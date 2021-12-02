ГРАФІК
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на грудень 2021 року
7 грудня Міністерство соціальної політики України
14 грудня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
21 грудня Міністерство охорони здоров’я України
28 грудня Міністерство юстиції України
Примітка: Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 1545
Час проведення прямої телефонної лінії — з 14.00 до 16.00.