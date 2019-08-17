Про особливості сезону і про те, чи знизиться ціна на смачну ягоду, дізнавався «Урядовий кур’єр»

Беззаперечно, кавуни найкраще родять на Херсонщині. Хоч би на якому б українському базарі ви запитали, звідки кавуни, відповідатимуть: херсонські. І не важливо, що, може, ягоду привезли з Миколаєва, Одеси чи Запоріжжя. Продавець добре знає магічні слова, на які, як на вудку, зловиться покупець. Скоро планують зафіксувати спеціальне географічне значення «Херсонський кавун». Такий намір мають місцеві фермери. Вони поставили собі кілька завдань. По-перше, виграти інформаційну битву за бренд «херсонський кавун». По-друге, встановити певний стандарт якості продукту. І як наслідок — згодом отримувати реальну ціну за свою оригінальну продукцію.

Якщо херсонський, то корисний

Херсонщина вирощує 75% усіх баштанних культур в Україні. Щороку площі під ними майже не змінюються, цього року вони займають 23 тисячі гектарів. Як повідомили «УК» у департаменті АПК Херсонської облдержадміністрації, на сьогодні в області зібрано близько 93,8 тисячі тонн баштанних культур із середньою врожайністю 120 ц/га. Торік урожай становив 72 ц/га. Цього року планують отримати близько 300 тисяч тонн продукції, що на 130 тисяч тонн більше, ніж торік.

Основні виробники баштанних культур в області — аграрії Голопристанського, Скадовського та Олешківського районів. Вони вирощують близько 75% баштанних культур загального обсягу області. Саме вони автори херсонського кавуна.

Про те, який він, херсонський кавун, розповів керівник фермерського господарства «Лиманське» в Голопристанському районі, очільник нещодавно створеної Асоціації виробників херсонського кавуна Олександр Бритвін.

По-перше, один з найважливіших чинників — територія. Якщо херсонський, то вирощений тільки на півдні області, адже на якість херсонського кавуна впливають піщані ґрунти і близькість моря.

По-друге, справжній херсонський кавун богарний. Тобто його вирощують у так званому богарі — неполивному степу. Богарний кавун солодший, має тоншу шкіру й менше товстих прожилок. Поливний кавун більш водянистий і не такий солодкий.

— У специфікації, яку розробляємо для херсонського кавуна, ставимо понижену норму нітратів в ягоді. Якщо нормальною вважають 60 мг/кг, то в нашому має бути 40, — продовжує Олександр Миколайович. — Тобто ми заявляємо, що робитимемо навіть якісніший продукт, ніж дозволяє держава. Також закріплюємо, що наш кавун має бути солодким. А солодкий це скільки? Чітко фіксуємо у цифрах рівень цукристості — не менш як 12 одиниць за шкалою Брикса.

Найголовніше, на що звертає увагу фахівець-практик: «На жаль, нині відбувається певна підміна понять. Часто, характеризуючи будь-який продукт, кажуть, що він безпечний. Зверніть увагу: не корисний, а просто безпечний. Тобто споживачів наводять на думку: мовляв, радійте, що хоч не отруїлися. Ми ж хочемо кардинально змінити підхід і переконати людей: якщо кавун херсонський, то передовсім корисний.

Отже, херсонський кавун богарний, вирощений на півдні Херсонщини, з низьким вмістом нітратів, цукристий і головне — корисний.

З погляду споживача

Цьогорічний кавуновий сезон для споживача більш вдалий, ніж торішній. Про це кажуть спеціалісти-аналітики, фермери-виробники, покупці. Підсумком мого власного опитування 20 колег і друзів став висновок: кавуни смачні, стиглі, пружні, вже всі їх купували та із задоволенням смакували. Влаштовувала і ціна, і якість. Саме ці параметри цікавлять покупця.

