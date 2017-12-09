Фахівці Держмолодьжитла почали приймати документи від тих, хто потребує квадратних метрів, за відновленою соціальною програмою

За останніми даними, в Україні зареєстровано близько 2 мільйонів внутрішньо переміщених осіб та понад 300 тисяч учасників АТО, які вже отримали посвідчення учасника бойових дій. За сухими цифрами — люди і родини, які чекають на допомогу від держави. І більшість із них — у розв’язанні однієї з найболючіших проблем — житлової. Так само, як сотні тисяч українців, які не мають власних квадратних метрів або потребують термінового покращення умов проживання.

Відповіддю на цей виклик стало відновлення роботи фахівців Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву над програмою із забезпечення громадян доступним житлом через надання державної підтримки. Прийом документів від людей розпочався 28 листопада в усіх обласних відділеннях Держмолодьжитла в Україні.

Детально про роботу програми «Доступне житло» розповів голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний.

— Нині майже 657 тисяч українців потребують поліпшення житлових умов і стоять у квартирних чергах, 10% із них — молодь. Близько 9 тисяч учасників АТО без житла, і їм також потрібна допомога держави та місцевого самоврядування. Скільки саме переселенців потребують власних квадратних метрів, нині точно не відомо. Але зрозуміло, що дуже багато, — зауважив фахівець.

Він пояснив, що програма «Доступне житло» активно діяла протягом 2010—2014 років, а з 2015-го й досі її фінансування з держбюджету передбачено не було. Тож без коштів робота програми припинилася.

20 вересня 2017-го уряд вніс зміни до постанови від 2009 року, якою було затверджено Державну цільову соціально-економічну програму будівництва чи придбання доступного житла на 2010—2017 роки. Ці зміни передбачали надання державою підтримки у формі сплати 30% вартості будівництва чи придбання доступного житла для громадян, що потребують покращення житлових умов, 50% — для учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб. Отже, програма відновила роботу.

Для прозорості її роботи фахівці Держмолодьжитла розробили «4 кроки» (так назвали дорожню карту) для людей, які хочуть одержати державну підтримку.

Шлях до власної оселі

Крок перший: перевірити, чи маєте на це право

Програмою «Доступне житло» можуть скористатися люди (сім’ї):

— які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;

— у яких нема на праві власності житлової площі (без урахування житла, розташованого на тимчасово окупованій території);

— які мають у власності житлову площу не більш як 13,65 квадратних метра на людину;

— середньомісячний грошовий дохід яких разом із доходом членів їхніх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує 5-разового розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату (ці дані можна знайти в інтернеті на сайті Держмолодьжилта у розділі «Доступне житло»).

Крок другий: визначити обсяг державної підтримки

Він становить:

— 30% для громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

— 50% для громадян, на яких поширюється чинність пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10—14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— 50% для внутрішньо переміщених осіб.

Обсяг державної підтримки розраховують з урахуванням:

♦ площі — 21 квадратний метр загальної площі на 1 особу +10,5 квадратного метра на сім’ю;

♦ не більш як гранична вартість метра квадратного загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування житла (ці дані також можна знайти на сайті фонду).

Крок тертій: подати документи до офісу Держмолодьжитла за місцем вашого проживання

Є три основні пакети документів, які можуть знадобитися, залежно від статусу людини чи родини:

1. Для громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

2. Для внутрішньо переміщених осіб.

3. Для учасників АТО та членів їхніх родин.

Адреси регіональних установ фонду та повний перелік необхідних документів залежно від статусу — на сайті у розділі «Доступне житло» — «Контакти».

Крок четвертий: обрати об’єкт будівництва та укласти договір

а) обрати квартиру з Переліку об’єктів житлового будівництва, визначеного Міжвідомчою комісією Мінрегіону, відповідно до місця реєстрації/проживання (перебування) учасника програми;

б) укласти з регіональним управлінням/іпотечним центром Держмолодьжитла договір про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла, згідно з яким надається державна підтримка;

в) укласти із забудовником договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно.

Із зразками документів також можна ознайомитися на сайті фонду в розділі «Необхідні документи».

