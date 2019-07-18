Кабінет Міністрів недавно затвердив новий порядок проведення інвентаризації земель. Документ встановлює вимоги до цього процесу під час здійснення землеустрою та складання за його підсумками технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель, повідомляє Урядовий портал.
Це, на думку розробників, дасть змогу забезпечити наповнення Державного земельного кадастру інформацією про земельні ділянки та підвищити ефективність контролю за використанням та охороною земель. Як зазначено, таке рішення прийняте на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні».
Нагадаємо, що Держгеокадастр здійснює інвентаризацію земель у межах передачі об’єднаним територіальним громадам земель сільськогосподарського призначення з державної власності у комунальну. Як ідеться в постанові, підстави для проведення інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення такі: для земель державної власності — рішення органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою; в інших випадках — рішення сільської, селищної, міської ради, на території якої розташований масив.
Важливо зазначити, що виконавці інвентаризації — юридичні особи, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, відповідальних за якість робіт із землеустрою; фізичні особи — підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою. Тобто виконавцями землевпорядних робіт можуть бути не лише державні органи, і це новація. Для проведення інвентаризації земель замовник укладає з виконавцем договір про розроблення технічної документації.
Під час виконання проєктно-вишукувальних робіт на робочому інвентаризаційному плані зазначають межі земельних ділянок, обмежень у їх використанні, обтяжень прав на земельні ділянки та угідь, отримані за підсумками виконання топографо-геодезичних робіт, складають поконтурні відомості з експлікацією, в яких зазначають номери контурів, площу земельних ділянок, їхні кадастрові номери (у разі наявності), площу угідь, які фактично використовують на момент проведення інвентаризації, площу обмежень у їх використанні, обтяжень прав на земельні ділянки, а також зведений інвентаризаційний план.
Окремо складають переліки земельних ділянок (земель): наданих у власність (користування) із присвоєнням кадастрових номерів; наданих у власність (користування) без присвоєння кадастрових номерів; не наданих у власність та користування у розрізі угідь; які використовують без документів, що посвідчують речові права на них; які використовують не за цільовим призначенням; нерозподілених, невитребуваних земельних часток (паїв); відумерлої спадщини. Такі переліки — підмога у справі наведення порядку із використанням сільськогосподарських земель в Україні.
До постанови додано перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність у зв’язку з ухваленням цього документа. Це постанови від 23 травня 2012 р. №513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель»; від 20 лютого 2013 р. №154 «Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Втратили чинність деякі пункти змін до інших постанов КМУ. Ознайомитися з повним текстом постанови можна на сайті ukurier.gov.ua, або на Урядовому порталі за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-inventarizaciyi-zemel-ta-viznannya-takimi-shcho-vtratili-chinnist-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini