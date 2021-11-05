 ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на листопад 2021 року  

9 листопада  Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

16 листопада  Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

23 листопада  Міністерство культури та інформаційної політики України

30 листопада  Державна митна служба України 

Примітка: Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 1545. 

                  Час проведення прямої телефонної лінії – з 14.00  до 16.00.

 