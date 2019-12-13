Україна — це не лише великі гарні міста з мільйонним населенням. Це й невеликі містечка, села й селища, які часто мають унікальну й цікаву історію, культурну спадщину, традиції. І дуже добре, коли місцеві жителі не лише пам’ятають, зберігають і плекають ці безцінні скарби, а й презентують їх усім зацікавленим та охочим до нових вражень поціновувачам. І українським, і закордонним.

«Малі міста — великі враження» — таку назву має програма-конкурс для розвитку невеликих громад, яку впроваджують із квітня 2019 року. Проводили її вже вдруге за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту й Українського центру культурних досліджень. Ідея проєкту належить ГО «Інститут культурної політики».

Головна мета програми — розвиток і підтримка державою та інвесторами населених пунктів із загальною чисельністю жителів до 50 тисяч осіб, їхнього культурного та самобутнього розвитку.

Участь у конкурсі взяли культурно-мистецькі проєкти від органів місцевого самоврядування, юридичних осіб усіх форм власності, творчих спілок та фізичних осіб-підприємців. Проєкти спрямовано на створення ексклюзивних ідей розвитку малих територій.

Серед надвеликої кількості заявок, поданих на конкурс, врешті було підібрано 74 проєкти-переможці з різних областей України. Але реалізувати вдалося 71, оскільки три з різних причин не змогли впровадитися й освоїти гранти на своїх територіях.

Лідери позитивних змін у громадах подарували враження понад 300 тисячам глядачів, які мали змогу відкрити для себе неповторні цікавинки невеликих містечок, сіл і селищ нашої Батьківщини, які достойні перетворитися на світові й широко відомі туристські й культурні осередки.

Так усі охочі змогли дізнатися, що, наприклад, в Устилузі на Волині єдиний у світі музей композитора Ігоря Стравінського, а Тульчин на Вінниччині — колиска всесвітньо відомої різдвяної пісні «Щедрик». В Острозі на Рівненщині — неповторний музей стародруків, фонди якого налічують понад 5 тисяч рідкісних книжок, а Чугуїв на Харківщині — батьківщина великого українського художника Іллі Рєпіна.

Серед культурних заходів, які відбувалися під час реалізації проєктів, — фестивалі, квести, історичні реконструкції, концерти музики, співів і танців, літературні читання, гуморини, виставки, ярмарки тощо.

А гурмани відкрили для себе «смачну Україну» від Одещини та Закарпаття до Слобожанщини й долучилися до неповторних традицій гостинності, скуштувавши понад 100 сортів дністровської вертути у Біляївці. Любителям мандрівок запропонували пройти князівськими шляхами у Володимирі-Волинському чи стежками Ракоці, відкрити для себе землю чистих джерел у Чечельнику або зануритися в історичне минуле Збаража та Яремчого. Охочі долучалися до розроблення нових паркових зон у Кам’янці, Житомирі та Бучі. А в Малиновському городищі — до інкубатора ремесел та виготовлення гобеленів на Херсонщині.

Саме з таких маленьких і дуже яскравих цікавинок формується творча мапа України, трансформуючи індустріальну спрямованість економіки в креативне й різнобарвне поле вражень.

Виступаючи на підсумковому заході, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський передусім подякував реалізаторам проєктів за те, що вони зберігають, плекають і розвивають особливі та неповторні місцеві звичаї й традиції, проводять культурно-мистецькі події, залучаючи до них туристів. Адже розвиток туризму позитивно впливає на економіку — і держави загалом, і невеликих громад.

Він повідомив, що наступного року міністерство планує приділяти питанням розвитку туризму велику увагу. Кількість іноземних туристів має збільшитися на 500 тисяч. І допомогти в цьому можуть саме невеликі містечка і села, приваблюючи іноземців неповторним колоритом. Для цього він закликав місцевих жителів підшукувати в себе культурні та історичні цікавинки, заявляти про них і популяризувати. Адже, за його словами, в Україні поки що частка прибутків від туризму в бюджеті держави становить лише 1%. А в більшості європейських країн — 10% і навіть більше. Тож нам є на кого рівнятися і до чого прагнути.

Міністр повідомив, що очолюване ним відомство наступного року активно сприятиме розвитку місцевого туризму. На це буде надано майже 500 мільйонів гривень. За унікальною програмою «Мобільність школярів» приблизно 100 тисяч молодих людей з усіх куточків нашої держави подорожуватимуть Україною безплатно, вивчаючи культуру і звичаї сусідніх регіонів Батьківщини. А повернувшись додому, матимуть змогу розповісти про все цікаве, що побачили й почули, рідним і друзям, заохочуючи їх здійснити мандрівку. Адже кожен куточок України цікавий та неповторний.

Володимир Бородянський зауважив, що «Малі міста — великі враження» — не одноразова акція. Міністерство докладатиме всіх зусиль для її ефективного розвитку і надалі.

Учасники проєктів презентували колегам з інших регіонів свої здобутки, розповіли про тенденції розвитку громад і плани на майбутнє.