ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення зміни до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 28.12.2017 № АД-382/2017/4411-05

За результатами проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації за скаргою ПАТ «АрселорМіталл Кривий Ріг» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) 28.12.2017 прийняла рішення № АД-382/2017/4411-05, яким застосувала остаточні антидемпінгові заходи у вигляді мита в розмірі 15,21 %.

У ході застосування остаточних антидемпінгових заходів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) та Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) надійшли звернення від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо адміністрування антидемпінгового мита та надання роз’яснень опису товару, який має бути об’єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів.

20.04.2018 Комісія розглянула матеріали Мінекономрозвитку стосовно уточнення опису товару остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації, додаткові роз’яснення ДФС та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та, керуючись статтею 37 Закону прийняла рішення № АД-390/2018/4411-05, про внесення зміни до рішення Комісії від 28.12.2017 № АД-382/2017/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації» у частині опису товару, а саме до пункту 1, виклавши його в такій редакції:

«1. Застосувати остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну товару походженням з Російської Федерації, що має такий опис:

Арматурний прокат (арматура) діаметром від 6 до 40 мм (включно) та катанка діаметром від 5,5 до 14 мм (включно), а саме: прутки гарячекатані (у тому числі й прутки, що отримані гарячим волочінням та гарячим пресуванням), які мають однаковий (у тому числі й періодичний) суцільний круглий поперечний переріз за всією довжиною, з вуглецевої та інших легованих сталей, у тому числі укладені в бунти чи розрізані на відрізки, що можуть мати вм’ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком прутків з автоматної, швидкорізальної та інструментальної сталі, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному стані та кутиків, фасонних та спеціальних профілів з легованої сталі, порожнистих прутків та брусків для буріння), що можуть класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодами 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7214 20 00 00, 7214 99 10 00, 7214 99 39 00, 7214 99 50 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00, 7227 20 00 00, 7227 90 10 00, 7227 90 50 00, 7227 90 95 00, 7228 20 91 00,  7228 20 99 00, 7228 30 20 00, 7228 30 69 00, 7228 30 89 00.».

Рішення Комісії від 20.04.2018 № АД - 390/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 