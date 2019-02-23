Центр оцінювання кандидатів на посади державної служби, створений на базі Національного агентства України з питань державної служби, відкрив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко. Під час урочистостей він підкреслив, що напередодні відкриття центру було опубліковано важливий документ: Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування й депутатів місцевих рад (див. «Урядовий кур’єр» №35 від 21.02.2019 р.).
«Ми відмовляємося від застарілих підходів у професійному навчанні, вивчаємо питання розширення ринку освітніх послуг у галузі підвищення кваліфікації, запроваджуємо нові професійні сертифікатні програми, цікаві онлайн-курси. А для всіх охочих узяти участь у конкурсі на посади державної служби відсьогодні на базі агентства починає працювати центр оцінювання, який на першому етапі роботи проведе тестування кандидатів на посади фахівців з питань реформ і посади державної служби категорії «А», а згодом й усіх охочих стати держслужбовцем», — конкретизував Олександр Саєнко.
Центр оцінювання має змогу забезпечити проведення тестування всіх охочих взяти участь у конкурсі на посади державної служби. Передбачають, що після проходження етапів тестування кандидат отримуватиме сертифікат про його проходження і в центральному органі виконавчої влади проходитиме лише етапи розв’язання ситуаційних завдань і співбесіди.
Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко повідомив, що у 2019 році працюватиме перша черга центру (55 робочих місць). На першому етапі тестування проходитимуть кандидати на посади фахівців з питань реформ і кандидати на посади державної служби категорії «А». Введення в дію другої черги центру оцінювання дасть змогу одночасно провести тестування 100 кандидатів на посади державної служби.
«Державна служба — це основа ефективного управління. А люди — найголовніша цінність», — резюмував Олександр Саєнко.
Рішення про реорганізацію Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування ухвалено задля виконання функцій з оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби та на виконання Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року і розпорядження Кабінету Міністрів від 4 липня 2018 р. №474-р «Деякі питання реалізації реформи державного управління».
Реорганізація, повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів, дасть змогу оптимізувати організацію та процедури оцінювання кандидатів на посади державної служби, поліпшити спроможність конкурсних комісій та НАДС, оперативно й ефективно забезпечувати проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, а також розвантажить центральні органи виконавчої влади від надмірних конкурсних процедур.
Одне з найважливіших завдань реформи державного управління в нашій країні — підвищення довіри суспільства до державної служби. Про це йшлося під час засідання колегії Національного агентства з питань державної служби, де було презентовано звіт про роботу агентства у 2018 році.
«Ми змінюємо ситуацію. Раніше чиновник був перешкодою реформ. А має стати лідером змін, якому довіряють громадяни», — охарактеризував суть нововведень Олександр Саєнко.
Серед підсумків реформи державного управління урядовець назвав залучення найкращих професіоналів на нові посади державної служби завдяки оновленій конкурсній процедурі, підвищенню вимог та відкриттю сучасного порталу вакансій career.gov.ua, де вперше можна подати документи онлайн.
«У 2019 році ми сфокусуємо увагу на вдосконаленні конкурсної процедури, модернізації порталу вакансій та розширенні його можливостей», — запевнив міністр.
Важливе завдання на цей період — підвищення якості роботи державних службовців, дотримання законодавства про державну службу. Торік уперше запроваджено оцінювання результатів діяльності державних службовців на основі ключових показників ефективності. «Ефективне урядування — один з головних пріоритетів уряду, а реформа державної служби — важлива частина цьогорічного плану дій», — резюмував Олександр Саєнко.
«Урядового кур’єра»