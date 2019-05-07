Ось і зітхнули українці з полегшенням: нарешті завершився опалювальний сезон, і ціле літечко й частинку весни-осені не доведеться з острахом мружитися, дістаючи з поштової скриньки чергові платіжки за спожите тепло. Отож готуйте шкарпетку чи банку, щоб весь цей період відкладати гроші на майбутню зиму.

Однак, на думку тисяч харків’ян, захмарні цифри у платіжках — ще не найгірше зло, бо якось можна завдяки субсидіям, власній економії, зайвій дірочці у паску та воді-хлібові перетерпіти зимну пору, зате ж у теплі. А як бути тим, хто справно сплачував щомісяця по півтори-дві тисячі гривень за зовсім холодні батареї центрального опалення? Саме в такій ситуації вже кілька сезонів перебувають сотні жителів Харкова.

«УК» у №228 від 4 грудня 2018 року вже порушував цю тему, але попри незаконне отримання оплати за ненадані харківськими тепловими мережами послуги аж до завершення недавнього опалювального сезону нічого не змінилося.

Тепер сотні жителів Слобідського району Харкова, які вже третій сезон потерпають не лише від холоду у власних квартирах, а й від здирництва КП «Харківські теплові мережі», переймаються одним із головних для них питань: чи й у наступному опалювальному сезоні, щоб не замерзнути, їм доведеться на всю потужність вмикати електрообігрівачі та сплачувати по півтори-дві тисячі за енергію й ненадані послуги за тепло чи врешті-решт до тих, хто волає і замерзає, дослухається місцева влада й відповідні компетентні органи?

А повідомлення у ЗМІ може стати пусковим механізмом для початку досудового розслідування і, як роз’яснює юрист Владислав Каланжов, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування і через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявникові витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Однак ні після першої, ні після другої публікації у ЗМІ правоохоронці так і не спромоглися на адекватні дії. Можливо, вони просто не побачили цих матеріалів. Проте хотілося б вірити, що урядове видання хоч у частині регіональних проблем мають бодай переглядати і в поліції, і в прокуратурі, і в Антимонопольному комітеті.

Частина мешканців 14-поверхівки на проспекті Петра Григоренка, 39, та сусідніх п’ятиповерхівок дивуються і не сприймають документа, який регламентує вимірювання середньої температури в лікарні. А якщо бути точним, то встановлення норм обігріву квартир за допомогою термометра. Приходить такий собі дядечко з півметровим спиртовим термометром і заміряє градуси в помешканні, коли увімкнені електрообігрівачі. Погодьтеся, жодна нормальна людина не стане в очікуванні інспектора вимикати електрообігрівачі та ще й за умови, що у квартирі мешкають діти чи старі батьки.

Врешті-решт, хоч би які ми бідні, проте коли вже прагнемо до європейських стандартів, то їх і впроваджуймо. Адже в більшості цивілізованих країн існує і працює зовсім інша система контро­лю подачі тепла в помешкання. Там встановлено автоматичні датчики, що передають тепловикам дані про температуру батарей опалення, а не повітря у квартирі. Невже не зрозуміло, що холодна, мов водостічна труба, батарея, не може обігріти навіть квадратного метра житла?

Порахувавши виплачені тепломережам гроші за холод у квартирах, де суми перевищують десятки тисяч гривень, мешканці 39-го будинку вирішили: якщо така сама ситуація буде і в наступному опалювальному сезоні, не сплачуватимуть за тепло аж до вимог відключення від центральної системи опалення.

Цю позицію поділяють і мешканці сусідніх будинків, де в одних квартирах спека, в інших холоднеча, які категорично налаштовані на боротьбу зі свавіллям Слобідської філії КП «Харківські теплові мережі» аж до перекриття вулиць.

Однак жевріє надія, що хоч за нинішні весну-літо у теплопостачальників дійдуть руки не до демонстрації, а фактичного усунення розбалансування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення. А якщо ні, то можливо, правоохоронці та Антимонопольний комітет почують благання про допомогу і наведуть лад та припинять здирництво й шахрайство монополістів.