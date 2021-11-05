ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на листопад 2021 року
9 листопада Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
16 листопада Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
23 листопада Міністерство культури та інформаційної політики України
30 листопада Державна митна служба України
Примітка: Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 1545.
Час проведення прямої телефонної лінії – з 14.00 до 16.00.