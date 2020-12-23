До пандемії коронавірусної хвороби туризм був однією з провідних високоприбуткових і найдинамічніших галузей у світі. Активно розвиваючись, він був тим руслом, яке давало додатковий заробіток культурі, мистецтву, освіті, медицині, готельному господарству, торгівлі, галузі харчування й багатьом іншим напрямам. Створював імідж державам та окремим містам. Але на початку цього року COVID-19 чітко поділив життя туристичної галузі на «до» і «після». І вплив коронавірусу на потік туристів виявився вкрай негативним. Усі плани з надходжень до скарбниць держав і їхніх міст полетіли шкереберть. І столиця нашої країни, найпривабливіше й найпопулярніше місто для мандрівників, не стало винятком.

Невтішні корективи

На території Києва розташовано понад 2000 пам’яток історії й культури, зокрема внесених до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, понад 100 музеїв, найбільший у державі готельно-туристичний комплекс, необхідна інфраструктура для проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, виставок, фестивалів, змагань і багато іншого. Тож не дивно, що, згідно з міською цільовою програмою розвитку туризму на 2019—2021 роки, цьогоріч очікували збільшення потоку іноземних туристів до 2 мільйонів 143 тисяч осіб з торішніх 1 мільйона 950 тисяч, а внутрішніх туристів — до 3 мільйонів 330 тисяч із 3 мільйонів 2019-го.

За інформацією начальника управління туризму та промоцій КМДА Марини Радової, за дев’ять місяців цього року Київ відвідало лише 370 тисяч туристів, і більшість із них — внутрішні. У квітні — червні закриття кордонів через COVID-19 зменшило кількість туристів на 90%.

«Станом на липень Київ туристський зазнав загальних втрат на мільярд доларів. Якщо торік лише туристичний збір становив 62 мільйони гривень, то нині — 30 мільйонів. Сподіваємося до кінця року вийти на 40 мільйонів. Бюджет міста не дорахувався щонайменше 20 мільйонів гривень. Сподіваємось якось поповнити ці втрати завдяки внутрішнім туристам», — зазначила вона.

А прогнози на 2021 рік за умов несприятливої епідеміологічної ситуації такі: надходження від туристичного збору — 42 мільйони гривень, кількість іноземних туристів — 480 тисяч осіб, кількість внутрішніх — 1,4 мільйона.

Рук ніхто не складав

Кількість туристів поступово зростатиме за рахунок антикризових кроків, які здійснюють від початку цього року.

«Аби підвищити якість надання наших послуг, ми переформатували туристично-інформаційні центри. Проведено крос-промоцію з містами й регіонами України (ініціатива «Міста України — відновимо український туризм разом»); створено гарячу лінію для туристів і суб’єктів туристичної діяльності (консультації з юридичних питань); розроблено курси вдосконалення майстерності екскурсоводів і гідів-перекладачів; створено промовідеоролик з ділового туризму в Києві; встановлено нові елементи міської туристичної навігації (пілони та вказівники); відкрито 3D-конструкцію історико-архітектурної пам’ятки «Софійський собор» з табличками для людей з порушеннями зору; розроблено маршрут Kyiv City Travel: створено дев’ять унікальних екскурсій (я революціонер, я тусовщик, я дослідник, я містик, я споглядач, я гурман, я романтик, я новатор, я здоров’я) в концепті маркетингової стратегії туристичного Києва «9я»; розроблено аромат «Київський каштан». Дуже важливо, що проведено ребрендинг і просування туристичного порталу kyivcitytravel і каналів акаунтів у соціальних мережах», — розповіла Марина Радова.

Вона закликала всіх охочих долучитися до наповнення порталу цікавим контентом — фото- й відеозвітами про нашу столицю.

А коли в липні було відкрито кордони, в Києві організовували прогулянки: у суботу екскурсії були українською мовою, а в неділю — англійською. І вони були популярними не лише серед гостей міста, а й серед киян. Усе було згідно з рекомендаціями щодо протиепідемічних заходів: обмежена кількість людей до 10, засоби індивідуального захисту.

А ще цього року створено путівник. Він складається з чотирьох провідних напрямів Києва: історичний, медичний, подієвий, гастрономічний. Його створювали люди, які практикують гастрономічний туризм, історики, інші фахівці.

Удосконалювати й розвивати

У планах на наступний рік — удосконалювати і розвивати започатковане 2020-го. Ідеться про стратегію «9я». Тобто привертатимуть увагу різних верств населення — чи то індивідуальний туризм, чи груповий. Буде створено мобільний додаток для туристів, фотозону біля скульптури-фонтана архангела Михаїла у парку «Володимирська гірка».

«Цього року вдалося відкрити 3D-конструкцію історико-архітектурної пам’ятки «Софійський собор» з табличками для людей з порушеннями зору. Але питання туризму для таких людей буде пріоритетним і протягом наступного року, оскільки плануємо розробити для них повноцінний туристський маршрут зі встановленням на ньому 3D-конструкцій історико-архітектурних пам’яток з рельєфними тактильними табличками шрифтом Брайля. Визначаємося з об’єктами й партнерами», — каже Марина Радова.

Заплановано промоцію туристичного потенціалу Києва у країнах Скандинавії, Перської затоки, Близького Сходу й близького зарубіжжя. Так, країни Перської затоки та Близького Сходу мають інтерес до медичного туризму (репродуктивна медицина, клітинна терапія, стоматологія), оскільки він в Україні та Києві зокрема розвивається дуже швидко».

Не забудуть у КМДА і про якість обслуговування туристів. Буде розроблено концепт «Академія гостинності», до якого залучать представників туристичного сектору, готельного, Нацполіції, медичних закладів, тобто всіх категорій, які можуть бути корисними для туриста. В управлінні наголошують, що цьогоріч багато людей втратили роботу, але сервіс не має від цього страждати. Це буде певний курс удосконалення — тематичні семінари онлайн чи офлайн (визначатимуть можливість їх проведення з огляду на коронавірус). Заплановано відкриття курсу в тестовому режимі, і якщо він матиме попит, то стане постійним.

До слова, як заявив на першій міжнародній конференції, присвяченій інвестуванню, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, пандемія обмежила пересування, але цей час можна використати для того, щоб підготуватися, й у 2021—2022 роках по-новому відкритися в туризмі. Він наголосив, що пандемія, з якою зіткнувся весь світ, — велика проблема, але вона відкрила нові можливості. Треба правильно розставити акценти в інвестуванні, тоді в майбутньому можна буде отримати великі дивіденди.