Порядок реалізації програми передбачає створення при Мінрегіоні міжвідомчої комісії, яка розглядатиме пропозиції забудовників щодо об’єктів будівництва, рекомендовані органами місцевого самоврядування та погоджені державними архітектурно-будівельними інспекціями в кожній області. Отже, робота безпосередньо із забудовниками скоро розпочнеться і має бути плідною. Не ведуть нині будівництва лише на Донеччині. Але, за словами фахівця, житло, яке можна буде надати за програмою, є і там. Нещодавно було визначено та підібрано два об’єкти, що вже введені в експлуатацію й чекають на власників — учасників програми.

Потрібне фінансування

З першого дня роботи програми впроваджено відкриту електрон­ну чергу її учасників. Люди можуть щоденно в онлайн-режимі на сайтах регіональних управлінь фонду в кожній області України побачити стан реєстрації заяв та підсумки їх розгляду.

Сергій Комнатний зауважив, що до кінця 2017 року уряд передбачив на цю програму 30 мільйонів гривень з державного бюджету. Фонд розподілив ці кошти пропорційно у регіонах з огляду на те, скільки в кожній області зареєстровано людей, які потребують покращення житлових умов, учасників АТО та внутрішніх переселенців. Це кошти, які перерозподілені у Держмолодьжитлі за рахунок економії на інших програмах. Нині підготовлено розпорядження про перерозподіл ще 9 мільйонів гривень, які вдалося зекономити. Усі ці кошти розподілять між областями пропор­ційно до кількості в кожному регіоні учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб і громадян, які потребують покращення житлових умов.

Звісно, для всіх, хто потребує, цього замало: вистачить на 100—120 родин. Але програма дає змогу органам місцевого самоврядування залучити фінансування за рахунок місцевих бюджетів.

Фахівці фонду також розробили проект постанови про продовження чинності програми «Доступного житла» до 2023 року. Нині проект пройшов розгляд усіх центральних органів виконавчої влади і перебуває у Кабінеті Міністрів, де його готують до розгляду на засіданні урядового комітету. Дуже важливо, на переконання Сергія Комнатного, ухвалити цю постанову до кінця нинішнього року.

Держмолодьжитло подав бюджетний запит на фінансування цієї програми в наступному році обсягом мільярд гривень. Це надало б змогу забезпечити житлом ще майже 5 тисяч українських сімей.

Варто знати

Голова правління фонду уточнив, що люди, які стоять у черзі на покращення житлових умов, можуть скористатися цією програмою. Проте перехід із черги в чергу відбуватиметься на загальних підставах.

Хоч фонд названо Держмолодьжитло, обмежень за віком для тих, хто має намір подати документи для участі у програмі, немає. Скористатися можуть навіть неповнолітні українці, але від їхнього імені мають виступати батьки чи опікуни.

Для внутрішньо переміщених осіб умова одна: не мати житла на підконтрольній українській владі території. Або таке, метраж якого менший за встановлені норми. Будинки чи квартири, які, можливо, в когось уціліли на окупованих територіях, до уваги не братимуть. Для перевірки наявності чи відсутності житла переселенець має подати до фонду витяг з реєстру нерухомого майна, який сформувати самостійно або з допомогою нотаріуса.

Якщо в родині переселенців одне з подружжя має житло, але воно за Цивільним кодексом не є спільною власністю другого з подружжя та їхніх дітей, інші члени родини мають право подати документи на участь у програмі.

Серед умов участі у програмі — надання довідки про реєстрацію місця проживання претендента. Проте для ВПО, які з певних причин не мають реєстрації, отже й документа, Державна міграційна служба пояснила: якщо людина й досі зареєстрована на не підконтрольній українській владі території, інформацію про її реєстрацію перевірити неможливо. Тому фахівці фонду можуть отримати її з довідки реєстрації переселенця на неокупованих територіях та звірити з пропискою в паспорті.

І нарешті, якщо громадянин не може самостійно подати документи для участі у програмі, це за нотаріально посвідченим дорученням можуть зробити члени його родини.

Доки верстався матеріал. Сергій Комнатний повідомив, що лише 28 листопада тільки до київського відділення фонду завітали понад 30 осіб, охочих взяти участь у програмі. А за останні дні їхня кількість вже становить понад тисячу. Регіональні фонди прийняли та обробили понад 150 пакетів документів. Далі буде…