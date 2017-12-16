Днями приходжу додому і бачу, як мама щось дуже уважно читає в інтернеті. Виявляється, вона знайшла статтю одного відомого українського лікаря, де він розповідає про дивовижний препарат від тиску — голубітокс. Мовляв, він дієвий у разі гіпертонії, імунітет підвищує і багато чого лікує.

Наступний ранок почався з розповідей про диво сучасної фармакології. Починаю шукати в мережі інформацію про цей препарат. Але крім рекламних статей, не знаходжу нічого адекватного. До того ж написано тексти з ідентичною стилістикою, ймовірно, авторство належить одній людині. Тож починаю підозрювати щось нехороше. Посилюють ці підозри численні позитивні відгуки задоволених пацієнтів. Добре розумію, як такі відгуки з’являються на сайтах (під різними ніками працює кілька або й одна підсадна качка), все ще шукаю правдивих. І, о диво, знаходжу людей, які пишуть, що вони купили цей препарат, але він їх чомусь не вилікував. Щоправда, є й ті, хто не може нахвалитись. Єдине, що вдалося з’ясувати, — виготовляють препарат у Росії. Саме місце виробництва не на користь купівлі препарату.

Цікаво, що сайти, де продають диво медицини, дуже, даруйте за тавтологію, дивні: на більшості з них немає ні адреси реалізатора, ні його телефону. Щоб купити препарат, необхідно на сайті залишити свій телефонний номер, на який передзвонять і розкажуть, як зробити покупку.

Намагаюся пояснити мамі, що це, скоріше за все, фуфломіцин. Проте довірлива матуся теж не здається, адже вона прочитала дуже багато позитивних відгуків. Не вірить і тому, що препарат виготовляють в агресивних сусідів, бо світило казало, мовляв, українські фахівці працювали над його розробленням. Розуміючи, що треба розставити всі крапки над «і» й довести найріднішій людині, що її хочуть нахабно кинути на гроші, залишаю на одному з таких сайтів замовлення. Через кілька годин передзвонює хлопець, вочевидь, із кафе, бо в слухавці лунає музика, щоб узяти координати і надіслати препарат.

Вмикаю гучний зв’язок, щоб мама чула діалог, починаю з’ясовувати все про ліки. Передовсім продавець переконує, що препарат білоруський і продається лише в інтернеті, бо «ви ж знаєте, скільки накручують аптеки».

На запитання, чи має препарат бодай якісь офіційні документи, хлопець розповідає про наявний сертифікат якості. Але під час розмови з’ясовується, що він не знає, хто його видав, і цього документа не бачив. А отримати його можна, лише замовивши препарат. А на нього зараз діє суперзнижка: 4 флакони за 800 гривень, при цьому два перші обійдуться лише в 46 гривень. Цікава арифметика.

До речі, звати продавця Ігор, прізвища він не може назвати, адже це конфіденційна інформація. Так само він не може назвати й адреси офісу.

Перепитую: якщо мені не підійде товар, то як зможу його повернути? Відповідь очікувана: напишете, ми з вами зв’яжемось і повернемо гроші.

Насамкінець щоб мама почула і зрозуміла все, питаю у продавця: хлопче, може, ви фуфломіцин продаєте? У відповідь чую: ні, я продаю голубітокс. Цікаво, він зрозумів, що саме я його спитала? Потім перепитую, чи це, бува, не наркота якась. У відповідь знову: ні, це голубітокс. А якщо ви нічого, крім назви, не знаєте, то, може, варто мені звернутися в поліцію, щоб вашу шаражчину контору прикрили, продовжую. Відповідь як кажуть, убила: «Це ваше право, то ви купуватимете голубітокс»? Розумію: розмову варто завершувати.

Після почутого мама ще кілька днів ходила під враженням і розповідала численним подругам про лохотрон від світила української медицини. Звісно, якщо той лікар знає, що давав це інтерв’ю. Адже шахраї могли його вигадати.

Насамкінець хочу сказати: бережіть рідних і близьких, щоб потім не довелося купувати звичайні ліки й рятувати ними від таких «диво-препаратів».