Упродовж останніх двох років в Україні запроваджено та реалізовують державні програми щодо фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції. У державному бюджеті 2019-го на розвиток аграрного сектору передбачено видатки в сумі близько 6 мільярдів гривень. Здебільшого їх спрямовано на підтримку фермерів та сільськогосподарських підприємств. Але один напрям передбачає стимулювання сільського населення. Це спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняку великої рогатої худоби у приватних домогосподарствах, яку сповна використовують на Сумщині.

Як розповідає директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, урядова підтримка надзвичайно цінна й актуальна. Адже сільське господарство — галузь з уповільненим оборотом капіталу, високою залежністю від погодно-кліматичних умов. Тож державна підтримка стає невід’ємною складовою гарантування продовольчої та економічної безпеки, сприяє розвитку приватного аграрного сектору і насамперед тваринницької галузі.

Приклад подає Нижня Сироватка

Село Нижня Сироватка лежить неподалік Сум. Компактне, чепурне, з працьовитими людьми. А ще багате на природні луки, які мовби припрошують селян заводити худобу і випасати її на тамтешньому буйному різнотрав’ї. Однак за останні 10—20 років окреслилася загрозлива тенденція: поголів’я великої рогатої худоби і насамперед корів стало зменшуватися. Причини загальновідомі: висока трудомісткість утримання, значні економічні витрати, які далеко не завжди виправдовували себе. Ось і вирішили в селі не тільки пригальмувати цю тенденцію, а й розвернути її у протилежний бік.

За словами голови Нижньосироватської сільської об’єднаної територіальної громади В’ячеслава Суспіцина, цьому посприяли насамперед два чинники: створення ОТГ й запровадження урядової дотації на вирощування молодняку ВРХ. Адже нова модель адміністративно-територіального устрою відкрила значно ширші обрії перед місцевими громадами, які відтепер мають набагато більше прав і можливостей для розв’язання своїх проблемних питань. А запроваджена торік урядова програма істотно підштовхнула і додала стимулів тим, хто не поспішає позбуватися худоби на власних обійстях і насамперед молодняку.

Торік навесні починали з того, що підготували пакет документів від 10 домогосподарств на одержання бюджетної дотації за утримання 23 голів. І незабаром надійшли передбачені програмою 25 тисяч 600 гривень, які стали неабиякою підтримкою для селян і вдихнули віру й надію у фінансову перспективність починання. Активно запрацювало і керівництво ОТГ.

На переконання В’ячеслава Суспіцина, вкрай важливо грамотно скористатися наданою урядом можливістю, донести до селян усі розрахунки, аби зацікавити і переконати їх у тому, що вирощування худоби — далеко не збиткова справа.

У Нижній Сироватці уже мають перші підсумки, які вселяють надію. Населення громади утримує 162 корови, не враховуючи молодняку. Під час першого весняного етапу підготували документи від дев’яти домогосподарств на 10 голів, за які власники отримали 24,5 тисячі гривень. Оскільки процедура підготовки і подання передбачає три етапи, то на наступний, вересневий, термін подання документів на який завершується першого осіннього дня, передбачено дотації ще за півтора десятка голів молодняку різних вікових груп.

Планують продовжити цю роботу і в грудні.

Щоб підтримати селян на місцевому рівні, провели ревізію земельних ділянок, які Держгеокадастр передав громаді в комунальну власність. Тож останнім часом понад 100 домогосподарств одержали в оренду наділи, зокрема для випасу худоби, із символічною платою — 150 гривень на рік. Це позитивно позначилося на активності селян, які забажали мати на своїх дворах велику рогату худобу і насамперед молодняк.

Родина допомагає

Серед тих, хто вже користується перевагами державної дотації, 44-річний Анатолій Дудка. За його словами, молочним скотарством займається чверть століття. І якщо раніше утримувати худобу було доволі проблематично і майже не вигідно, то нині ситуація значно ліпша. Наприклад, щоб вигодувати телят у перші місяці, потрібно принаймні 800 літрів молока. Неважко підрахувати, що 2500 дотаційних гривень компенсують ці витрати. Нині на обійсті Дудки шестеро телят, хоч у середньому утримують до десяти.

Місяць тому господар отримав кошти за раніше відправлених бичків, що, за його словами, доречно і вчасно, бо треба заготовляти корми на зиму. Хвалиться, що сам би не дав ладу такому господарству — на допомогу завжди приходять дружина Світлана та донька Ангеліна. До речі, всі троє мають аграрну освіту. Анатолій і Світлана свого часу закінчили Маловисторопський радгосп-технікум у Лебединському районі, здобувши фах відповідно агронома та технолога-організатора.

Батькову спеціальність обрала донька, яка після здобуття агрономічної магістерської освіти в Сумському національному аграрному університеті вступила до аспірантури і нині готується до наукової роботи. Виходить, що всі троє, умовно кажучи, працюють за фахом.

Курчат лічать восени, а худобу цілий рік

Як підсумовує Олександр Маслак, приклад Нижньої Сироватки заслуговує на підтримку в інших ОТГ Сумщини. На його переконання, цей досвід неодмінно пошириться, бо програма вдосконалюється і стає вигідною багатьом селянам. Нещодавно розширено перелік її учасників. Крім населення, в господарствах якого одержали молодняк великої рогатої худоби, до них долучено власників переміщеного молодняку. Тобто дотацію за утримання придбаних телят і бичків виплачуватимуть так, як і за одержаний у господарствах. І хоч курчат лічать восени, вже можна стверджувати, що на Сумщині учасників програми буде значно більше, а відповідно зросте сума одержаних дотаційних коштів. А головне — селянські двори приростатимуть живністю, бо саме завдяки худобі вони і тримаються.

ДОВІДКА «УК»

За підсумками першого виплатного етапу нинішнього бюджетного року департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА прийняв відомості від 273 об’єднаних територіальних громад, міських, сільських та селищних рад на 2628 фізичних осіб, які утримують 4414 голів молодняку великої рогатої худоби. Станом на середину липня сплачено понад 6 мільйонів 440 тисяч гривень. Найактивніше долучилися до програми Лебединський, Білопільський, Роменський, Глухівський, Конотопський, Недригайлівський райони. Другий і третій етапи подання документів — 1 вересня і 1 грудня.

У державному бюджеті на це передбачено 700 мільйонів гривень. Сума, що надійде в область, залежатиме від кількості поданих заявок утримувачів молодняку великої рогатої худоби.

Урядова програма підтримки утримання молодняку ВРХ: за утримання до 13-місячного віку — за схемою 300+700+1500=2500 гривень на голову залежності від віку. Дотацію надають фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, отриманий у господарствах фізичних осіб, а також набутий шляхом його переміщення від інших власників.

* Дотацію надають щочотири місяці утримання наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняку обсягом: 1—5 місяців — 300 гривень за голову; 5—9 місяців — 700 гривень; 9—13 місяців — 1500 гривень за голову.

* Дотацію за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників, надають за кожні повні чотири місяці його утримання в такому господарстві від дати переміщення до досягнення ним 13-місячного віку обсягом: за перші чотири місяці — 300 гривень за голову; за наступні чотири — 700 гривень; за треті чотири — 1500 гривень за голову.