаяли 3 роки і 7 місяців колонії. До того ж суд виявився «гуманним», бо звинувачення прохало взагалі 5 років за ґратами. А приводом для затримання і позбавлення волі нашого співвітчизника став синьо-жовтий прапор, який він ще за часів українського Криму 2013 року вивісив на даху власного будинку. Той самий стяг, привід зняти який нині підступно шукають в українському прифронтовому місті Донеччини.