Хоч розпочався сезон з відносно високих цін на цю ягоду, згодом вартість стрімко знизилася. Нині в Миколаєві за кілограм кавуна просять три гривні. Звісно, у столиці вона трохи вища. Як повідомили «УК» в компанії «НІБУЛОН», яка вже традиційно у серпні доставляє херсонські кавуни до Києва баржею, кияни можуть очікувати зниження вартості у дні святкування Незалежності України. Наприкінці цього — на початку наступного тижня баржа із солодкою продукцією на борту має вийти з Голої Пристані й попрямувати Дніпром до Києва.

Порівняно з торішніми і позаторішніми, ціни на кавуни нижчі, про що свідчить інфографіка на основі аналітичних даних https://info.shuvar.com/

Якщо торік ціна за кілограм кавуна 1 серпня в середньому в Україні становила 5 гривень 20 копійок, 1 серпня 2019-го вона становить 3 гривні 20 копійок. У підсумку на 13 серпня різниця між торішньою і цьогорічною ціною — майже 2 гривні на користь літа 2019-го. І аналітики ринку, і фермери відзначають сприятливі погодні умови для вирощування кавунів цього року. Звісно, цей чинник вплинув на збільшення виробництва, отже й ціну.

Із полів фермери Херсонщини продають кавуни за ціною 0,7—1 гривня за кілограм. Оптова ціна — 1,2—2 гривні, а до споживачів ягоди доходять за ціною 3 гривні. Тож середній кавунчик коштує гривень 20—25. Не варто очікувати, що до кінця літа роздрібна ціна істотно знизиться. Ранні кавуни вже відійшли, середньостиглі ще дозрівають, а як вплинуть погодні умови на пізні ягоди, ще не відомо. Можливо, ціна і знизиться.

Такий дорогий дешевий кавун

Те, що споживачеві добре, виробникові — не зовсім. Із цим погоджуються всі фермери, які вирощують кавуни. Олександр Бритвін зазначає, що «з точки зору споживача сезон хороший, ціна низька, можна багато придбати і з’їсти кавунів. А нас, фермерів, ця ціна не зовсім влаштовує. Адже іноді вона навіть нижча від точки рентабельності. Хтось трохи заробить. Хтось вийде на нуль. Маю на увазі богарний кавун, а не поливний. Там рентабельність інша, терміни інші. Ті, хто їх вирощує, зароблять. Прибуток для богарних виробників якщо і буде, то незначний. З іншого боку, трохи заробили, то й добре».

Голова сільськогосподарського кооперативу «Широке» Валерій Федоренко розповів, що кавуни вирощує на площі 700 гектарів. Хоч починали з динь і досягли в їх вирощуванні певних успіхів, відтіснили з ринку македонську та іспанську диню. Тепер члени кооперативу займаються кавунами.

«Як люди кажуть про сезон? Виключно відповідаючи на запитання, заробили чи не заробили, — ділиться Валерій Миколайович. — Із собівартістю 70 копійок за кілограм заробіток невеликий. Адже з поля продаємо по гривні за кілограм і навіть дешевше. Про які заробітки може йтися? Для споживача начебто все непогано. Кавунів виростили багато. Не зрівняти з тим, що років зо три тому ми їли молдавські кавуни».

Оцінюючи сезон, фермер вважає, що він більш-менш вдався. Якщо не буде спеки, то ціна з поля втримається такою, як нині — гривня за кілограм, імовірно трохи зменшиться, але це не нижче від рівня собівартості.

Керівник фермерського господарства «Вікторія 8» зі Скадовського району Петро Гулий вважає нинішній рік несприятливим для фермерів. Адже вони ні на чому не зароблять.

«Цього року ціни немає, — каже він. — І зернові, і технічні культури торік були дорожчими на 15—20%, кавун був удвічі дорожчим. Торік продавали його по 2,50 із поля, а нині по 80 копійок — гривню за готівку, 1,20 — за безготівковим розрахунком».

Фермер пояснює, що кавуни цього року менше купують у західних областях країни, що вплинуло на ціну. А Росія потіснила українських виробників з ринку Білорусі, тож аграрії позбулися експорту. Водночас в Україні спостерігається перевиробництво кавунів. Закони ринку жорсткі: що більше продукції, то вона дешевша.

