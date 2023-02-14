Підтримка роботодавців і найбільш вразливих верств населення — уряд продовжує працювати над поліпшенням ситуації на ринку праці. Кабінет Міністрів на минулому засіданні затвердив новий порядок надання компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних. Тобто розширив програму компенсацій.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко прокоментувала це рішення так: «Повномасштабна війна росії проти України зруйнувала багато підприємств і змусила мільйони українців переїхати у безпечніші регіони. Тому проблема безробіття стала однією з головних, яку має розв’язувати уряд. Своїм рішенням Кабмін посилив ефективність інструментів для поліпшення ситуації на ринку праці за рахунок розширення програм виплат компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних, яким буває складно знайти роботу. Зокрема це молодь, яка шукає перше робоче місце, ветерани, люди передпенсійного віку. Розраховуємо збільшити рівень зайнятості українців завдяки економічному стимулюванню роботодавців. На цю програму уряд передбачив цього року 400 мільйонів гривень».

Обсяг і тривалість допомоги

У Міністерстві економіки роз’яснили, що, згідно з рішенням уряду, передбачено надання роботодавцям компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування за відповідну особу за місяць, але не більш як подвійний розмір мінімального страхового внеску — за працевлаштування роботодавцем строком не менш ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних із числа осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць.

Зокрема це стосується одного з батьків або особи, яка їх замінює, і: має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності).

Також це стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування; осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років; осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть як виняток прийматися на роботу; осіб, щодо яких згідно із законом встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Загальна тривалість виплати компенсації становитиме 12 місяців впродовж наступних двох років.

Крім того, передбачено надання роботодавцям компенсації 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більш від розміру мінімальної зарплати — за працевлаштування роботодавцем за направленням центру зайнятості строком не менш ніж на один рік осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років, а також осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць і належать до таких категорій: особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку; учасники бойових дій.

Загальна тривалість виплати такої компенсації становитиме шість місяців упродовж наступного року.

Також передбачено надання роботодавцям компенсації 50% мінімальної зарплати за відповідну особу за місяць за умови, якщо роботодавець за направленням центру зайнятості працевлаштовує зареєстрованого безробітного із числа осіб: віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більш як 12 місяців; віком до 35 років — на перше робоче місце; звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.

Загальна тривалість виплати компенсації становить не більше шести місяців за умови збереження гарантій зайнятості особи протягом періоду, що перевищує виплати удвічі.

Працює «Армія відновлення»

Зусилля уряду щодо поліпшення ситуації із зайнятістю українців дуже важливі. Як повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна, наприкінці минулого року в Державній службі зайнятості було 27 тисяч вакансій (позаторік на цю дату їх було 61 тисяча). Тобто на одне робоче місце претендують вісім офіційно зареєстрованих безробітних. Фактичне безробіття на кінець 2022-го — 2,6 мільйона безробітних, а на 2023-й прогнозують трохи більш як 2,8 мільйона безробітних.

«Торік фактична кількість безробітних в Україні становила 2,6 мільйона осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тисяч безробітних. Тобто реальних безробітних у країні удванадцятеро більше, ніж зареєстрованих», — додала вона.

Одним з інструментів поліпшення ситуації із зайнятістю українців став проєкт «Армія відновлення», запроваджений урядом торік восени для залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

За даними Мінекономіки, станом на 8 лютого цього року до «Армії відновлення» залучено вже понад 6 тисяч безробітних у десяти областях. Найбільше безробітних залучено в Полтавській області — 1929 осіб, Київській — 1085, Сумській — 1054, Донецькій — 926 осіб.

«Люди отримують за свою працю щонайменше 6700 гривень від держави. Це більше за середню виплату допомоги з безробіття, яку людина отримує, перебуваючи на обліку в центрі зайнятості», — каже Тетяна Бережна.

За її словами, держава вже профінансувала виконання суспільно корисних робіт в регіонах на 37,4 мільйона гривень, зокрема з початку року — на 13,6 мільйона. Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Зокрема, безробітних залучають до розбирання завалів і відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, облаштування підвальних приміщень під укриття, фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток, надання соцпослуг в пунктах незламності.