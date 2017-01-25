Зі стовідсотковою імовірністю можна стверджувати, що власне житло для більшості українських сімей, які його потребують, нині постає лиш захмарною мрією і не вписується у реальні плани. І таких безвласнохатченків, за оцінками експертів, в Україні налічується від 650 до 700 тисяч. Здужати виплату кусючих банківських кредитів на будівництво або придбання житла чи заощадити кошти на ці потреби за нинішніх цін та тарифів можуть, мабуть, лише ті, хто цього вже не потребує і має дах над головою, та й не один… Єдиним шансом здобути заповітні квадратні метри у власних стінах для середньостатистичних сімей, необтяжених нерухомим майном, лишається участь у пільгових житлових програмах.

Програми молодіжного житлового будівництва, доступного житла та інші, які останніми роками то активізовувалися, то пробуксовували, за нинішніх реалій економічної кризи та військової агресії з боку РФ з великою натугою підтримуються державою і лише в деяких регіонах реалізуються на практиці завдяки фінансуванню з місцевих бюджетів. Харків’янам у цьому сенсі й справді поталанило. Міська програма будівництва або ж придбання доступного житла на 2010—2020 роки та цільова програма молодіжного житлового кредитування працювали фактично без збоїв. А торік, значною мірою завдячуючи процесам децентралізації, Слобожанська столиця взагалі змогла наростити обсяги пільгового житлового будівництва.

Напередодні нового року введено в дію ще сім житлових будинків, які брали участь у житлових програмах, що їх реалізує Держмолодьжитло.

«Завдяки цьому новий 2017 рік порадував довгоочікуваним житлом ще 49 родин, що придбали в цих будинках квартири, взявши участь у житлових програмах у 2016 році. Зокрема, 13 родин придбали житло, отримавши пільговий молодіжний кредит за рахунок місцевих бюджетів. А 36 скористалися міською цільовою програмою будівництва доступного житла. Причому для нас особливо важливо, що серед них дев’ять сімей учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції», — каже директор Харківського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Олександр Вензель.

Перший заступник голови правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний вважає, що новосілля сімей — учасників житлових програм — наочний приклад продуктивної співпраці органів місцевої влади та регіональних управлінь Держмолодьжитла, і це черговий раз доводить ефективність упровадження житлових програм як моделі забезпечення житлом громадян України.

При цьому Сергій Комнатний підкреслив, що незважаючи на складні умови, Харків — лідер в Україні з реалізації житлових програм, оскільки фінансує з місцевого бюджету всі програми і напрями, в тому числі й нові, наприклад, кредитування учасників АТО і викладачів вишів.

Є підстави для оптимізму

Напередодні нового 2017 року квартири в нових будинках позачергово отримали також сім’ї харків’ян, які виховують шість і більше дітей. Десять сімей, які доглядають загалом 67 вихованців, отримали житлоплощу в новобудовах міста на Салтівці, Олексіївці і ХТЗ. «Ми освоїли всі кошти, а це понад 30 мільйонів гривень, передбачені в бюджеті Харкова на цей рік», — зазначив заступник Харківського міського голови — директор департаменту економіки та комунального майна Михайло Фатєєв і запевнив, що й у 2017 році буде зроблено все, щоб уже з 1 січня житлові програми міста продовжували реалізовувати. Він також наголосив, що місто має намір фінансувати всі житлові програми, незважаючи на те, чи буде підтримка з держбюджету, чи ні. Для такої оптимістичної заяви є всі підстави, адже депутати Харківської міської ради на черговій сесії 21 грудня затвердили рішення, яким передбачили у міському бюджеті на нинішній рік 30 мільйонів гривень для розвитку програм доступного житла та пільгового молодіжного кредитування.

Аналізуючи підсумки 2016 року, Михайло Фатєєв розповів, що традиційно популярною серед харків’ян залишається програма молодіжного кредитування: цього року було оформлено 15 таких договорів, а всього з початку її реалізації — 59.

За його словами, в Харкові зростає популярність міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла, яка діє в трьох напрямах. Це зокрема надання бюджетної підтримки в розмірі 50% вартості будівництва, що надвичайно порадувало учасників програми, адже до середини 2016 року ця цифра була значно меншою. Ще два напрями: кредитування учасників бойових дій в зоні проведення АТО, з якими вже укладено 14 договорів, та пільгове кредитування з міського бюджету працівників бюджетних установ — шкіл, лікарень, музеїв, бібліотек, а також науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Для самотніх нормативи збільшено

До того ж, як повідомив заступник міського голови, нещодавно до програми доступного житла внесено нововведення, які стосуються збільшення норми площі на самотніх людей. Донині норма на одного члена сім’ї становила 21 квадратний метр плюс 10,5 квадратних метра на сім’ю.

«Але ж, — пояснив Михайло Фатєєв, — у новобудовах немає однокімнатних квартир з площею 31,5 квадратних метра. Площа квартири в таких будинках становить від 35 до 60 квадратів. Це означало, що людина повинна доплачувати різницю в повному обсязі. Тому ми вирішили збільшити цю норму для самотніх людей. Вони можуть претендувати на житло, площа якого не перевищує 50 квадратних метрів, не доплачуючи за різницю між нормою і фактичною площею».

На думку представника полку «Азов» Олега Ширяєва, це дуже важлива і своєчасна новація, оскільки подібні ситуації, коли раніше прийняті норми відсівали значну кількість учасників житлових програм, були непоодинокими. І взагалі він щиро радий за своїх побратимів, яким міськрада надає вигідні умови для пільгового кредитування, адже сімейні учасники АТО можуть взяти безвідсотковий кредит на 15 років з первинним внеском 5%. «По суті, це краще від будь-якої компенсації. Якщо людина може платити — це вигідніше, ніж наймати квартиру», — додав Олег Ширяєв.

Як визнають у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву, Харків — швидше добрий виняток та приклад на загальному тлі забезпечення пільговим житлом українців. Та попри все, за словами Сергія Комнатного, лід у цій справі на місцевому рівні почав скресати.

«На фоні обмежених видатків із загального фонду держбюджету на місцевому рівні питання житлового забезпечення громадян привертало дедалі більшу увагу органів місцевої влади. Про це свідчить те, що органи місцевого самоврядування по всій країні прийняли 136 місцевих житлових програм, реалізовувати які було доручено фонду Держмолодьжитло. В місцевих бюджетах на їх реалізацію у 2016 році було передбачено 118,65 мільйона гривень, що стало рекордним показником за всю історію діяльності фонду», — зазначив Сергій Комнатний.

І, як запевняли харківські активісти під час зустрічі Харківського міського голови Геннадія Кернеса з учасниками АТО та представниками громадських організацій, котрі підтримують українську армію, стрижень питання реалізації пільгових житлових програм навіть не у фінансовій спроможності місцевих бюджетів кредитувати ці програми, а в авторитетності голосу громадськості, наявності діалогу між представниками громадянського суспільства та владою. Такого діалогу, коли обидві сторони мають можливість не лише висловитися, а й обов’язково бути почутими та впливають на управлінські рішення.