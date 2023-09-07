Перший тиждень осені, поки що сухої й теплої. А на прифронтовій Донеччині ця пора року з відомих причин гаряча через важкі бої на кількох напрямках і постійні ворожі обстріли. Тамтешні люди вже знають «високоточні» боєприпаси орків, що найчастіше чогось влучають у житлові міські квартали чи окремі будинки в селах. І складається враження, що вороги свідомо ведуть власну цинічну підготовку до осінньо­зимового сезону на території, яку начебто захищають. Вони намагаються прицільно бити по об’єктах критичної інфраструктури, від роботи яких залежить стабільність постачання людям електрики, газу, тепла та води. Зокрема на початку вересня рашисти таки влучили в підстанцію в селищі Диліївка Торецької міської громади, пошкодили відповідні об’єкти та мережі в інших населених пунктах краю.

Саме в таких умовах триває підготовка місцевих підприємств житлово­комунального господарства Донеччини до чергових складних осінніх та зимових місяців.

«Попрохай кремлівського дурня ввести війська»

Адміністративний центр Донецької області місто Краматорськ також, на жаль, періодично здригається від вибухів. Однак наприкінці літа, за інформацією Краматорської міської ради, підготовка відповідних джерел теплопостачання була на рівні 76 відсотків, житлового фонду — 72, теплових мереж та об’єктів соціально­культурного призначення — 71 відсоток, що відповідає плановим показникам Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. У кількох територіальних громадах району, зокрема Андріївській, Іллінівській, Костянтинівській та Слов’янській, рівень підготовки до зимових холодів також вищий за 70 відсотків.

Цей позитивний приклад заслуговує на увагу ще й тому, що за кілька кроків до осені середня цифра готовності підприємства ЖКГ до зими загалом у Донецькій області становила 63 відсотки. Це по­перше. А по­друге, на жаль, вже очевидно, що окремі міста прифронтового краю позбавлені можливості розпочати опалювальний сезон. Це Авдіївка, Вугледар, Лиман, Святогірськ, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр…

Зайве казати, що не таке світле, багате і тепле взимку майбутнє уявляли жителів цих та інших населених пунктів Донеччини, які 2014 року підтримали гібридне загарбання рф території регіону на мітингах, референдумах, а потім зі зброєю в руках на блокпостах чи в окопах. Що натомість отримали ті, хто вцілів під обстрілами російської чи ще радянської зброї? Підступний «рускій мір», увірвавшись туди, розпочав жорстоку війну насамперед проти мирного населення. Краянам відтоді дедалі частіше доводиться згадувати переінакшений актуальний зразок чорного гумору: «Попрохай кремлівського дурня ввести війська, так він і нас уб’є».

Хіба не так? У Донецькій області зруйновано, розтрощено та знищено 110 об’єктів теплопостачання, 46 — водовідведення та 41 — водопостачання. Звичайно, за таких умов окремі міста і громади повноцінну підготовку до опалювального сезону зможуть розпочати тільки після остаточного визволення території регіону від знавіснілих рашистів.

Вугледар знову тримає удар

«Підготовка до нового опалювального сезону в нашій області триває із травня. Рекомендований рівень готовності підприємств ЖКГ до холодів на 1 вересня має становити 80 відсотків. Утім, на Донеччині, на жаль, поки що є невелике відставання від рекомендованих цифр. Середній рівень підготовки області до опалювального сезону наприкінці серпня становив 63 відсотки. Вищий за 70 відсотків рівень підготовки в багатьох територіальних громадах, серед яких Андріївська, Білозерська, Великоновосілківська, Гродівська, Іллінівська, Костянтинівська, Мирноградська, Покровська, Очеретинська, Слов’янська. Є й безперечні лідери: в Очеретинській ОТГ рівень готовності до холодного сезону на рівні 94 відсотків. Отож попри всі відомі негаразди, пов’язані з війною, у цих громадах триває своєчасна підготовка відповідних об’єктів до опалювального сезону», — розповідала на брифінгу заступниця директора департаменту житлово­комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації Лариса Гусєва.

А руйнівна агресія рф, безпеці якої «загрожували» мирні населені пункти Донеччини та їхня інфраструктура, таки дається взнаки. Звідси й значно скромніші темпи відновлення зруйнованих теплопостачальних об’єктів і мереж зокрема в Миколаївській, Комарській, Селидівській, Лиманській, Святогірській громадах. Однак, за словами Лариси Гусєвої, обласна влада нині всіляко допомагає, щоб виправити ситуацію із проведенням підготовчих робіт. «Є впевненість, що до 1 жовтня в цих громадах впораються з поставленими завданнями», — каже вона.

Не залишаться напризволяще й ті населені пункти Донеччини, в яких після «захисту» рашистських варварів зруйновано котельні, немає газопостачання та централізованого опалення. Завдяки розробленим в області спеціальним програмам, як і торік, тамтешніх людей забезпечуватимуть пічками «буржуйками» чи «булер’янами», а також дровами, пелетами.

Як підтвердили в Донецькій ОДА, всього на території прифронтового краю нині 35 тисяч господарств, котрі не мають централізованого опалення і тому потребують забезпечення дровами на загальну суму майже 630 мільйонів гривень. Досі вже подбали про перелік громад, які мають першочергово отримати кошти на придбання дров для населення донедавна потужної й найбільшої в Україні вугільної кочегарки, — тієї, що стабільно забезпечувала паливом себе, інші регіони і навіть відвантажувала його за кордон.

Під час підготовки підприємств ЖКГ до холодної пори року керівникам області віднедавна доводиться перейматися ще й проблемою водозабезпечення.

«Відчувається нестача води через зруйновані внаслідок ворожих обстрілів об’єкти каналу Сіверський Донець — Донбас та Південно­Донбаського водогону, пошкоджено дамби Оскільського водосховища. Унаслідок бойових дій зазнала руйнації Райгородоцька дамба. Це саме ті об’єкти, які гарантували нашим населеним пунктам достатню кількість води. А тепер, щоб забезпечити водопостачання для споживачів Покровська та Мирнограда, з ініціативи керівника Донецької ОВА Павла Кириленка введено в експлуатацію установки для очищення шахтних вод. Цей проєкт вдалося реалізувати за кошти з обласного та місцевих бюджетів. А в інших містах і селищах активізували роботи для пошуку нових свердловин та відновлення роботи тих, які подавали воду там раніше», — розповідає заступниця директора департаменту ЖКГ Донецької ОДА.

Коли матеріал готували до друку, рашисти продовжували «підготовку» Донеччини до зими. Шахтарське місто із промовистою назвою Вугледар за минулу добу зазнало трьох авіаударів і 30 артилерійських обстрілів.