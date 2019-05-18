Кожна людина хоче бути успішною та щасливою. Але, на жаль, далеко не кожній це вдається повною мірою. Головна причина криється в тому, що чимало людей не вміють ефективно керувати своїм та навколишнім життям. Більшість прагне простих рішень для непростих життєвих ситуацій або ж пливе за течією. Звісно ж, у таких ситуаціях результати часто бувають невтішними. У разі певного вибору ми часто керуємося не ґрунтовно виваженими рішеннями на підставі об’єктивної інформації, а власними спонтанними почуттями, бажаннями, надією на щасливий випадок. Тож часто замість насолоди від життя маємо проблеми в сім’ї, на роботі, із друзями, зі здоров’ям.

Але чи можливо виправити цю ситуацію та змінити життя на краще? Стверджую: так! Це моє переконання ґрунтується на підставі сучасних знань про роботу нашого мозку. Я розробив технологію досягнення успіху, викладену у книжці «Алгоритм успіху — ключ до управління власним життям», яка отримала міжнародний сертифікат. Технологія допоможе кожній людині, яка прагне зробити своє та навколишнє життя кращим. Для цього потрібно здійснити 10 послідовних кроків, узявши під контроль власне й навколишнє життя і, керуючи ними, отримувати від цього задоволення. Технологія максимально ефективно сприяє розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних можливостей людини.

Отже, крок перший: визначення власного сенсу життя. Передусім потрібно чітко відповісти на запитання, у чому ми вбачаємо своє життєве призначення і чи знаємо, що хочемо залишити після себе.

Крок другий: визначення життєвих пріоритетів. Щоб не відволікатись на непотрібне, сумнівне, незначне, слід визначати головні напрями в житті, найважливіші вектори.

Крок третій: визначення власних життєвих цілей. Більшість із нас не ставить цілей для досягнення бажаного, бо не розуміє їх необхідності, не хоче напружуватися або не знає технології їх визначення, не бачить різниці між бажаннями та цілями. Принципова різниця між ними полягає в тому, що цілі мають чіткі критерії, які дають нам глибоке розуміння бажаного.

Крок четвертий: визначення умов досягнення цілей. На жаль, часто спочатку щось робимо й лише потім починаємо розуміти, що наші дії були помилковими. Однак виправити помилку буває вже неможливо. Щоб не допускати таких ситуацій, перш ніж діяти за спонтанним наміром, необхідно глибоко вивчити умови, за яких досягнення бажаного буде гарантованим.

Крок п’ятий: планування досягнення поставлених цілей. Навряд чи ми поїдемо на авто в незнайому місцевість без дорожньої карти або навігатора, бо розуміємо, що неминуче заблукаємо. Однак у повсякденному житті плануємо свої дії нечасто, тому довго блукаємо в пошуках правильного шляху. Наші ж плани мають бути чіткими програмами дій, як програми комп’ютерів, що дають змогу швидко отримувати необхідний результат.

Крок шостий: практична реалізація поставлених цілей. Навіть чіткі цілі й найкращі плани не гарантують їх досягнення, доки ми не почнемо робити активні практичні кроки. Існує дослідження, яке стверджує, що для досягнення успіху в будь-якій справі слід відпрацювати орієнтовно 10 000 годин за 10 років.

Крок сьомий: контроль за реалізацією планів. Чи можна безпечно їхати дорогою, не дотримуючись правил дорожнього руху? Відповідь очевидна. До речі, Україна займає перше місце в Європі з ДТП зі смертельними наслідками. Причина одна: брак контролю за власними діями чи діями інших людей на дорозі. Отже, у процесі діяльності необхідно максимально сконцентруватися на якості роботи.

Крок восьмий: визначення проблем та причин їх виникнення. А. Ейнштейн писав, що велика дурість — робити одне й те саме, очікуючи на інші результати. Коли натрапляємо на перешкоди, то маємо чітко усвідомити їхню суть, а потім знайти причину виникнення. Інакше постійно наступатимемо на ті самі граблі.

Крок дев’ятий: пошук оптимального рішення. Визначивши причини виникнення проблем, потрібно знайти ефективні шляхи їх усунення. Однак варто розуміти, що найкращі рішення одразу можуть і не з’явитися. Видатний винахідник Т. Едісон зробив 10 000 спроб, перш ніж створив першу у світі лампочку. Отже, не варто опускати руки в разі перших невдач. Існує теорія, що найбільшу кількість помилок роблять переможці, а не переможені. Адже вони шукають там, де до них ще ніхто не був, і що більша кількість спроб, то вірогідніше досягти успіху.

І нарешті, крок десятий: внесення коректив. Для досягнення успіху слід постійно вносити зміни в початковий план дій, удосконалюючи його. Лише за таких умов можна рухатися вперед до реалізації омріяної мети.

Буду дуже радий, якщо мої поради допоможуть читачам досягти успіху. Адже виконуючи крок за кроком запропонований мною алгоритм успіху, кожен зможе свідомо керувати своїм та навколишнім життям заради їхнього всебічного поліпшення.

Борис РЕВНІВЦЕВ,

заслужений тренер України,

майстер спорту з дзюдо,

для «Урядового кур’єра»