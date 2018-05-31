Оборонна й безпекова сфери нині як ніколи потребують інноваційних рішень, нестандартних підходів та ідей у сенсі автоматизації, міжвідомчої комунікації, моделювання ситуацій, зокрема кризових, і формування кейсів з готовими оперативними відповідями на загрози й ризики сьогодення.

Для оптимізації напрацювань із 23 до 27 липня в Києві (інноваційний парк UnitCity) відбуватиметься перший інноваційний захід «Український оборонний Хакатон». Його спрямовано на поліпшення взаємодії між силовими структурами в контексті розроблення програмних продуктів для вирішення актуальних питань оборонно-безпекової сфери.

Такі самі оборонні хакатони у себе проводять країни-учасниці НАТО. Представники українського оборонного відомства вже двічі брали участь у цьому ІТ-змаганні. Команда ЗСУ навіть стала переможницею змагань з програмування «TIDE Hackathon 2018» в Генуї (Італія).

На таких майданчиках відбувається своєрідний аудит національних структур або певного сектору (приміром, збройних сил, цивільної оборони, поліції тощо) зі здатності швидко та ефективно знаходити програмні рішення для конкретних завдань чи ситуацій, а також для системи управління на різних її рівнях. Від спроможності знаходження правильних відповідей залежить час та використання певних обсягів ресурсів, вкладених у пошук рішення. Рішення, нехай і ідеальне, вже не потрібне тоді, коли ми не змогли впоратися із завданням чи коли, образно кажучи, ворог вже в наших окопах. Тобто потрібні команди, які прогнозують реальність, можуть її просторово уявляти й вибудовувати моделі взаємодії всіх елементів цієї реальності.

Це надзвичайно складно, але цілком можливо. Не випадково серед цілей Стратегічного оборонного бюлетеня України та загального його курсу до імплементації стандартів НАТО є цілком конкретні позиції, які нам життєво необхідно втілити. Тож на часі, що підтверджує досвід реальних бойових дій, створення єдиної інтегрованої системи управління, зв’язку, розвідки й спостереження.

В умовах Операції об’єднаних сил чи в контексті інших спільних дій така система має допомогти складовим сектору безпеки і оборони України ефективніше виконувати завдання. Зрозуміло, що київський «Хакатон-2018» не дасть нам готових рішень, проте може стати прологом формування активної спільноти однодумців, здатної до тривалої й масштабної творчості, генеруючи реальні зміни.

Як заявляють організатори заходу, він стане інструментом персонального й професійного розвитку учасників, які звикають мислити за категоріями «проблема — спосіб розв’язання», а не «запитання — відповідь».

Тому рішення України проводити в себе хакатон варто лише підтримати й сподіватися на успішний розвиток цієї ініціативи в майбутньому. Адже від скорішої апробації новинок військового сегмента ІТ-галузі залежить наша впевнена безпека на роки і виконання завдань з відбиття ворожої агресії й відновлення українського суверенітету над усіма загарбаними Московією теренами. Імовірно, що в разі вдалого проведення цьогорічного форуму, до якого залучено фахівців НАТО, повноформатний натовський хакатон за участі його провідних гравців відбудеться саме в Україні.

Хакатон — не просто змагання заради змагання. Є передовий досвід НАТО, зокрема його Ситуаційного центру в Брюсселі, але нам не допоможе сліпе копіювання. Ми маємо десятки, а може, і сотні особливостей, які навіть у межах стандартів Альянсу слід неодмінно враховувати. Тому співпраця України з НАТО в ІТ-секторі має пришвидшити створення ефективних унікальних автоматичних систем управління, проте сумісних із такими самими натовськими системами. І для того потрібні фахівці, яких варто залучати й мотивувати. Важливо, щоб залучені до ООС підрозділи різних відомств, які фактично є партнерами, розуміли одне одного й ефективно взаємодіяли.

У них є власна автоматизована система, і не одна. А нам потрібен надійний робочий уніфікатор чи інтегратор для їхньої взаємодії. На хакатоні — і це одна з його цілей — побачимо людей, які долучаться до створення такої єдиної системи. Одразу нам усе не вдасться вирішити, але згенерувати певний пул ідей чи елементів однозначно треба.

Під час хакатону для його учасників експерти НАТО й ІТ-індустрій прочитають лекції зокрема щодо практик (кейсів) використання інноваційних технологій в оборонному секторі у світі й Україні.

Геннадій КАРПЮК

для «Урядового кур’єра»

КОМПЕТЕНТНО

«Завдання наближено до практичних викликів»

Родіон Тимошенко,

заступник начальника Генштабу ЗСУ,

генерал-майор:

— Існує проект з обміну досвідом та знаннями в межах Трастового фонду НАТО з удосконалення системи командування, управління та зв’язку. Задля активізації заходів фонду цьогоріч заплановано провести національне змагання фахівців з програмування «Ukrainian defense hackathon 2018». Це змагання фахівців з ІТ, які розуміються на проблемних питаннях у галузі оборони. До участі запрошено команди Національної гвардії, ДСНС, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, Збройних сил, військових закладів вищої освіти тощо. Київський хакатон покликаний передусім створити умови для ефективної взаємодії талановитої молоді й експертів України і НАТО задля формування інноваційних і технологічних рішень у контексті реалізації концепції мереж для майбутніх військових місій НАТО. Також тут можна напрацювати певні архітектурні рішення й програмне забезпечення для сектору безпеки і оборони. Найнагальніше завдання — створити єдину інтегровану систему управління та розвідки. Такі змагання, добре відомі в Альянсі, також є місцем обміну досвідом і навчання для ІТ-фахівців.

Суть хакатону — знайти найкраще рішення за трьома напрямами: моделювання, кодування та в комбінованих завданнях. Спектр завдань широкий. Зокрема це об’ємний аналіз великих масивів даних, аспекти міжвідомчої взаємодії, комунікації між структурними підрозділами, захищеність такої взаємодії. А ще розгортання об’єднаних мереж для проведення операцій. Завдання ці близькі до практичних викликів, які можуть вирішувати фахівці ІТ-галузі.

У процесі підготовки до «Українського оборонного хакатону» ми спираємося на позитивний досвід Альянсу і зокрема Трастового фонду НАТО з удосконалення системи командування, управління та зв’язку. Ми вдячні його керівництву за надання консультативно-дорадчої допомоги і відрядження фахівців для неупередженої оцінки підсумків змагань.