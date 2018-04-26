ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення зміни до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 28.12.2017 № АД-382/2017/4411-05
За результатами проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації за скаргою ПАТ «АрселорМіталл Кривий Ріг» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) 28.12.2017 прийняла рішення № АД-382/2017/4411-05, яким застосувала остаточні антидемпінгові заходи у вигляді мита в розмірі 15,21 %.
У ході застосування остаточних антидемпінгових заходів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) та Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) надійшли звернення від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо адміністрування антидемпінгового мита та надання роз’яснень опису товару, який має бути об’єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів.
20.04.2018 Комісія розглянула матеріали Мінекономрозвитку стосовно уточнення опису товару остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації, додаткові роз’яснення ДФС та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та, керуючись статтею 37 Закону прийняла рішення № АД-390/2018/4411-05, про внесення зміни до рішення Комісії від 28.12.2017 № АД-382/2017/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації» у частині опису товару, а саме до пункту 1, виклавши його в такій редакції:
«1. Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:
Арматурний прокат (арматура) діаметром від 6 до
Рішення Комісії від 20.04.2018 № АД - 390/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі