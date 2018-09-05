Напередодні початку нового політичного сезону Президент Петро Порошенко зустрівся з керівниками депутатських фракцій і груп. Він висловив переконання, що запропоновані ним зміни до Конституції мають не просто закріпити в Основному Законі європейський та євроатлантичний напрям розвитку України, а й головні досягнення Революції гідності. «Дуже просив би, щоб ці проекти якомога швидше було розглянуто, внесено до порядку денного і спрямовано до Конституційного Суду, щоб зробити ті рухи й зміни, які відбулися після Революції гідності, незворотними і не допустити реваншу», — наполягає Президент.

Внесення таких змін він анонсував ще у виступі під час військового параду на День Незалежності. «Я ще раз наголосив, що збираюся внести пропозиції — проект змін до Конституції, які закріплюють незворотність обраного цивілізаційного вибору українського народу, нашого руху в Європейський Союз і євроатлантичну інтеграцію», — наголосив Петро Порошенко.

Позаблоковий статус не гарантує миру

У 2010 році, коли порушували питання внесення таких змін, лунали пропозиції прибрати із законопроекту позиції про євроатлантичну інтеграцію. «Тоді це пояснювали тим, що нам потрібен мир. Що саме позаблоковий статус начебто гарантує його нашій державі. Хочу нагадати, що російська агресія у 2014 році проти України відбулася за часів чинності позаблокового статусу. Це була абсолютно безвідповідальна позиція, навіть антидержавна, яка ввела в оману, не захистила. Думаю, це ще один аргумент, щоб ми твердо вирішили питання щодо конституційного закріплення європейського і євроатлантичного цивілізаційного вибору Української держави», — наголосив він, говорячи про обґрунтованість змін.

Ідеться зокрема про зміни до Преамбули, трьох статей Основного Закону — 85, 102 і 118 та Перехідні положення. У Преамбулі буде зафіксовано цивілізаційний вибір України і «її місце як члена європейської родини» та наш курс на європейську і євроатлантичну інтеграцію. У статтях — підтримку Верховною Радою та урядом визначеного напряму розвитку держави та зобов’язання щодо забезпечення європейського руху, які бере на себе Президент.

«У Перехідних положеннях чітко фіксуємо позицію, що ми вилучаємо норму, на підставі якої в Україні перебував Чорноморський флот, — конституційних підстав після ухвалення цих змін не буде», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Нині левова частка населення (понад 70%) підтримує європейську інтеграцію, а понад половина українського народу — євроатлантичну інтеграцію. Так само європейський вектор розвитку підтримала абсолютна більшість парламенту під час ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС та виконання комплексу завдань щодо безвізового режиму, ухвалення закону про національну безпеку, інших законодавчих актів.

Припиняється угода про співпрацю з РФ

Найближчим часом Президент планує скликати засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб до 30 вересня цього року повідомити РФ про припинення чинності договору про дружбу і співробітництво. «Нині це виключно компетенція Президента України. Тож планую спрямувати за своїм підписом повідомлення до РФ про непродовження чинності цієї угоди», — сказав він.

Президент зауважив, що угода не розривається, оскільки це складна і довга процедура, а припиняє чинність у зв’язку з непродовженням. Таке рішення не потребує голосування у Верховній Раді. «Але я б хотів провести з цього приводу відповідні консультації, щоб урахувати позицію й думку парламенту та рівень підготовки відповідного рішення РНБО», — зазначив Петро Порошенко.

Воїни вітатимуться «Слава Україні!»

Президент закликав депутатів підтримати законопроект про зміну статуту Збройних сил України щодо запровадження військового вітання «Слава Україні!».

«Хто спостерігав за парадом на День Незалежності, побачив, що відбулися відповідні зміни у військовому привітанні. Їх було розроблено з урахуванням урядових пропозицій та пропозицій Міністерства оборони. Внесені зміни у статути ЗСУ, як відомо, є законами. І мені поведінка наших воїнів на параді — той ентузіазм, коли вони нарешті почали вимовляти «Слава Україні!» — лише додали впевненості, що це треба робити негайно», — наголосив глава держави.

Змінюється також позиція, коли ультимативно вимагали звернення «товаришу» і надано можливість звернення «пане».

Президент підкреслив, що під час військового параду вся країна побачила звіт влади зі створення нової української армії. «Ми бачимо, як вона принципово відрізняється від того, що було раніше. І наша армія, яка є гарантом української незалежності, дає змогу твердо розраховувати на міць Збройних сил та інших силових підрозділів щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності й незалежності держави», — резюмував Петро Порошенко.