Запорізька область стала четвертою в Україні, де відкрили сучасний диспетчерський пункт управління станції швидкої допомоги. До сьогодні такі центри працювали в Києві, Харкові й Дніпрі. Відтепер до сучасних технологій в організації надання невідкладної допомоги долучилася і Запорізька область.

8 мільйонів гривень було спрямовано з обласного бюджету на проектні роботи, експертизу й найважливішу частину — закупівлю програмно-апаратного комплексу «103» та підключення його до мережі «Укртелекому» зі встановленням GPS-обладнання. Тепер, сподіваюся, за потреби «швидка» домчить будь-кого до лікарні, де й розпочнуться проблеми: наша безплатна медицина стовідсотково витрусить кишені хворого або швидко поверне його додому.

Тобто з бюджету (до якого сплачуємо податки) медики отримують зарплату й медобладнання, а українці повинні платити ще й якісь «добровільні» внески для лікарень або ж безпосередньо в кишеню лікарів.

Потрапив в одну з центральних лікарень (на її обслуговування щороку з бюджету йдуть мільйони) з переломом ноги, і мені відмовили в операції, бо я відмовився сплатити «добровільний» внесок. Трохи згодом ледь не відрізали ногу. Коли я був на відновленні в медика із Сирії, він запевнив, що в його країні за таке лікування лікар сплачував би мені компенсацію довічно.

А ось моєму сусідові по палаті майже пощастило: на операцію чоловіка повезли і швидко повернули назад, бо його дружина не встигла дати кошти на якийсь медпрепарат. Мого ж тестя в цій самій елітній лікарні взагалі напівживим привезли додому, бо літня людина не змогла сплатити захмарні гроші лікареві за операцію. До речі, після цієї операції (дружина хворого залізла в борги) дідусь невдовзі помер.

Найсвіжіший приклад нашої безплатної медицини. У жінки горе: лікарі пошкодили нирку. Врятувати її вже було неможливо, бо сталося це кілька років тому, а хвора (моя дружина) всі ці роки була на всіляких обстеженнях. Треба було видаляти нирку разом із селезінкою, яку також пошкодив відомий у місті лікар на операції (це виявилося вже під час видалення нирки), до речі, взявши чималі гроші. Тобто зробив жінку інвалідом за її ж гроші. Дізнавшись, що вона живе з однією ниркою, щоб видалити мертву, бідолаха приїхала в одну лікарню, де їй заправили за це 3,5 тисячі гривень тільки добровільного внеску (далі йшло б по наростаючій). Знайшла дешевшу лікарню, де внески становили всього 600 гривень, але ж сама операція з ліками обійшлася в 15 тисяч. І це попри те, що медикам нещодавно підвищили зарплату. А щойно Запорізький медичний держуніверситет урочисто випустив ще до тисячі медиків на наші кишені. То кому ж потрібна така безплатна медицина?

І останнє. У Запорізькій облраді відбулося перше засідання робочої групи з вивчення питання належної локації й облаштування приміщення для чергової дорогоцінної апаратури — цього разу апарата магнітно-резонансної терапії. При цьому депутати ознайомилися з приміщенням для облаштування під обладнання для комп’ютерної томографії та лінійного прискорювача, які необхідні лікарні для якісного й ефективного лікування. Здавалося б, чудова ідея для жителів області. Але боюся, всією цією новітньою апаратурою, придбаною за бюджетні кошти, лікарі, як завжди, скористаються для здирання грошей з хворих та набивання власних кишень. Бо лікар, який узяв гроші з дружини за операцію, щиро казав їй на обстеженні: «Жіночко, запам’ятайте, у нас медицина безплатна».