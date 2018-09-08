11 вересня Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

14 вересня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів  та захисту споживачів

18 вересня Національна поліція України

21 вересня Державна фіскальна служба України

25 вересня Державна міграційна служба України

28 вересня Державна служба України з питань праці

Примітка. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером  254-05-65. Час проведення брифінгу з 13.40 до 14.00, прямої  телефонної лінії — з 14.00 до 16.00. Місце проведення: м. Київ,  вул. Інститутська, 7 (другий поверх, кім. 206).