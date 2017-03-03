Експерти не бачать особливої загрози стану нацвалюти в 2017 році, а дехто впевнений, що вона вистоїть навіть без кредитування МВФ

Останніми місяцями пересічні українці хвилюються з приводу того, що чекає на нашу національну валюту — гривню. Деякі експерти підігрівають певним негативом свої передбачення щодо можливого значного її знецінення. Називають і курси гривні щодо ключових валют світу. Її справді лихоманило у грудні 2016 року, вона коливалася у січні-лютому 2017-го (див. графік офіційного курсу Національного банку). Дехто з експертів прогнозує, що у другому-третьому кварталі 2017 року долар на роздрібному ринку коштуватиме до 29—30 і навіть більше гривень. Одна з головних причин такого можливого стану нацвалюти, на думку багатьох аналітиків, — те, що вже тривалий час МВФ так і не надав чергового траншу кредиту Україні. Адже чимала його частка йде на поповнення золотовалютних резервів і підтримку стабільності гривні. Інші аналітики спокійніші: гривня в 2017 році не впаде. 1 березня стало відомо, що до МВФ українські чиновники скерували лист про наміри для отримання траншу обсягом мільярд доларів.

Деякі ЗМІ неправильно трактували ці дії, назвавши цей процес так: «Україна підписала меморандум з МВФ від свого імені». Ця фінансова інституція ще повинна вивчити документ і вже потім визначатиметься. Принаймні, станом на 1 березня на сайті МВФ у порядку денному на наступний тиждень (6—10 березня) ще немає пункту про розгляд українського кредитного питання.

«УК» намагався з’ясува­ти, що ж відбувається на валютному ринку країни і чи справді чергові транші від МВФ рятують нацвалюту. А може, вона матиме проблеми і навіть після надання таких коштів?

Регулятор, як завжди, не переймається

В офіційній відповіді старшого менеджера з комунікацій блоків монетарної політики та відкритих ринків Національного банку України Олени Снєжко зазначено: «Ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається стабільною. Традиційний для перших місяців року девальваційний тиск на гривню було зумовлено дією низки ситуативних факторів, які обмежують пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку. А саме: сезонний спад ділової активності, який зокрема полягає у меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці. Якщо в листопаді 2016 року аграрії забезпечували 52% загального обсягу проданої експортерами валюти, то з кінця грудня їх частка не перевищує 30%».

Тобто регулятор більше схильний до так званої думки сезонності поведінки гривні у передріздвяні, різдвяно-новорічні свята та сплячої бізнес-активності у січні 2017 року. Начебто гривня відносно добре почувалась і без траншу МВФ.

Щоправда, в НБУ зазначили, що регулятор очікує на кошти цієї світової фінансової інституції найближчим часом. Адже вони таки потрібні.

Обсяги золотовалютних резервів станом на початок лютого, за офіційною інформацією НБУ, становили 15,4 мільярда доларів. Тому керівники регулятора впевнені, що цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань уряду.

Для заспокійливого прикладу фахівці НБУ наводять цифру: в 2016 році ця інституція закупила у свої золотовалютні резерви на міжбанку 1,6 мільярда доларів. У 2017-му регулятор планує акумулювати не менш як 1,5 мільярда доларів, тобто не менше від суми, яку уряд виплатить у вигляді відсотків за зовнішніми боргами і ОВДП у валюті.

У регулятора велика прогнозна мрія: НБУ планує в 2017 році наростити свої золотовалютні резерви до 21,3 мільярда доларів. Проте головне фінансове відомство країни в цьому питанні поводиться чесно, зазначаючи, що таке відбудеться лише «за умови продовження активної співпраці з МВФ». Тобто від цього нікуди подітися — гроші необхідні.

Хотіли зростати, та не судилося…

Але то лише мрії й прогнози. Чи вистачить золотовалютних резервів НБУ обсягом 15,4 мільярда доларів і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань уряду?

«На міжбанку такі резерви можуть дозволяти НБУ лише згладжувати коливання протягом 2—3 місяців. Якщо дисбаланси на ринку будуть більшими або девальваційні рухи більш затяжними, то міжнародних резервів не вистачить. Як зазначали керівники НБУ в повідомленні щодо золотовалютних резервів, їх вистачає на 3—4 місяці майбутнього імпорту. Фактично цих коштів вистачає на поточні завдання, але називати їх обсяги достатніми поки що зарано», — відповідає «УК» керівник консалтингової компанії «Українські стратегічні резерви» Іван Нікітченко.

