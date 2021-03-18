Нещодавно в Україні запрацювала програма іпотечного кредитування під 7% річних. Так держава компенсує різницю між комерційними ставками для отримання позик на купівлю квартир і будинків та 7%, що дає змогу деяким українцям втілити мрію про власне житло.

Перші позичальники підписали договори на отримання іпотечних кредитів у межах держпрограми «Доступна іпотека 7%» 1 березня. І хоч минуло зовсім мало часу з початку цієї, без сумніву, цікавої та позитивної програми, «Урядовий кур’єр» вирішив з’ясувати, як кредитують населення й чого очікувати на цьому ринку надалі.

У програмі кредитування населення під 7% річних беруть участь сім українських банків, серед яких великі державні Ощадбанк і ПриватБанк. Усю необхідну інформацію про кредитування цими фінустановами іпотечної програми українці можуть без проблем отримати на сайтах цих банків. Вона доволі вичерпна. Укргазбанк навіть надає інформацію про купівлю першої двокімнатної квартири за цією програмою як новину.

Варто підтримати

На перший погляд, вимоги для отримання іпотечного кредиту начебто прийнятні. Проте не все так просто. І керівники фінустанов не дуже охоче спілкуються із пресою й відповідають на різні запитання, приміром, про форсмажори впродовж чинності цієї програми, які різко змінюють вимоги до іпотекоотримувачів. Звісно, питання ці болючі.

«У будь-якому разі таку програму держави варто підтримати. Адже в ній беруть участь фактично всі державні банки країни. Можемо сміливо сказати, що 50% фінансових установ України так чи так задіяні у цьому заході й люди отримуватимуть кредити», — зазначає «Урядовому кур’єру» фінансовий експерт Ярослав Колесник.

Проте фахівець додає, що в нашій країні є великі ризики невиконання таких програм, що вже неодноразово траплялося. Він каже, що, приміром, сьогодні гроші на таку дешеву іпотеку в держави є, а завтра їх може й не бути. Або держава у разі різкого зростання іпотечних ставок банків відмовиться компенсувати їх.

У пошуках ідеального клієнта

Не сповнений оптимізму щодо іпотечної програми під 7% річних і президент Всеукраїнської асоціації «Фінансова грамота України» Михайло Стрельников: «Цей захід не запрацює на повну силу лише за однієї умови: для отримання коштів державі та банкам необхідний так званий ідеальний клієнт. Тобто він повинен відповідати всім дуже прискіпливим умовам, які виставляє перед ним банк.

Завжди уважно читаю договори між клієнтами й банками. Це треба робити під мікроскопом, бо там пересічна людина не завжди знайде дуже небезпечно прописані для неї моменти. Звісно, все можна потім оскаржити у судах, але скажу, що Феміда часто стоїть не на боці слабкого — клієнта банку, а на боці сильнішого. Тобто захищає банки та банкірів».

Експерт зазначає, що свого часу українські фахівці разом з аналітиками Світового банку розробляли так звані типові договори клієнтів з вітчизняними фінустановами. Звісно, в них захищали права не лише банків, а й їхніх клієнтів, зокрема іпотекоотримувачів. Однак такий процес було зведено нанівець. Банкам не вигідно мати такі типові договори, які просто і назавжди позбавляють їх установи можливості верховодити в цих питаннях.

З паном Стрельниковим згодні й інші поважні аналітики. Член ради Нацбанку Андрій Блінов зазначає «Урядовому кур’єру», що вимоги для отримання кредиту та форсмажорні обставини, які в нас у країні трапляються завжди, можуть нівелювати добру ідею кредитування.

«Отримати такий кредит для небагатої людини буде непросто. Адже далеко не кожна родина, яка потребує поліпшення житлових умов, має 15% суми кредиту. Середня вартість житла в Києві становить мільйон гривень. Тож родина повинна мати хоч 150 тисяч гривень, щоб претендувати на пільгову іпотеку під 7% річних. Таких небагато», — зазначає він.

Ризик безгрошів’я

Ще одним ризиком аналітик вважає фінансування проєкту. За словами пана Блінова, відбувається так: сьогодні гроші є — фінансуємо. Завтра картина може бути зовсім іншою.

Так і є. Адже якщо наприкінці якогось року ухвалювачі держбюджету дійдуть висновку, що грошей на програму на рік новий у державній скарбниці не вистачатиме, фінансування значно скоротиться або його зовсім і не передбачать.

Тому з огляду на все це певна частина аналітиків дійшла висновку, що через місяць-півтора іпотечні кредити під 7% річних в Україні отримає не більш як 1-2 тисячі родин. Інші просто не зможуть це зробити через жорсткі умови. Як відомо, держава заявляла, що впродовж нинішнього року грошей вистачить, щоб кредити ощасливили 20—40 тисяч родин. Щодо іншого, то в експертному середовищі переконані: чимало моментів, прописаних у вимогах надання позик, позитивні та захищають права іпотекоотримувачів.

Це, наприклад, заборона банкам збільшувати розмір комісійних (понад 1%). Також запобігли тому, щоб кредити отримували спекулянти, які потім перепродаватимуть це житло та одержуватимуть на цьому чималий зиск. Люди, які претендують на отримання пільгової іпотеки, повинні стояти на спеціалізованому квартирному обліку.

Держава в цьому сенсі добре подбала про людей. Навіть жорсткі умови, про які йшлося, можна вважати саме таким піклуванням. Звісно, тих, кому не подобається ідея кредитувати населення під 7% річних, майже немає. Інша річ — виконання цієї програми.

Є й ризики, які можуть звести нанівець цю благородну мету. Приміром, різке зростання інфляції, коли банки можуть збільшити відсотки за різними кредитами і державі буде важко компенсувати фінансування такої іпотеки.

Але треба бути оптимістами: можливо, й умови цієї важливої програми, приміром, обсяг першого внеску, буде з часом переглянуто в бік зменшення. Заперечувати цього не слід. А це означає, що тоді перспективу взяти такий кредит отримає набагато більше незаможних українських родин.

ПРЯМА МОВА

Сергій МАРЧЕНКО,

міністр фінансів

—У нас досить реалістичні плани — видати 5 млрд грн кредитів і 5 тисяч сімей потенційно вже у 2021 році зможуть скористатися програмою.

ДОВІДКА «УК»

Отримати іпотеку під 7% річних в Україні мають право родини чи особи, які відповідають таким критеріям:

1. Обмеження за віком — до 70 років.

2. Максимальний термін виплати кредиту — до 20 років.

3. Розмір доходу будь-якого члена сім’ї (чоловік/дружина/діти) не може перевищувати 10-разового розміру середньої місячної зарплати в регіоні, де купують житло.

4. Така людина або члени її сім’ї не повинні мати житлову нерухомість у власності та/або чинну угоду про фінансування будівництва нерухомості та/або майнові права на об’єкти незавершеного будівництва, якщо площа такої нерухомості перевищує нормативну площу предмета іпотеки.

5. Родина, яка претендує на отримання пільгової іпотеки, повинна мати перший вступний внесок, який дорівнює 15% суми кредиту.