Підприємства, які вироблятимуть військову техніку та комплектуючі, можуть отримати 8 мільйонів гривень на розвиток

Міністерство економіки та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запроваджують нову грантову програму для виробників комплектуючих для озброєння та військової техніки.

На умовах співіснування

«Розвиток оборонно-промислового комплексу — нині пріоритет всієї держави. Тож Міністерство економіки шукає способи підтримати ОПК в межах програм для цивільних виробників. Торік ми розширили програму грантів на переробку і дали змогу користуватися нею й виробникам дронів. Тепер запроваджуємо окремий напрям для виробників компонентів до озброєння. Підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень для закупівлі обладнання на умовах співфінансування: 50% покриває держава, а 50% — виробники. Для підприємств у прифронтових регіонах та виробників БпЛА діють окремі умови: грант може покрити до 80%», — наголосила перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Максимальна сума гранта — 8 мільйонів гривень. Фінансування надають на придбання, доставку та монтаж обладнання.

Подаватися можуть і підприємства, які працюють, і ті, хто лише планує розпочати виробництво. Головне — щоб проєкт, на який подано грантову заявку, був у галузі переробної промисловості, а саме підприємство відповідало базовим вимогам прозорості, податкової дисципліни та не мало зв’язків з державою-агресором.

«Ми багато працюємо над локалізацією виробництва різних видів озброєння в Україні, зокрема військових інновацій. Один з найважливіших етапів цього процесу — виробництво комплектуючих до виробів. Мінстратегпром прагне, щоб українська зброя мала якнайбільший відсоток компонентів українського виробництва.

Локалізація виробництва комплектуючих — частина нашої оборонної стратегії. Тож працюємо над посиленням цього напряму, зокрема над фінансовою підтримкою виробників», — зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Головні умови використання гранта — створення понад п’яти робочих місць та повернення грантових коштів протягом трьох років через сплату податків.

«Для української оборонної екосистеми локалізація компонентів — це питання якості наших виробів і безпеки нашого виробництва. Наші виробники компонентів працюють у надскладних умовах. Наше завдання — допомагати їм створенням нових можливостей підтримки і сервісів. Грантову програму «Зроблено для перемоги» спрямовано на заохочення до локалізації виробництва компонентів для ОВТ. Що більше компонентів українського виробництва матиме наша зброя, то менше ми залежатимемо від зовнішніх постачальників», — наголосила заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Бібліотека комплектуючих

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості також запускає цифровий сервіс «Бібліотека комплектуючих» для українських виробників озброєння та військової техніки. Це безпечна цифрова база продукції українських виробників, до якої можуть потрапити лише перевірені виробники, що хочуть знайти партнерів та налагодити співпрацю задля збільшення виробництва української зброї. Головне завдання сервісу — налагодження взаємодії між українськими компаніями, які виробляють складники та готові вироби, зменшення залежності від іноземних комплектуючих та розширення можливостей виробництва озброєння в Україні. Адмініструє бібліотеку Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Розміщувати свої пропозиції на сервісі можуть лише українські виробники. Пріоритет надано комплектуючим для безпілотників та засобів РЕБ з огляду на велику потребу масштабування виробництва цих засобів. У базі товарів уже розміщено інформацію про 38 пропозицій від 16 виробників комплектуючих для ОВТ. Серед представлених товарів — антени, підсилювачі, рами FPV, інші деталі та аксесуари, а також сервісні послуги. Каталог продукції буде доповнюватися та постійно оновлюватися відповідно до наявності.

«Компанія, яка виготовляє певний виріб озброєння, може зайти в цю бібліотеку, авторизуватися, побачити, які комплектуючі виробляють в Україні, й далі безпечно зв’язатися з відповідним партнером, налагодити співпрацю. Для нас це питання якості, контролю цієї якості та коротшої логістики. Буде значно легше домовитися про доопрацювання певних комплектуючих, їхню заміну та логістику», — пояснила Анна Гвоздяр.

«Бібліотека комплектуючих» працює як модерована платформа з єдиною авторизацією через портал «Дія» та перевіркою всіх учасників. Виробник отримує доступ до функціоналу системи лише після акредитації рівня «користувач» або «постачальник» чи обох водночас. Безпосередня взаємодія продавця і покупця, комерційна операція та оплата відбуваються поза межами платформи.

Для розміщення пропозиції виробник комплектуючих (продавець) повинен авторизуватися через портал «Дія» та пройти верифікацію внутрішнім модератором. Для юридичних осіб авторизація відбувається на підставі електронного цифрового підпису. Створити організацію може лише керівник, далі співробітники організації можуть авторизуватись у системі зі своїми ЕЦП.

Джерела: Міністерство економіки

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості