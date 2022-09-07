Мінсоцполітики підготувало актуальну інформацію щодо найпоширеніших питань забезпечення прав дітей в умовах війни

1. Наприкінці серпня Кабінет Міністрів ухвалив постанову про посилення відповідальності для опікунів та батьків-вихователів – за відмову від примусової евакуації із зони бойових дій. Скажіть, чи є вже перші попередження, чи навіть протоколи про позбавлення права опіки на цих підставах?

23.08.2022 прийнято постанову Кабінету Міністрів України від № 940 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму проведення евакуації», якою на законодавчому рівні визначено форми відмови фізичної особи, законних представників дітей від обов’язкової евакуації.

У разі, якщо законні представники відмовилися від обов’язкової евакуації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі тих, які виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, які перебувають під їх опікою чи піклуванням, які влаштовані в сім’ї патронатних вихователів, опіка чи піклування над такими дітьми припиняється.

Органи опіки та піклування можуть в односторонньому порядку розірвати договори про влаштування таких дітей до прийомної сім’ї, про організацію діяльності відповідного дитячого будинку сімейного типу, про патронат над такою дитиною.

Національна соціальна сервісна служба разом із місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у безпечних районах визначають перелік, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей, до яких буде евакуйовано дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьківського піклування, з урахуванням їхнього віку та стану здоров’я.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2022 № 940 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму проведення евакуації» Донецькою облдержадміністрацією проведена нарада з територіальними громадами області, на якій надано алгоритм дій для органів місцевого самоврядування, районних військових адміністрацій, місцевих військових адміністрацій щодо обов’язкової евакуації сімей з дітьми, у тому числі сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

На сьогодні місцевими евакуаційними комісіями за участю працівників Національної поліції України в Донецькій області активно проводиться робота з населенням області, насамперед з сім’ями з дітьми щодо обов’язкової евакуації у більш безпечні регіони країни. Батьки та інші законні представники дітей інформуються щодо відповідальності стосовно життя та здоров’я дітей, їм надаються інформаційні пам’ятки, роз’яснюються права та обов’язки.

Облдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями сім’ям надається допомога в організації евакуації та розташування сімей з дітьми, як на території України, так і за кордоном.

Станом на сьогодні повідомлень щодо відмов від обов’язкової евакуації не надходило.

2. Постанова Кабміну стосується лише опікунів дітей-сиріт і дітей, що позбавлені батьківського піклування. А чи є якісь засоби впливу на родини у прифронтовій зоні, де діти живуть із рідними батьками? Як змусити їх евакуюватись на безпечну територію?

Рідні батьки, підписуючи відмову від евакуації ознайомлюються щодо обов’язків батьків стосовно виховання дитини, встановлених статтями 150, 155 Сімейного кодексу України та про відповідальність, передбачену статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 166 Кримінального кодексу України:

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

2. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

3. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

4. Батьки зобов'язані поважати дитину.

5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклування щодо неї.

6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків

1. Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.

2. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.

4. Ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, − карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.2. Чи є у Міністерства статистика – скільки загалом дітей зараз живе у зоні активних бойових дій? Чи всі дитбудинки різних типів та інтернатні заклади звідти евакуйовані?

3. Чи є у Міністерства статистика – скільки загалом дітей зараз живе у зоні активних бойових дій? Чи всі дитбудинки різних типів та інтернатні заклади звідти евакуйовані?

Кількість закладів

Станом на 28.07.2022 року зібрано інформацію про 727 закладів з цілодобовим перебуванням дітей різних типів та форм власності.

За результатами здійсненого моніторингу та звірки зі службами у справах дітей щодо дітей та закладів, які переміщені (евакуйовані) протягом лютого – липня 2022 року, здійснили організовану евакуацію дітей 272 заклади.

За даними служб у справах дітей обласних, Київської міської військових адміністрацій станом на 28.07.2022 року з евакуації повернулись 9 закладів, з них: 6 закладів з числа переміщених (евакуйованих) в межах України та 3 заклади з числа переміщених (евакуйованих) за кордон.

Всього Система освіти Система охорони здоров'я Система соціального захисту Недержавні Кількість закладів 727 515 37 137 38 Кількість закладів, які здійснювали евакуацію 272* 131 23 93 25 Кількість закладів, які повернулись з евакуації 9 (в межах України - 6, із-за кордону - 3) 1 (в межах України - 0, із-за кордону - 1) 2 (в межах України - 2, із-за кордону - 0) 3 (в межах України - 2, із-за кордону - 1) 3 (в межах України - 2, із-за кордону - 1) Кількість закладів, які перебувають в евакуації на даний час 263* (в Україні – 82, за кордоном – 190) 130* в Україні – 37, за кордоном –96) 21* (в Україні – 12, за кордоном –11) 90* (в Україні – 32, за кордоном –62) 22 (в Україні – 1, за кордоном – 21)

*Є заклади, які здійснювали евакуацію дітей як в межах України, так і за кордон. Такі заклади рахуються двічі і у складі закладів, які евакуйовані в межах України, і у складі закладів, які евакуйовані за межі України.

Кількість дітей

На початок воєнних дій в 727 закладах з цілодобовим перебуванням дітей навчалось та/або перебувало 105 459 дітей.

Протягом лютого – липня 2022 року було евакуйовано 6582 дітей, з них: 2077 були переміщені (евакуйовані) в межах України, 4505 – за межі України.

Протягом цього періоду частина дітей, які були евакуйовані, повернуті у складі закладу або в індивідуальному порядку. Також частина дітей під час перебування в евакуації були повернуті батькам або влаштовані в сім’ї громадян (усиновлення, опіка/піклування/ПС, ДБСТ).

На даний час в евакуації перебуває 6415 дітей, з них: в межах України – 1953 дитини, за кордоном – 4462 дитини.

Всього Система освіти Система охорони здоров'я Система соціального захисту Недержавні Кількість дітей на початок воєнних дій 105 459 97 357 2 333 4 281 1 488 Кількість дітей, які були евакуйовані 6 582 2 280 1 206 2 553 543 Кількість дітей, які повернуті/передані батькам/ влаштовані в сім’ї 167 5 67 49 46 Кількість дітей, які перебувають в евакуації на даний час 6 415 2 275 1 139 2 504 497 в межах України 1 953 441 607 893 12 за межами України 4 462 1 834 532 1 611 485

Серед дітей, які перебувають в евакуації на даний час, 3521 дитини мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З них, евакуйовані в межах України – 952 дитини, за межі України – 2569 дітей.

Регіони України та іноземні держави, куди переміщені діти

В межах України найбільше переміщених (евакуйованих) дітей перебуває в Львівській обл. – 32% (655 дітей), Закарпатській обл. – 16% (335 дітей), Чернівецькій обл. – 19% (402 дитини), Івано-Франківській обл. – 8% (168 дітей), Тернопільській обл. – 5% (103 дитини).

Серед іноземних держав найбільше дітей із закладів перебуває в Польщі – 36 % (1653 дитини), Німеччині – 17 % (746 дітей), Італії – 8% (376 дітей), Австріі – 6% (277 дітей), Румуніі – 6% (259 дітей), Туреччині – 6% (301 дитина), Іспанії – 4% (173 дитини), Нідерландах – 3% (125 дітей), Чехії – 3% (118 дітей), Швейцарії – 2% (101 дитина).

Оскільки обов’язкова евакуація оголошена в Донецькій області, надається інформація про евакуацію в Донецькій області.

Майже місяць тому розпочалась обов’язкова евакуація з Донеччини, які проводить створений Урядом Координаційний штаб під головуванням Віце-премєр-міністра І. Верещук.

Загальна чисельність дитячого населення Донецької області станом на 01.01.2022 становить 552 548 осіб, з них на підконтрольній українській владі території до початку воєнних дій мешкало 275744осіб віком від 0 до 17 років. Станом на сьогодні за оперативними даними служб у справах дітей міських, сільських, селищних рад, військових адміністрацій на території області, підконтрольній українській владі, залишається 36332 дитини разом з батьками або іншими законними представниками.

Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України та проведення на території Донецької області активних бойових дій з 24.02.2022 в області були вжиті дієві заходи щодо евакуації дітей у безпечні місця.

Усі діти із закладів з цілодобовим перебуванням дітей були переміщені в більш безпечні місця за межі області (772 дитини із 17 закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, у тому числі 481 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування).

Також з 24.02.2022 в області вживаються заходи щодо евакуації дітей у безпечні місця, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях перебувають під опікою (піклуванням) громадян.

Станом на 01.09.2022 вже переміщено (евакуйовано) 2298 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштовано до сімейних форм виховання.

На території, підконтрольній Україні, залишилось 707 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання. З ними ведеться постійна робота щодо евакуації в більш безпечні місця країни.

Загалом станом на 01.09.2022 лише з Донецького регіону вдалося евакуювати майже 13 тис громадян.

Розуміючи нагальність вирішення проблем громадян, які евакуюються, запроваджено надання соціальних послуг екстрено (кризово), що забезпечує оперативне, протягом однієї доби, прийняття рішення про надання соціальних послуг за однією заявою людини (консультування, представництво інтересів, соціальний супровід, догляд, притулок тощо).

Загалом з початку війни за спрощеною процедурою соціальні послуги вдома отримують понад 9,5 тис. осіб та понад 4 тис. осіб отримують соціальні послуги стаціонарного догляду в закладах та установах системи соціального захисту населення.

Також, особи похилого віку та особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені сім’ї отримують допомогу від комунальних надавачів у вигляді гуманітарної допомоги, продуктів харчування, засобів гігієни.

Зважаючи, що внаслідок стресу всі громадяни потребують психологічної підтримки, таку допомогу надають їм працівники центрів соціальних служб та центрів надання соціальних послуг і це не лише психологи, а й фахівці з соціальної роботи, соціальні працівники, які мають необхідний для цього рівень підготовки, практичні навички. Саме вони першими зустрічають вимушено переміщених, надають їм першу необхідну допомогу, заспокоюють, оцінюють ситуацію кожної окремої людини чи сім’ї, ступінь ризику опинитись у ситуації глибокої кризи (у тому числі депресія, втрата сенсу життя чи схильність до самогубства).

Станом на сьогодні в системі центрів соціальних служб працює близько 300 психологів та понад 3000 фахівців із соціальної роботи.

4. Якою станом на зараз є загальна статистика щодо загиблих та постраждалих внаслідок російських обстрілів дітей? І про яку кількість примусово вивезених окупантами неповнолітніх зараз ідеться?

З 1 серпня 2022 року в Україні запрацював державний портал розшуку дітей «Діти війни» (https://сhildrenowar.gov.ua ) - інформаційна платформа, на якій щоденно оновлюється інформація про дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій у ході повномасштабної агресії російської федерації проти України (зниклі безвісти, поранені, депортовані). Окрім того, громадяни мають змогу подати заяву щодо депортації або зникнення дитини, отримати консультацію. (Детально про портал "Діти війни" див. наприкінці цього документу).

Станом на 24 серпня 2022 року за даними державного порталу «Діти війни»:

загинуло – 374 дитини та поранено 723 дитини (за даними Офісу Генерального прокурора);

зникли безвісти – 225 дітей (за даними Національної поліції України);

незаконно депортовані до російської федерації або на тимчасово окуповані території України :

7013 (за даними Національного інформаційного бюро);

557 тис. дітей за даними з відкритих джерел, які озвучує рф;

50 дітей повернуті на територію України з території рф та окупованих територій (за даними Національного інформаційного бюро України).

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За інформацією структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій, НАМН України, НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України: загальна кількість дітей, які перебувають або перебували на лікуванні в закладах охорони здоров’я з приводу поранення, травми, ДТП та інших нещасних випадків, що виникли внаслідок бойових дій та/або під час евакуації тощо становить: 670.

За віковим розподілом: від 0 до 1 року - 16 дітей, від 1 року до 3 років – 47 дітей, від 4 до 6 років – 73 дитини, від 7 до 14 років – 344 дитини, від 15 до 18 років – 187 дітей, вік невідомий – 3 дітей.

Із загальної кількості дітей 619 (92 %) отримали мінно-вибухові та вогнепальні травми. Це в переважній більшості діти зі складними комбінованими травмами, політравмами з ускладненим перебігом та потребою подальшої післягострої та довготривалої реабілітації.

• за характером та механізмом отримання травм та ушкоджень:

мінно-вибухові та вогнепальні - 617 дітей;

інше – 51 дитина;

Серед постраждалих дітей зафіксовано 22 випадки ампутацій на різних рівнях верхніх та нижніх кінцівок, що становить 3% від загальної кількості постраждалих дітей.

16 дітей потребують протезування верхніх та нижніх кінцівок, щоб забезпечити їм можливість нормального життя та розвитку, а саме:

4 дитини з ампутаціями верхніх кінцівок

11 дітей з ампутаціями нижніх кінцівок

1 дитина із ампутацією верхньої та нижньої кінцівок

5. Хто займається пошуком і поверненням депортованих окупантами українських дітей?

Рекомендований Алгоритм взаємодії та обміну інформацією стосовно дітей, які були незаконно депортовані з районів проведення воєнних (бойових) дій, тимчасово окупованих територій України до Російської Федерації та незаконно переміщені на окуповані території Луганської, Донецької областей та АР Крим

Міністерство внутрішніх справ України, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція України, Радник–уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та інші суб’єкти надсилають до Національного інформаційного бюро (на електронну адресу (nib.uncp@gmail.com) актуальну інформацію щодо фактів депортації та переміщення дітей (щоп’ятниці).

Національне інформаційне бюро після опрацювання та узагальнення одержаної інформації щодо депортованих та незаконно переміщених дітей, надсилає її до Національної соціальної сервісної служби України, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України для верифікації, уточнення та доповнення / актуалізації (щопонеділка).

Національна соціальна сервісна служба України після опрацювання, актуалізації, верифікації направляє інформацію щодо депортованих та переміщених дітей до Національного інформаційного бюро та Офісу Генерального прокурора (щочетверга).

Після опрацювання інформації щодо кількості депортованих та переміщених дітей Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора направляють актуалізовану та верифіковану інформацію до Національного інформаційного бюро (щочетверга).

Національне інформаційне бюро за результатами отриманої інформації щодо фактів депортації та незаконного переміщення дітей, відповідно до установлених процедур координації зовнішньополітичної діяльності держави, передає інформацію до Міжнародного комітету Червоного Хреста (щопонеділка).

Національне інформаційне бюро при організації зносин та спілкуванні з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та іншими міжнародними організаціями додержується вимог щодо координації зовнішньополітичної діяльності держави та забезпечує постійне інформування Міністерства закордонних справ України.

Пресслужба Мінсоцполітики

ДОВІДКОВО

Для надання соціальних послуг в Україні діє розгалужена мережа закладів, які проводять соціальну роботу та надають соціальні послуги, як комунального, так і недержавного сектору. На сьогодні у реєстрі надавачів соціальних послуг перебуває понад 3000 таких закладів, із них близько 1 500 комунальної форми власності, зокрема, майже 1 тис надавачів, які безпосередньо працюють в територіальних громадах (центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Також громадяни, які евакуювались, відповідно до Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осібˮ можуть бути зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи, та отримати відповідну довідку.

Станом на 31.08.2022 в Україні зареєстровано 4 572,6 тис. внутрішньо переміщених осіб, у тому числі 3 210,3 тис. громадян України, які покинули своє місце проживання після 24.02.2022 внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

З лютого 2022 року Урядом України прийнято низку рішень, спрямованих на створення умов для вирішення нагальних потреб громадян України, які перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії.

Однією з найбільш нагальних потреб було вирішення питання розміщення переміщених осіб. Для вирішення цього питання було запроваджено допомогу на проживання як реагування на масове переміщення людей, які покинули своє місце проживання саме після 24.02.2022. Адже особи, які переміщалися у період з 2014 року по 23.02.2022, вже мали можливість вирішити питання щодо свого розміщення.

Тому, для забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 „Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”, затверджено Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Отримана допомога не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Починаючи з травня 2022 року допомога надається:

- внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджено наказом Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

- внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20.05.2022 заявку на відшкодування відповідних втрат, або за умови подання відповідного документального підтвердження такого факту від органів місцевого самоврядування. Слід зазначити, що виплата допомоги на проживання такій категорії внутрішньо переміщених осіб, якщо вони повернулись до місця постійного проживання не припиняється.

Оформити допомогу можливо таким самим чином як довідку внутрішньо переміщеної особи.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 № 405 запроваджено спільний з Міжнародним надзвичайним фондом допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проект щодо додаткових заходів соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення.

В межах цього проекту право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ЮНІСЕФ мають такі категорії населення:

- сім’ї, до складу яких входять троє і більше дітей, з яких не менш як одна дитина не досягла двох років;

- сім’ї, до складу яких входять двоє і більше дітей, з яких не менш як одна дитина має інвалідність.

Також громадяни мають право на отримання допомоги від інших міжнародних організацій та партнерів Мінсоцполітики (постанови Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 № 445 „Про реалізацію спільного з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб”; від 15.04.2022 № 446 „Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб”; від 26.04.2022 № 487 „Про реалізацію спільного з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України проекту щодо додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення”).