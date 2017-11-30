Граната була справжньою, бойовою. «Ф-1», або лимонка, яку черкащанин тримав просто під подушкою, вибухнула, щойно господарі квартири полягали спати. Перед тим було застілля зі спиртним. Один чоловік загинув, ще одного і жінку поранено.

На жаль, таке нині трапляється не тільки в Черкасах. Ось іще одне повідомлення, цього разу з Маньківського району. В жителя районного центру поліція вилучила вдома цілий арсенал набоїв і вибухівки. За словами 58-річного громадянина, боєприпаси він привіз із зони АТО, коли їздив туди волонтером. Там були гранати, деталі гранатомета, артилерійський порох, багато набоїв різних калібрів, снаряди, димова шашка і сигнальна ракетниця. Навіщо привіз озброєння, так до пуття й не пояснив. Мовляв, про всяк випадок. Тим часом за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами згідно з Кримінальним кодексом України затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Незаконно зберігав зброю в помешканні й житель одного із сіл Звенигородського району. Працівники поліції вилучили в нього два пістолети, мисливську рушницю калібру 16 мм, пневматичну рушницю, 26 мисливських набоїв різного калібру, саморобний ніж і півкілограма пороху. Господар розповів, що зброю купив кілька років тому в невідомої особи.

Цікаво, що кримінальні провадження, які правоохоронці відкривають за виявленими фактами, не зупиняють охочих до нелегальної зброї. Щомісяця поліція звітує про десятки вилучених автоматів і сотні гранат. Як зазначають експерти, уже не один рік Україна — серед європейських лідерів на ринку нелегальної зброї й боєприпасів. Відтоді як на Донбасі почалися бойові дії, за припущенням представників Української асоціації власників зброї (офіційної статистики не існує), кількість неврахованої зброї в Україні різко зросла і може налічувати кілька мільйонів одиниць. Зброя ця різна — від пістолетів Макарова і ТТ до автоматів Калашникова різних модифікацій.

Як відомо зі ЗМІ, з нелегальною зброєю затримували і військових, що виїжджали у відпустки чи за ротацією із зони бойових дій, і цивільних, зокрема волонтерів. Останні іноді навіть не знають, що везуть з передової.

Поліція регулярно, кілька разів на рік, проводить «місячники добровільної здачі зброї», які дають змогу уникати кримінальної відповідальності. Проте люди бачать, що депутати й посадовці… одержують нагородну зброю. Звичайні ж громадяни не мають такої змоги і намагаються потрапити на нелегальний ринок, породжуючи там попит. До того ж нині придбати нелегальну зброю просто. Певні люди займаються таким бізнесом, є розгалужена мережа продажу. Кажуть, на нелегальному ринку, крім вогнепальної зброї, мають попит гранати і вибухівка, а також різноманітні гранатомети.

Який же вихід? Хтось наполягає на ухваленні закону, який би дав змогу легалізувати зброю і припинити попит на нелегальну. Але міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, як відомо з матеріалів прес-конференцій, не підтримує вільного володіння зброєю громадянами України, адже «на тлі емоційної дестабілізації суспільства це буде, м’яко кажучи, ризиковано». Здорові аргументи можна знайти в позиціях і прихильників, і супротивників легалізації короткодульної зброї.

Однак нікуди не дітися від того, що останніми роками українці почуваються дедалі менш захищеними. Прозорого законодавства, яке б регулювало виробництво і придбання зброї, а також володіння нею, в нас немає. Збройові справи регулює малозрозумілий широкому загалу набір з десятків підзаконних актів у вигляді наказів та інструкцій найчастіше з грифом «для службового користування», що породжує певну плутанину. Ухвалення ж нового закону про цивільну зброю, який би розставив усі крапки над «і», у нинішньому складі парламенту малоймовірне.

Та й чи кожному допоможе зброя, навіть легальна? Як зауважував психіатр Семен Глузман, не кожен здатен вистрілити в людину, навіть якщо та небезпечна. Про випадок, який стався із власником газового пістолета, якось розповіли черкаські правоохоронці. Побачивши в руках господаря квартири зброю, злодії, які проникли туди, щоб прихопити цінні речі, розлютилися й побили його мало не до смерті. У негідників жодних моральних гальм немає.

Тим часом дехто таки тримає під подушкою нелегальну гранату. Коли і за яких обставин вона вибухне?