Що стосується виробників, які вирощують поливні кавуни, там також не все так гладко. Один з фермерів розповів власну історію. Вирішив вирощувати кавуни під поливом. Загалом на обладнання, закупівлю елітного насіння, водопостачання та електроенергію, всі інші супутні речі витратив близько п’яти мільйонів гривень. Після збирання врожаю та реалізації отримав п’ять мільйонів десять тисяч гривень. Ось така кавунова арифметика.

Виробники стараються задовольнити будь-які потреби й вимоги примхливого покупця. На полицях супермаркетів з’являються кольорові кавуни, квадратні, органічні. Звісно, за таке задоволення слід і платити більше. А вибір є завжди.

Смугасті історії, або Про що пишуть у соцмережах

У пік споживання кавунів у соцмережах триває жваве обговорення питань, як обирати кавун, як і з чим смачніше вживати, як нарізати, згадують кумедні історії, пов’язані зі смугастиками. Євгенія Бардіна розповіла історію з дитинства. Вона пише: «У дитинстві почула, що можна з’їсти лише 20 кавунових кісточок, інакше помреш (спасибі добрим старшим братам). І я спочатку рахувала кісточки. А потім героїчно вирішила: хай помру, але їстиму кавун, скільки хотітиму, бо дуже його люблю».

Уродженець Голої Пристані Федір Бондар поділився, як слід нарізати кавун: «Різати потрібно по спіралі акуратними шматочками, зрізавши попередньо верхівку, під кутом, щоб сік не витікав».

Йому відповів херсонець Микола Шаповал: «Кавун краще їсти просто на полі. Уявіть: ідете під теплим херсонським сонцем баштаном, берете невеличкий кавунчик (7—8 кг), розбиваєте його об землю і руками дістаєте душу. Це неймовірно смачно».

А ще в соцмережах багато прихильників того, щоб їсти кавун із хлібом. На колір і смак товариш не всяк: хтось полюбляє м’якоть з чорним хлібом з сіллю, а хтось із білою здобною булочкою.

Жителька Миколаєва Олена Дяченко розповіла, як дідусь навчив її обирати кавун: «По-перше, форма має значення: кавун має бути гарним з першого погляду. По-друге, колір або забарвлення має бути здоровим, щоб хотілося не мити, а різати і їсти. По-третє, не менш важливо принюхатися до кавуна: кавуниця має аромат не трави, а солодкий, тонкий. По-четверте, кавуниця має власну музику: коли піднести її до вуха й зовсім трішечки постукати, почуєте глибокий і водночас дзвінкий звук. І по-п’яте, найголовніше: дупця та гудина. Дупця в кавунички велика і суха, інколи є крапельки, схожі на смолу. А гудина має сама відпасти, як пуповина в маляти».

А ось поради авторитетного фахівця в. о. міністра охорони здоров’я доктора медицини Уляни Супрун. Вона радить найкорисніші способи споживання кавуна.

► Заморожувати кавуновий сік. Він має такі самі властивості, як і свіжий кавун.

► Пастеризувати сік. Прогріти до 78 градусів і вимкнути. Це збільшує біодоступність лікопену, який міститься в кавунах, і продовжує термін зберігання соку.

► Їсти з чимось жировмісним (сиром, горіхами), оскільки лікопен та каротиноїди — жиророзчинні пігменти. Спробуйте приготувати салат із кавуна, сиру фети, м’яти та оливкової олії. Або варіацію ліванської страви табуле з кускусу, кавуна, цибулі та бринзи.

► Робити желе з пюре кавуна. Желатин — це джерело амінокислот, що входять до складу колагену.

► Насіння не викидайте, а висушуйте в духовці і зберігайте на зиму, коли хочеться щось погризти, чи згодовуйте міським птахам.

► Є рецепти варення зі шкірки кавуна. Його роблять з білої, а не зеленої частини.