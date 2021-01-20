На закарпатському гірськолижному курорті за участі місцевих жителів стався конфлікт далеко не місцевого значення

На підйомнику гірськолижного курорту «Красія» в селі Вишка Великоберезнянського району внаслідок його зупинення застрягли десятки людей. А ще трасу перекрили гілками, не даючи людям кататися.

Усе це влаштували місцеві жителі. І як наслідок — злива обурень туристів, котрі приїхали і оплатили дорогі послуги. Що сталося на курорті, з’ясовував кореспондент «УК».

Камінь спотикання

У стосунки власників комплексу «Красія» з місцевими любителями гірськолижних спусків камінь спотикання було закладено деякий час тому, коли досягли угоди «послуга за послугу». Тобто власники курорту використовують землі запасу сільської ради для гірськолижної траси, а за це надають місцевим можливість кататися безплатно.

Настав час, коли основи цієї домовленості затріщали по всіх швах. З одного боку, до цього призвело обслуговування гірськолижної траси, яке істотно подорожчало (для роботи снігових гармат, перекачування води потрібні значні обсяги електроенергії), а з другого — збільшилася кількість тих, хто катається без оплати.

Зауважимо, що із чотири десятки місцевих не просто катаються, а заробляють наданням інструкторських послуг. Не витрачаючи жодної власної копійки, отримують від туристів гроші. Вони навчають кататися новачків або вдосконалюють уміння тих, хто вже тримається на лижах. Звичайно, заробітками із власниками комплексу не діляться.

Їх називають інструкторами, але... Місцеві спеціалісти ніде не зареєстровані, не мають ліцензій чи інших дозвільних документів на навчання і тренування людей. Однак гості курорту до них звертаються, і вони непогано заробляють на цьому — кількасот гривень за годину. «Як домовимося», — кажуть туристам, малюючи привабливу картину майстерного гірськолижного спускання вже невдовзі. І ті погоджуються, бо зрозуміло, що без елементарних навичок ти зайвий на трасі.

Раніше псевдоінструктори проходили через вхід на підйомник без оплати, але цього сезону вперше за всі роки існування траси виникли проблеми. Власник бізнесу став вимагати оплату, нарікаючи на зростання вартості обслуговування комплексу. Природного снігу, якого в нинішні теплі зими не вистачає, треба настріляти на спуски. Разом з рахунками на електроенергію, що потрібна для роботи снігових гармат, слід платити зарплату працівникам комплексу тощо.

Блокували касу, перекрили трасу

Зайве казати, що нововведення власника «Красії» Ігоря Тарасенка не сподобалося місцевим, звиклим користатися трасою безплатно. Тож влаштували справжній бунт.

Близько чотирьох десятків візитерів 9 січня цілий день перешкоджали роботі комплексу. Як ідеться в повідомленні на сайті «Красії», дійшло й до псування обладнання. Правоохоронці, яких викликали на місце подій, «протиправних дій не припинили».

Це твердження цілком розходиться із розповідями поліцейських. Прибувши на місце, вони задокументували все та внесли відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 356 Кримінального кодексу України — самоправство. Надалі обставини та причини конфлікту встановлюватимуть у межах кримінального провадження.

Поза коментарем сайту «Красії» залишилося те, що власник сам вимкнув підйомник, залишивши мерзнути у кріслах і псевдоінструкторів, і туристів. Нейтралізувавши перших, він спричинив незручності другим — гостям свого курорту. Вони оплатили послуги і мали право їх отримати, та не склалося.

Як відреагувала влада

Наступного дня до села Вишки виїхав перший заступник голови обласної ради Андрій Шекета. Разом з ним у зустрічі сторін конфлікту брали участь голова Костринської об’єднаної територіальної громади Василь Черевка, депутати від села Вишка, місцевий староста, представник поліції, якого вже наступного дня замінили іншим.

Попри небажання власника «Красії» допустити до розмови за спільним столом бунтівників, їх, за наполяганням Андрія Шекети, таки всадовили. Обмін взаємними звинуваченнями не передбачав конструктиву. Тож вдалися до поступового, покрокового вироблення рішення, яке б влаштувало всіх.

Компромісом став соціальний пакет

Кути вдалося згладити й досягти домовленостей. Узгоджено соціальний пакет, яким зможуть користуватися місцеві жителі. А саме: школярі кататимуться без оплати; дорослі, які не надають послуг, а прийшли для відпочинку, теж матимуть змогу користуватися підйомником. Під цю норму підпадатимуть 20 осіб, які прийдуть першими. Ця квота навіть вища за кількість тих вишківців, які регулярно катаються на лижах.

Чітко окреслили і права тих, хто заробляє на підйомнику, надаючи послуги. Ця категорія матиме 30-відсоткову знижку на будь-який із тарифних планів. Домовленості оформлять у вигляді меморандуму, якого сторони додержуватимуться.

Андрій Шекета прокоментував підсумки зустрічі: «По-перше, — поділився він думками з журналістом «Урядового кур’єра», — власники трохи згустили фарби, заявляючи про псування майна. Було блокування каси і перекривання траси зрубаними гілками. А по-друге, можна говорити, що частково неправими в тій ситуації були всі. Власник бізнесу сам привчив місцевих до дармовизни. Йому, мабуть, на початку було цікаво тримати їх біля себе, підгодовуючи. До речі, він колись навіть спортивні куртки їм купував і видавав бейджики для розпізнавання».

Помилялася кожна зі сторін, вважає Андрій Шекета, а у програші виявилися всі. Адже такими конфліктами і правопорушеннями завдано шкоду туристичному іміджу краю.

Насамкінець. Оскільки минулого не повернеш, «Красії» залишається працювати над відновленням свого доброго імені. Це можливо, якщо сторони виконуватимуть домовленості. На сьогодні головне, що конфлікт вичерпано, на трасі кататися безпечно. Туристи отримують задекларовані послуги належної якості.

Однак ця історія матиме продовження… влітку. Тоді почнуться роботи з очищення траси від каміння, вирізання кущів, якими вона заростає. Ігор Тарасенко наголошує, що майбутні знижки залежатимуть від бажання місцевих інструкторів допомагати в цьому. Вони заявили, що готові. Тож почекаємо до літа.