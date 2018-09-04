Ландшафтна фірма через суд призупинила дію з 1 вересня нових норм для зведення осель та інших споруд

Нещодавно окружний адмінсуд Києва призупинив набуття чинності нових державних будівельних норм (ДБН) «Планування та забудова територій». Як зазначив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (Мінрегіон) Геннадій Зубко, урядовці та вся експертна спільнота очікували різних складнощів щодо набуття чинності цих важливих стандартів, проте саме судові позови стали просто-таки шаленим опором.

Цікаво, що позов було подано однією з ландшафтних фірм. «УК» неодноразово писав, що завдяки різним спрощенням щодо виконання будівельних робіт, навіть досить значної складності, в Україні свого часу мали право зводити 5-поверхові будинки фахівці з дипломами та досвідом роботи ландшафтними дизайнерами.

За словами пана Зубка, в цих стандартах було посилено норми з безбар’єрності та доступності, умови безпеки громадян; вдосконалено систему дорожнього руху; упорядковано паркування тощо.

Цікаво, що після опублікування 23 квітня 2018 року наказу Мінрегіону про затвердження ДБН усім зацікавленим сторонам було надано 90 днів, протягом яких вони мали змогу отримати необхідні роз’яснення, процедурно підготуватися до набрання чинності цим документом.

П’ятдесят істотних змін

Чим же так лякають нові норми деякі будівельні та ландшафтні компанії?

Пропоную просто уважно ознайомитися з ними. У нових ДБН є більш як 50 суттєвих змін. Приміром, є обмеження щодо висотності забудови у містах. Цьому навіть надано окрему назву — «блакитні лінії». Також у ДБН чітко прописано обмеження забудови в так званих зелених зонах — «зелених лініях». Є норма щодо меж ландшафтних та рекреаційних територій, на яких заборонено будівництво.

Також цими стандартами заборонено підвищення в кілька разів щільності забудови. Ними ж нарешті зобов’язано всіх учасників будівельного процесу зводити дитячі садочки та школи у житловій забудові, збільшувати майданчики для відпочинку та спорту.

З 1 вересня згідно з цими нормами школи та коледжі зобов’язані облаштовувати реальний безбар’єрний простір для дітей з інвалідністю.

Про це нещодавно заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на серпневій конференції Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа: старт реформи, участь громад». За статистикою, сьогодні з 16 тисяч закладів середньої освіти в Україні 12 тисяч (75%) шкіл мають безбар’єрний доступ до першого поверху, тобто пандус на вході в будівлю. Однак доступ до другого поверху є лише в 66 школах. «Повинні бути обладнані спеціальні туалети, ліфти або підйомники та інший інклюзивний простір. І на місцях це дійсно мають розуміти», — сказав тоді пан Парцхаладзе.

Щоб не було «шпаківень»

«Зрозуміло, що це дуже не сподобалося тій ландшафтній фірмі, яка фактично призупинила через суд процес дії нових ДБН. Взагалі ці норми — великий крок уперед, бо Україна вже просто не може надалі розвиватися цивілізовано. Будинки зводять у зелених зонах, дуже щільно. Немає резервів територій для облаштування інфраструктури — шкіл, дитячих садочків, магазинів, ринків, скверів та парків. Так, про останнє ми вже почали просто забувати. Спитайте у жителів таких столичних масивів, які я називаю «шпаківнями» — Позняки, Осокорки тощо. Вони захлинаються у безодні суцільних будівель, без парків, без скверів…», — зазначає «УК» один з архітекторів, який волів не називати свого прізвища.

Трохи згодом заступник міністра Мінрегіону повідомив, що одна з ключових державних будівельних норм у сфері містобудування — нова ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», спрямована на покращення якості життя людей, набуває чинності 1 вересня 2018 року.

«Звертаємо увагу архітектурних, проектних організацій, генпідрядників, замовників будівництва на важливість проектування, а також приведення проектної документації у відповідність з новою ДБН», — зазначив він.

Тож сподіватимемося, що нові ДБН незабаром почнуть діяти повною мірою і наша Україна розвиватиметься в цивілізованому будівельному напрямі, а всі компанії-забудовники та девелопери, які порушуватимуть ці норми, відповідатимуть згідно із законом. І такі поняття, як самозахоплення територій, будівництво в зелених парково-лісових зонах, дуже щільне зведення тощо, відійдуть в історію.