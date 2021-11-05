Хоч що кажіть, шановні читачі, а варто ще й ще зняти капелюха перед геніальністю одного з найвизначніших учених в історії людства. Ідеться про науковця, який колись сказав: мовляв, у нашому світі існують лише дві безмежні й нескінченні речі — Всесвіт і дурість. Хіба не пророк? Адже чітко вказуючи на вкрай несимпатичну людську хибу, автор теорії відносності та інших наукових відкриттів і законів тоді навіть гадки не мав про майбутні масштаби кремлівської пропаганди, поширення брехні, інсинуацій та безкінечної практики перекладання провини і власних косяків з хворої голови на здорову. Та його передбачення збулися досить точно, бо згаданій ду…, даруйте, геополітиці наших агресивних і віроломних сусідів, поки не видно ні кінця, ні краю. Причому вона не тільки безмежна, а й дуже токсична і небезпечна. Свіжим прикладом таких цинічних дій, де залишки розуму важко розгледіти навіть під потужним мікроскопом, стала й «безстрокова народна акція протесту» та блокування роботи міжнародної місії ОБСЄ в окупованому Донецьку.