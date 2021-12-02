ГРАФІК 
проведення прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів України за участю керівників центральних органів виконавчої влади на грудень 2021 року

7 грудня  Міністерство соціальної політики України

14 грудня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих   територій України     

21 грудня Міністерство охорони здоров’я України   

28 грудня Міністерство юстиції України    

Примітка: Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працює за номером 1545

                  Час проведення прямої телефонної лінії — з 14.00  до 16.00.