Спекотний липень, який раніше асоціювався з відпустками та літніми мандрами, тепер з огляду на війну розслабитися не дає нікому. Особливо комунальникам, енергетикам, будівельникам, дорожникам — усім, причетним до підготовки паливно-енергетичного та житлово-комунального господарства до зими. У Черкасах та інших містах у самому розпалі підготовка до опалювального сезону. Як свідчить практика, щоб узимку в оселях було тепло й затишно, сани (тобто все комунальне господарство) треба активно готувати влітку.

Щоб теплопостачання було стабільним

Приміром, у Черкасах в центральній частині міста тривають роботи із заміни магістральної тепломережі комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго». Чим це спричинено? Як пояснив директор підприємства Павло Карась, за 35 років у цій частині міста заміни магістральної тепломережі жодного разу не проводили. Після гідравлічних випробувань отримали на ній чотири пориви, тож, очевидно, термін експлуатації вже завершився. Щоб гарантувати безперебійне теплопостачання в опалювальний сезон, трубопроводи необхідно замінити.

Нині тут уже виконано значну частину запланованого обсягу робіт. Загалом тепломережу мають замінити на трьох ділянках загальною протяжністю майже 600 м. Замість зношених мереж встановлюють сталеві, попередньо ізольовані пінополіуретаном, труби в захисній поліетиленовій оболонці з системою дистанційного контролю і моніторингу.

Проте, як розповідають комунальники, темпи ремонту останніми днями трохи зменшились у зв’язку з тим, що під час демонтажу виявлено багато підземних комунікацій. Щоб не пошкодити їх, ремонтники дуже обережно застосовують техніку та механізми. Доводиться багато необхідних операцій виконувати вручну. Це призводить до вповільнення робіт. Проте всі сповнені рішучості швидко, а головне — високоякісно завершити заміну тепломережі. А це, як прокоментував директор департаменту ЖКК міської ради Андрій Наумчук, значно поліпшить теплопостачання споживачів міста.

Штаб з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими почав діяти ще наприкінці травня, коли розпочалися інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об’єктів. Їх не просто ремонтують, а прагнуть модернізувати. Мета — не тільки підготувати все господарство до роботи в умовах холодів, а й убезпечитися від можливих російських атак.

Під персональну відповідальність

Працівники ВП «Черкаська ТЕЦ» ПрАТ «Черкаське хімволокно» активно проводять гідравлічні випробування, перевіряючи теплові мережі на щільність та міцність, проводять необхідні ремонтно-відновлювальні роботи на теплогенеруючому устаткуванні станції. Щоб убезпечити містян від небажаних поривів на трубопроводах в осінньо-зимовий сезон, здійснюють технічне обслуговування та підготовку теплових мереж. Теплоелектроцентраль забезпечує теплом дві третини міста Черкаси, а це понад 102 кілометри мереж. На сьогодні половину теплопроводів, що перебувають на балансі підприємства, вже експлуатують 40 і більше років, тож вони потребують посиленої уваги. Саме перевищений термін експлуатації мереж і, як наслідок, фізичне зношення, посилене корозійним процесом, найчастіше призводять до аварійних ситуацій.

Для забезпечення надійного та безаварійного розподілу електроенергії, а також в межах планових щорічних робіт працівники всіх структурних підрозділів та філій ПАТ «Черкасиобленерго» розчищають повітряні лінії від зелених насаджень, ремонтують трансформаторні підстанції, кабельні лінії та прокладають нові. Головна мета — якісна подача електроенергії жителям та іншим споживачам.

Як заявляють у Центрі досліджень енергетики, протягом нового опалювального сезону росіяни знову можуть завдавати ракетних ударів по енергосистемі України. Саме тому в області працюють над тим, щоб максимально убезпечити енергетику від ворожих ракет і дронів.

«Тепер це персональна відповідальність зокрема й керівників енергетичних об’єктів», — підкреслив недавно Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У підготовці до наступної зими багато важить підтримка ініціативи громадян, спрямована на економію та продуктивне використання енергоресурсів. Шевченківська сільська громада на Звенигородщині завдяки проєкту «Суходров» від минулої зими виготовляє високоякісне паливо, яким обігрівають заклади соціальної сфери. Це розробка студента Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського уродженця Черкас Владислава Кикотя. Реалізувати проєкт вдалося спільними зусиллями громади завдяки конкурсу «Час діяти, Україно!», благодійного фонду «МХП — Громаді», фундації «Паритет» та програми U-LEAD. У селі, де майже 3500 жителів, відмовилися від газових котлів на користь твердопаливних. Тут встановили устаткування, яке завдяки сонячній енергії дає змогу підсушувати гілки й виготовляти високоякісний ресурс для опалення.

Кожен крок, який додає нашим громадам енергонезалежності, кожен заощаджений кіловат енергії — це теж крок до перемоги, особливо в умовах підготовки до наступного опалювального сезону під час війни, підкреслюють у громаді. Досвід ініціаторів упровадження проєкту міг би стати у пригоді багатьом громадам.

Пліч-о-пліч із Херсонщиною

Черкасці не тільки активно готують до наступної зими своє господарство, а й допомагають у цьому визволеним від ворога населеним пунктам Херсонщини.

Спершу область узяла шефство над Нововоронцовською громадою — туди надходило чимало гуманітарних вантажів. Тоді ця громада потребувала всебічної допомоги. А за кілька останніх місяців Шевченків край долучився до надання гуманітарної допомоги Високопільській громаді — туди везли питну воду, харчі та медикаменти. Нині, як розповів начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, Черкащина долучається до національної ініціативи «Пліч-о-пліч», у проєкті беруть участь 15 областей.

Найбільшу допомогу спрямовують трьом селам — Іванівці, Новопетрівці та Миколаївці, з яких познущалися російські окупанти. Там немає жодного непошкодженого будинку. Більшість тамтешніх жителів — пенсіонери та родини з дітками. Вони прагнули повернутися додому й нині живуть у тих будівлях, які вціліли: хтось — у літній кухні, хтось — у сарайчику чи вцілілій частині напівзруйнованого будинку.

Будівельники, волонтери вже розпочали надавати допомогу. Нині на Херсонщині працюють десять бригад, у складі яких — 48 будівельників-черкасців. Ремонтують дахи, встановлюють вікна й двері. За змогою приводять до ладу й територію. Із бюджету області й територіальних громад на ці потреби спрямовано 11 мільйонів гривень. Посадовці сподіваються й на допомогу з державного бюджету (в частині, що стосується складних робіт). Волонтерські кошти, добровільні пожертви — ці гроші надходять із районів Черкащини. Орієнтовні цифри зі складених дефектних актів руйнувань та проєктно-кошторисної документації, яку нині розробляють, стануть відомі найближчим часом.

Допомогти зустріти зимові холоди в теплих, затишних оселях пообіцяли херсон ським підшефним черкаські активісти. Немає сумніву, що слова вони дотримають.