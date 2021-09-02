Сумська державна служба зайнятості вже два роки поспіль навчає охочих професії бджоляра, які днями зібралися на свій перший фестиваль меду

1 липня 2019 року для Сумської обласної служби зайнятості особливий день. Саме тоді розпочали навчання здобувачі освіти за професією «бджоляр» у селі Хоружівка Роменського району на Сумщині, де 2018-го під егідою Державної служби зайнятості організовано навчальне відділення Сумського центру ПТО і Центру сприяння розвитку об’єднаних територіальних громад. Цьому передувала напружена різнопланова робота, починаючи зі створення належної матеріально-технічної бази і закінчуючи отриманням відповідної державної ліцензії.

Як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, головної мети досягнуто: обидва центри запрацювали, почали виконувати передбачені для них важливі функції, пов’язані насамперед з підготовкою для новостворених об’єднаних територіальних громад фахівців особливо затребуваних спеціальностей та професій. І серед них — бджолярі.

Робота солодка, але копітка

Свого часу Сергій Близнюк був безробітним. Мешкаючи в невеликому селищі Липова Долина, марно намагався працевлаштуватися: пропозиції хоч і були, однак настільки куці, що навіть не ризикував приставати на жодну. Але позаторік дізнався, що в селі Хоружівка, яке за кілька десятків кілометрів від Липової Долини, в тамтешньому навчальному відділенні Центру ПТО Державної служби зайнятості почали готувати фахівців за певними професіями і спеціальностями, зокрема бджолярів.

Зацікавила саме ця, бо раніше трохи пасічникував, мав дещицю вуликів, певні навички, хоч і на аматорському рівні. Звернувся до місцевої районної філії Сумського обласного центру зайнятості, де запропонували здобути професію бджоляра, одержати відповідний документ державного зразка і розпочати нову сторінку у власній трудовій біографії.

Довго не роздумував і торік у січні почав навчання. П’ять місяців промайнули як один. Щоденні лекції, практичні заняття, спілкування з колегами, викладачами, пасічниками-практиками додали знань, досвіду розв’язання різних проблем, що можуть виникнути, зрештою, зробили свою добру справу. Нині Сергій Близнюк — майстер медового фаху в усій окрузі, власник майже 200 бджолосімей, який охоче передає досвід пасічникам-початківцям.

За словами Сергія, хоружівська школа стала для нього не просто підмогою, а круто змінила не тільки його, а й життя всіх 14 випускників двох груп. Упевнений, що й ті 14 нинішніх здобувачів професії бджоляра, які навчаються за направленнями центрів зайнятості й за рахунок ваучера, знайдуть своє місце на ринку праці. Адже в Хоружівці є добра матеріально-технічна база, сформовано колектив викладачів, які відповідають усім сучасним вимогам.

Було б бажання вчитисяДиректор центру ПТО Михайло Гузь пропонує оглянути навчально-виробничий майданчик у Хоружівці й насамперед бджільницький. Каже, що для тих, хто хоче опанувати саме цю професію, створено всі умови і можливості. Насамперед є оснащені сучасним обладнанням лабораторії, класи, майстерні, а головне — навчальна пасіка із 25 бджолосімей. Вона розташована на садибі відомого уродженця Хоружівки третього Президента України Віктора Ющенка. Свого часу він залюбки поділився мальовничою місциною, на якій нині працюють золотокрилі трудівниці.

Стосовно викладання теорії та основ справи, то цим опікується насамперед голова Сумського міжрайонного об’єднання бджолярів, майстер виробничого навчання Сумського центру ПТО ДНЗ Анатолій Денисенко, запрошені викладачі, пасічники-практики. Іншими словами, було б бажання вчитися. І не тільки на бджоляра. Тут, у центрі, можна здобути професію кухаря, організовано курси цільового призначення за такими напрямами: охорона громадського порядку та цивільного захисту населення, АПК та земельні питання, розвиток і монетизація сільського зеленого туризму, соціальна робота і її супровід, мале підприємництво й започаткування власної справи на замовлення ОТГ.

Ця робота має надзвичайно важливе значення для територіальної громади, адже працівники навчального відділення піклуються про розвиток місцевої території. Свого часу спільними зусиллями центру ПТО та соціальних партнерів на території села посаджено 300 саджанців плодових та хвойних дерев, які слугуватимуть навчальною базою для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Садівник». В орендованому приміщенні облаштовано конференцзал, дегустаційні зали для здобувачів освіти за професією «Кухар» та запланованої до ліцензування «Бармен». Торік завершено поточний ремонт сучасного гуртожитку на 25 місць для здобувачів освіти, викладачів, тренерів, учасників місцевих заходів.

І мед, і до меду

Перший медовий фестиваль, на який зібралися випускники центру — тепер уже професійні бджолярі, на думку учасників й організаторів, вдався, став запашним і смачним. На свято з’їхалися численні гості з усієї округи — багатьох районів Сумщини, а також із Гадяча на Полтавщині, аби на власні очі переконатися, наскільки вмілих і професійних фахівців готують у Хоружівці. Тут у великій кількості було представлено різні види меду, супутню продукцію — віск, прополіс, маточне молочко, перга, забрус.

Як наголошує заступник директора Центру ПТО Вікторія Шаповалова, і учасники, й гості фестивалю могли спілкуватися та обмінюватися досвідом. Наприклад, Василь Рисований із селища Терни Роменського району має багаторічний стаж пасічника, а Олександр Губа лише навчається, тож обом було про що поговорити.

Фестиваль доповнили і прикрасили цікаві розважальні й водночас корисні заходи. Наприклад, профорієнтаційні майстер-класи професійних бджолярів, спеціалістів з манікюру і педикюру, перукарів. Проконсультувати людей могли ремонтники електроустаткування, а умільці з ліплення та гончарства показали свої роботи й навчали охочих щось зробити власними руками.

Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Володимир КОВАЛЕНКО

(фото)