Експерт додає, що в лютому 2016 року НБУ прогнозував зростання резервів на кінець 2016-го до 17,5, на кінець 2017-го — до 23,1 мільярда доларів. Як бачимо, відставання від графіка — приблизно 2 мільярди. А Україні дадуть (якщо дадуть) від МВФ лише 1 мільярд доларів. Тобто наростити заплановані обсяги золотовалютних резервів навіть за цієї умови не вдасться.

Директор Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» Андрій Нікітін згоден із думкою колеги: в 2017 році золотовалютні резерви НБУ не зможуть зрости до 21,3 чи тим більше до 23,1 мільярда доларів (як це було за прогнозом регулятора ще рік тому). Проте експерт вважає, що не все так погано.

«Навіть без подальшого фінансування МВФ, але за умови, що значно не погіршиться військовий стан в Україні, НБУ може цілком обійтися і без валютних траншів (навіть без мільярдного, який ми ще лише очікуємо. — Авт.). Так регулятор може викупити з ринку у свої золотовалютні резерви 1,5—2 мільярди доларів, знову наростивши їх обсяги».

Більше того, експерт переконаний, що з огляду на зростання ВВП в Україні в 2016 році, поліпшення стану галузей та накопичення внутрішнього фінансового ресурсу всередині країни кредит МВФ не потрібен і створить лише додаткове навантаження на бюджет. А курс гривні протягом 2017 року без зовнішніх вливань буде стабільним.

Війна діє переконливо

Які ще чинники можуть негативно вплинути на валютну ситуацію в країні, похитнувши гривню? За словами Олени Снєжко, за оцінками НБУ, тривале блокування вантажів з окремих регіонів Донецької й Луганської областей (ОРДЛО) може негативно вплинути на платіжний баланс і відповідно на стан валютного ринку. З одного боку, як переконана експерт, може відбутися скорочення надходження валютної виручки від експорту металургійної продукції, а з іншого — може зрости попит на валюту, яка необхідна для імпорту вугілля, і це спричинить деяке знецінення гривні.

Є експерти, які впевнені в тому, що навіть той мільярд доларів, який нам як черговий транш начебто збирається надати МВФ уже цієї весни, не врятує ситуації. На їхню думку, цього замало для розв’язання проблем. А отримати ще другий транш в 2017 році на значно більшу суму буде дуже важко. Тож дехто з аналітиків прогнозує можливі коливання курсу національної валюти. Отже, за таких умов виходить, що навіть цей мільярдний транш не зовсім позитивно вплине на валютно-курсовий ринок України?!

НБУ не так песимістично дивиться на ці чинники впливу, і його керівники впевнені, що можуть контролювати валютно-курсову ситуацію за будь-яких умов і це нівелюватиме різні ризики щодо стану гривні. Як приклад пані Снєжко наводить січень 2017 року, коли для згладжування тимчасових надмірних коливань курсу гривні НБУ робив вливання валюти на міжбанк задля врегулювання ситуації. Так, за період з 1 січня по 23 лютого цього року регулятор продав на міжбанківській біржі 288,5 мільйона доларів. І гривня заспокоювалася. Коли за цей період спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, то НБУ навпаки без проблем її купував для поповнення своїх золотовалютних резервів. За вищезгаданий період регулятор придбав 274,4 мільйона доларів.

Від редакції.Справді, ніхто не може спрогнозувати ситуацію на валютному ринку України принаймні на 2—3 майбутні місяці. І з траншем від МВФ, і без нього. Усе дуже заплутано: одні доводять, що мільярд доларів незначно змінить стан речей на краще. Інші — траншу взагалі не треба брати, бо це надлишкове навантаження. Чимало залежить від воєнних подій на сході України, які, активізувавшись, негативно впливають на стан національної валюти. Адже, як ми всі знаємо, гроші люблять спокій. Однак не варто однозначно казати, що країна може прожити без чергових траншів МВФ. НБУ важко поповнювати свої золотовалютні резерви без міжнародної допомоги. А це вкрай важливо для підтримання стабільного курсу гривні. І черговий транш від МВФ усе-таки незабаром надійде.