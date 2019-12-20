Незадовго до новорічних свят жителів Харкова здивувала сенсаційна новина, яку оприлюднив Харківський антикорупційний центр. Посилаючись на дані порталу публічних закупівель ProZorro, активісти цієї громадської організації повідомили, що одне з комунальних підприємств міста витратило 6 мільйонів 197 тисяч гривень на придбання новорічного будиночка для Діда Мороза загальною площею 170 квадратних метрів.

За офіційними документами, цей будиночок, точніше, тимчасову збірно-розбірну конструкцію, встановлену на спеціальних опорах, що регулюються по висоті, мають комплектувати системою пристроїв інфрачервоного опалення та індивідуальними рекуператорами для вентиляції повітря. А приватна фірма, яка виграла тендер на це замовлення, має обладнати будиночок Діда Мороза мобільними комплексними системами водопостачання і водовідведення та іншими дорогущими прибамбасами, серед яких декоративне оздоблення стін і стелі, світлодіодне освітлення з управлінням тощо. І все це за рахунок міського бюджету.

Чи варто говорити, що про такі житлові умови багато пересічних харків’ян можуть лише мріяти, бо з початком опалювального сезону не всі вони навіть отримали тепло у квартирах. Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» рік у рік потерпає від недофінансування, тому на теплових мережах постійно трапляються аварії, зокрема в зимовий період.

Але така ситуація для харківських чиновників не стала аргументом. Схоже, що міфічного Діда Мороза вони люблять набагато більше, ніж своїх містян, цілком реальних. Тому й поспішили придбати для нього елітний будинок, виготовлений за індивідуальним проєктом з використанням сучасних будівельних технологій і дорогих матеріалів.

Звичайно, під час новорічних та різдвяних свят харків’яни й гості міста зможуть побувати в цьому будинку, чи то пак, резиденції й навіть сфотографуватися на її тлі. Але знаючи про захмарну вартість цього об’єкта та можливі корупційні апетити місцевих чиновників, навряд чи вони отримають від цього велике задоволення.

Тепер з’ясуймо, чи була у харківської міської влади нагальна потреба купувати такий дорогий об’єкт. Активісти Харківського антикорупційного центру стверджують, що не було, бо і старий будиночок Діда Мороза ще не вичерпав гарантійного терміну й міг би служити не один рік. Але ж річ зовсім не в цьому, а в тому, що через такі проєкти чиновники Харківської міськради отримують можливість розбазарювати бюджетні кошти. І напевне, не з альтруїстичних міркувань.

Наприклад, активісти порахували, що торік на організацію новорічних і різдвяних святкувань комунальні підприємства Харкова витратили щонайменше 15 мільйонів гривень. Лише закупівля штучної хвої для новорічної ялинки обійшлася платникам податків у 900 тисяч гривень. На жаль, ні правоохоронні органи, ні Міністерство фінансів тоді всерйоз не зацікавилися цією інформацією й не дали їй належної оцінки. Тому цього року харківські чиновники пішли ще далі, збільшивши витрати на підготовку до новорічних і різдвяних свят у кілька разів.

Крім облаштування новорічного містечка на майдані Свободи та придбання елітного будинку для Діда Мороза, харківські чиновники вирішили ще й прикрасити частину вулиць новорічними ілюмінаціями. Так, влаштування ілюмінації «Зоряне небо» на вулиці Сумській обійдеться платникам податків у 17,8 мільйона гривень, а на вулиці Пушкінській — у 17,2 мільйона, про що свідчать дані порталу ProZorro. Загалом же, за підрахунками активістів Харківського антикорупційного центру, цього року на підготовку та святкування новорічних і різдвяних свят із міського бюджету Харкова буде спрямовано близько 50 000 000 гривень, що стане рекордною сумою, витраченою на такі заходи останнім часом.

Можливо, для міста з 14-мільярдним бюджетом це не такі вже й великі кошти. Але з огляду на безліч проблем, які існують у соціальній, медичній, транспортній і житлово-комунальній галузях Харкова, ці витрати — небачене марнотратство, що стало одним з побічних наслідків децентралізації.

Є в цій історії й певний морально-ідеологічний аспект. Адже лише за кілька десятків метрів від елітного будинку Діда Мороза на майдані Свободи розташовано волонтерський намет «Все для Перемоги», який став символом опору Харкова російській агресії. І досі в ньому харківські волонтери буквально по копійці збирають допомогу для нашої армії та поранених бійців.

Деяким харківським очільникам така діяльність дуже не подобається. Тому ще влітку міська влада розгорнула кампанію, спрямовану на знесення цього намету та імпровізованої виставки, що нагадує про російську агресію проти України. Тоді громадським активістам і волонтерам вдалося обстояти свій намет, зокрема в суді. Тепер же, ніби насміхаючись з їхніх зусиль, чиновники будують біля намету розкішну резиденцію для Діда Мороза, який сам залишається далеко не однозначним персонажем з радянського минулого.

А що ви хотіли? Гібридна війна має безліч відтінків, і вона триває.

Віктор КОЗОРІЗ

для «Урядового кур’єра»