Світлані Линник, жительці села Нижня Сироватка, що під Сумами, 72 роки. З них майже 40 працювала вчителькою. Як каже, їй і вві сні не могла наснитися рахуба, що трапилася останніми місяцями, через яку її будинок залишився без природного газу. І ось уже більш як півтора місяця вона готує їжу на… вогнищі у дворі: варить суп, кашу, картоплю, ділячись із песиком. А почалася ця історія торік у грудні, коли, за словами селянки, кон тролер газової служби помилково (а може, й не помилково — хто підтвердить чи спростує?) додала до показань лічильника кілька десятків буцімто використаних нею кубометрів палива. При цьому попередила, щоб надалі ветеран сама справно передавала показання. Як? Будь-як. Насамперед за допомогою СМС-повідомлення, дзвінка з мобільного або ж електронною поштою. Адже тепер відповідальність за це покладено не на контролера, а на споживача, який повинен у чітко визначені дні відзвітувати про використані кубометри.

Чи є провина пенсіонерки в тому, що вона заплуталася в тонкощах звітності перед газовиками, простіше кажучи, не змогла вчасно передати цифри саме за допомогою сучасних засобів зв’язку? Погодьтеся, далеко не кожна бабуся чи дідусь у поважному віці здатні освоїти клавіатуру комп’ютера чи мобільного телефону. Запитання риторичне і спірне, оскільки відповіді на нього можуть бути протилежними і будь-яка має право на існування. Окрім того, і нині трапляються збої, коли СМС-ки не доходять за адресою, додзвонитися на той чи той номер вельми проблематично, а комп’ютер з інтернетом мають далеко не всі селяни.

Але колесо закрутилося, і вже за кілька місяців з’ясувалося, що Світлана Линник заборгувала газовикам певну суму, через що її швиденько позбавили субсидії. Далі — більше і прикріше. Борг наростав високими темпами, бо, як пояснили в ПАТ «Сумигаз», нарахування проводили розрахунковим методом, тобто за середніми показниками останніх місяців. Не нова ситуація. Відразу пригадав приклади зі знайомими й сусідами, яким у подібних випадках також нараховували такі суми, що вони хапалися за голову. І у жодному з них автоматизована система, що працює буцімто наосліп, не вивела нижчі показники, а навпаки, дерла шкуру за максимумом.

Саме жертвою такого середнього показника стала жителька Нижньої Сироватки, що мимоволі нагадало давній статистично-соціальний жарт: якщо одна частина населення споживає лише капусту, а інша — м’ясо, то в середньому всі мають на столі голубці.

Але боржниці не до жартів. Куди тільки зверталася — скрізь розводять руками. Газовики кажуть, що нічого не можуть вдіяти проти розрахункового методу (принагідно: складається враження, буцімто цей комп’ютерний монстр повністю вийшов з-під людського контролю і чинить усе, що заманеться). У соціальних службах села і області також посилаються на відповідні циркуляри, які забороняють нараховувати субсидію за наявності бодай копійки боргу і рекомендують місцевій сільраді «щось придумати».

А що можна придумати, якщо там керуються такими самими документами, як і в районі чи області? До того ж, як пояснили в сільраді, на її території майже 30 людей, що також гостро потребують допомоги.

У цій ситуації найбільш уважними і співчутливими виявилися самі селяни, які пустили по колу традиційну шапку і вже назбирали майже три тисячі гривень, щоб виручити землячку. Тільки цієї суми замало, адже Світлана Линник уже буцімто заборгувала майже 4800 гривень, а ще ж 200 потрібно, щоб знову приєднати газову трубу.

Випадок у Нижній Сироватці наштовхує не тільки на роздуми, а й на певні побоювання. Як міркують багато селян (і не тільки вони), цей метод може бути різновидом елементарного обману для позбавлення субсидій. Усе просто: споживачеві накручують борги, автоматично позбавляють соціальної допомоги і… Чекай справедливості як учорашнього дня.

Перебільшення? Вигадка? Даремне припущення? Хочеться помилятися. А поки що ветеран-учителька збирає дрова, розпалює на подвір’ї вогнище і разом з песиком готує їжу. Добре, що на вулиці тепло. А як бути восени, взимку?