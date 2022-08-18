Як за допомогою олівця чи фарби пізнати Україну, показати власне бачення миру? Ще шість років тому Єлизавета Глибченко, яка живе у Фінляндії, створила студентський художній проєкт Color Up Peace («Розмалюй мир»). Люди з усього світу ділилися світлинами, які символізують мир, а Ліза перетворювала їх на розмальовки. Туристично-інформаційний центр Тернополя вирішив ідею Єлизавети втілити в іншому вимірі, а саме запропонував дівчині на основі фото історичних, культурних та архітектурних принад рідного міста підготувати книжку-розмальовку. Цей задум надихнув Єлизавету Глибченко підготувати й інше видання — «Розмалюй Україну», а кошти від його продажу використати на потреби медичного батальйону «Госпітальєри». Обидві книжки днями презентували в Тернополі.

Мистецька мандрівка

Туристично-інформаційний центр м. Тернополя проводить екскурсії містом, розробив чимало маршрутів і тематичних оглядів. Батьки цікавляться, що можна придбати на пам’ять. Ірина Потішна, керівниця центру, розповідає, що так виник задум книжки-розмальовки.

Коли на практику в центр прийшла студентка Віра Грабчук, вона розповіла про стартап подруги Єлизавети Глибченко Color Up Peace. Ірина Потішна запропонувала Лізі перетворити на картинки-розмальовки світлини десяти привабливих міських об’єктів і локацій. Краєзнавиця та екскурсовод Оксана Ленчук не просто підписала фотографії, а зробила коротку історичну характеристику кожного об’єкта. Переклала англійською описи знімків і короткий текст Віра Грабчук.

Завдяки згуртованій команді згодом побачила світ книжка-розмальовка «Розмалюй Тернопіль». Її мали представити міській громадськості 15 квітня — на день народження Тернополя, але заходу завадила війна. Так презентація відбулася лише тепер.

За словами Ірини Потішної, для гостей книжка-розмальовка — чудовий подарунок, путівник найцікавішими місцями Тернополя. У книжці можна розфарбувати Тернопільський замок, архікатедральний собор УГКЦ, Надставну церкву, італійський дворик, острівець закоханих, тристоронній годинник із трьома циферблатами й відкритими стрілками, який є ще у французькому місті Ам’єн.

«Я ніколи не була в Тернополі, але мистецька мандрівка, яку створює ця книжка, була прекрасною нагодою подорожувати містом», — написала на останній сторінці видання його співавторка Єлизавета Глибченко.

«Розмалюй Тернопіль» розрахований не лише на українських мандрівників, а й іноземних. Цей проєкт розширятимуть і мають на меті перекласти книжку-розмальовку ще польською та німецькою мовами.

Світ уже побачило друге подібне видання «Розмалюй Україну». У ньому опубліковано 20 фотографій і малюнків найпрекрасніших місць нашої країни. Співавторки Єлизавета Глибченко й Віра Грабчук понад три місяці проводили опитування серед співвітчизників та іноземців, якими вони бачать різні українські регіони, як війна вплинула на їхнє життя та які в них плани чи мрії. Згодом випустили книжку «Розмалюй Україну» і стали її представляти під час однойменних воркшопів у різних країнах: Фінляндії, Польщі, Литві, Грузії. Кошти, зібрані від реалізації, спрямують на потреби медичного батальйону «Госпітальєри».

Символи сучасності та минувшини

У межах презентації книжки «Розмалюй Тернопіль» туристично-інформаційний центр запропонував квест містом. Узяти в ньому участь зібралися діти, серед яких чимало переселенців. Автор квесту — Оксана Ленчук. Дітям запропонували вісім запитань, відповіді на які шукати треба було в середмісті. Учасникам роздали теки із завданнями і поділили на групи. Кожній необхідно було зробити світлину-відповідь. Останнє завдання було однаковим, адже всі мали зійтися в одному місці та отримати для розгадування кросворд.

Першою впоралася із завданнями команда тернопільських школярів Артема Демчука, Влада Гуменюка та Артема Скрипченка з Торецька на Донеччині. Артем Скрипченко із двома учасниками групи познайомився саме цього дня. Розповідає, що неважко було орієнтуватися на вулицях Тернополя й шукати його символи, бо живе в місті майже п’ять місяців. Приїхав з мамою й бабусею. Знайшов тут багато друзів, спілкується українською мовою. А щодо квесту, то найважчим завданням для нього було про бджолу як символ працелюбності. З’ясував, що в Тернополі цій комасі встановлено пам’ятник.

Усі учасники цікавих і пізнавальних змагань отримали в подарунок книжку «Розмалюй Тернопіль», а переможці — ще й м’які іграшки героїв улюблених мультфільмів.