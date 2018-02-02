Флешмоб «Реальні кошти — реальним споживачам», підтриманий більшістю ОСББ країни, став реакцією на запроваджений з 1 січня цього року перший етап монетизації субсидій. Цей флешмоб пройшов у багатьох містах, а 31 січня відбувся у столиці. Того самого дня на прес-конференції активісти пояснили, що пільги та субсидії ОСББ не відшкодовують 3—6 місяців, а після впровадження запропонованого механізму ситуація ще погіршиться.

«Наказом Мінфіну затверджено Порядок проведення органами казначейства розрахунків, передбачених пунктом 8-1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на заходи з виконання державних програм соцзахисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою КМУ 4 березня 2002 року №256, і взаємодії учасників таких розрахунків. Цей наказ, оприлюднений у 20 числах січня, збурив тих, хто утримує житло, — зазначила президент ГО «Всеукраїнська рада голів ОСББ», заступник голови національної ради з питань створення та функціонування ОСББ при КМУ Наталія Олійник. Вона пояснила: цим порядком зобов’язано голів ОСББ відкривати казначейські спецрахунки, на які надходитимуть субсидійні кошти і навіть розписано, на що вони можуть піти. А ще якщо ці кошти не використати протягом п’яти днів, то вони відразу ж повертаються до бюджету.

«На ОСББ так уряд вирішив повісити ярлик надавача послуг. Хоч ні в економічному, ні в юридичному сенсі вони не можуть бути надавачами, це колективний власник будинку, який його утримує. Пільги і субсидії — адресна допомога конкретній людині, а не ОСББ», — зазначила Наталія Олійник.

Координатор житлово-комунальних програм громадської мережі ОПОРА Тетяна Бойко звернула увагу, що нині вже є єдина база субсидіантів, розроблена за підтримки Світового банку, тож час монетизації настав.

Та не лише ОСББ турбує ця ситуація. Прес-служба віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка повідомила, що зміни, внесені Мінфіном, Мінрегіон не погоджував, а навпаки, подавав пропозиції, щоб не допустити колапсу.

«Ситуація, яка виникла з відшкодуванням підприємствам ЖКГ, ОСББ/ЖБК пільг і субсидій, наданих населенню на оплату ЖКП, потребує негайного реагування Мінфіну. Новий механізм виплати субсидій, введений в дію наказом Мінфіну від 4 січня цього року, фактично заблокував розрахунки в усій Україні. Підприємства галузі, ОСББ/ЖБК не повинні ставати заручниками ситуації — в цьому полягає принципова позиція Мінрегіону. Новий механізм відшкодування пільг і субсидій підприємствам ЖКГ, ОСББ/ЖБК, запроваджений із січня, слід відкоригувати і зробити прийнятним для всіх учасників розрахунків».

Геннадій Зубко днями провів нараду з представниками міністерств і відповідних служб, за підсумками якої Мінфіну надано доручення невідкладно врегулювати ситуацію. «Я брала участь у нараді в першого віце-прем’єр-міністра, де було висунуто наші вимоги: на умовах 2017 року погасити борги перед ОСББ за минулий рік, а з 2018-го розпочати справжню монетизацію, тобто надавати адресні субсидії людям, — зауважила Наталія Олійник, додавши, однак, що досягнутий результат ОСББ не може влаштовувати. — Крім протоколу, який є на сайті віце-прем’єр-міністра, нічого більше від уряду не прозвучало. Лише з’явився лист заступника міністра фінансів Марченка, в якому йдеться, що як виняток ОСББ дозволено до зміни постанови перераховувати такі кошти на рахунки, які вони відкрили в банках. Що означає як виняток? Це сприймається як те, що ОСББ — надавач послуг? Потрібні більш виважені, продумані ходи тих, хто за це відповідає».

Представники громадськості кажуть, що подекуди на місцях ігнорують навіть такі дії. Голова правління громадської спілки ЖБК/ОСББ «Вікторія» з міста Запоріжжя Людмила Шанц розповіла, що спілкувалася з колегами: «Представник ресурсного центру з Кам’янця-Подільського повідомила, що там УПСЗН змушує ОСББ відкривати казначейські рахунки, вносити зміни у статути ОСББ, навіть маючи лист Мінфіну, про який говорить Наталія Олійник».

31 січня на сайті Мінфіну було опубліковано повідомлення, в якому йдеться: «Мінфін підготував доручення Казначейству на перерахування грошовими коштами частини субвенції на оплату квартплати та інших послуг згідно із нормативами, встановленими Міністерством фінансів. Наразі Мінфін розпочав процес підготовки системних змін до постанови КМУ від 04.03.2002 №256, де буде запропоновано перехід до другого етапу реформування системи надання пільг та субсидій і запровадження «монетизації» пільг та субсидій на рівні домогосподарств. Тобто буде запропоновано механізм прямого перерахування субвенції в частині оплати квартирної плати та інших послуг безпосередньо на рахунки людей — отримувачів пільг та субсидій, які самостійно зможуть розраховуватися за комунальні послуги. Розрахунки з ОСББ/ЖБК, до внесення змін до постанови КМУ від 04.03.2002 №256, здійснюватимуться через рахунки, відкриті в установах банків, а з бюджетними установами — через спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства».

Чи влаштує це повідомлення ОСББ? Голова столичного ОСББ «Мотор» Вікторія Погорєлова повідомила, що вона отримала листи від понад 2000 ОСББ на підтримку вимог щодо монетизації субсидій й виплати боргів минулого року і що всі ОСББ країни чекають від уряду чіткого плану. «Розкажіть, якого числа які кроки зробить уряд, куди планують які зміни вносити, щоб конкретний споживач отримав реальні гроші на свої соціальні картки», — зазначила Вікторія Погорєлова.

Сподіватимемося, що ситуація знайде врегулювання. В Україні нині майже 28 тисяч ОСББ, тож це стосується великої кількості людей. На кону репутація самого руху ОСББ, адже якщо об’єднанням не ставити палиці в колеса, то люди активніше братимуть на себе відповідальність за свої будинки. В іншому разі й результат буде іншим.