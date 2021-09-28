Прем’єр-міністр наголошує на посиленні інвестиційної складової програм кредитування малого і середнього бізнесу

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада за участі представників банківського сектору. На зустрічі були присутні міністр фінансів Сергій Марченко, міністр юстиції Денис Малюська, представники Національного банку, Офісу Президента, народні депутати.

Учасники обговорили питання підвищення ефективності програм кредитування для малого й середнього бізнесу та програм іпотечного кредитування.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості посилення інвестиційної складової програми «Доступні кредити 5—7—9%». Він дав завдання Міністерству фінансів спільно з очільниками областей опрацювати механізми її вдосконалення.

«Наше завдання — щоб програмою доступних кредитів активніше користувалися підприємці, які створюють робочі місця та стимулюють розвиток економіки», — сказав Денис Шмигаль.

Очільник уряду відзначив ефективність президентської програми здешевлення вартості іпотечних кредитів «Доступна іпотека 7%».

«На сьогодні іпотечні кредити видають уже 17 банків. Підписано 847 кредитних договорів на загальну суму понад 722 мільйони гривень. Програма працює, і ми маємо розвивати її далі — не лише в містах-мільйонниках, а й у невеликих містах, аби більше українців могли отримати доступне та якісне житло», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Учасники наради порушили питання забезпечення адміністрування процедур, необхідних для податкової амністії. Денис Шмигаль звернувся до Державної служби фінансового моніторингу та Національного банку України із проханням дати роз’яснення для фінансових установ щодо роботи нового закону, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.