Судові органи працюють над забезпеченням якнайшвидшого впровадження судової реформи разом із завершенням формування Вищого антикорупційного суду. Про це Президент Петро Порошенко заявив на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України з нагоди урочистої церемонії складання присяги новопризначеними суддями — Іриною Завгородньою та Олегом Первомайським.

Незалежність суддів гарантовано

Глава держави звернувся до суддів Конституційного Суду й нагадав, що вже вдруге за цей рік у стінах КСУ складають присягу новопризначені судді. «Зараз це відбувається за абсолютно новою процедурою. Внесений мною і підтриманий українським парламентом закон передбачає прозору процедуру конкурсу й безпрецедентну відкритість обрання нових суддів Конституційного Суду», — наголосив Петро Порошенко. За його словами, минулого разу склали присягу двоє суддів КСУ, обраних за президентською квотою. «Я дуже тішуся тому, що зараз існує дуже конструктивна атмосфера всередині Конституційного Суду. І нові судді показали себе з найкращого боку», — зауважив Президент.

Глава держави наголосив на високій місії та відповідальності новообраних суддів. «Я хочу подякувати і Вищій кваліфікаційній комісії суддів, і Вищій раді правосуддя за величезну роботу, яку вони провадять для того, щоб забезпечити імплементацію судової реформи в найкоротші терміни, разом із завершенням формування «Антикорупційного суду», — сказав Петро Порошенко. «А рішення суддів мають захищати права і свободи громадян України відповідно до Конституції та Конвенції про захист прав і основоположних свобод», — цитує його слова УНІАН.

Кожному громадянину, який звертається до суду, має бути забезпечено право на справедливість, переконаний Президент. На його думку, саме в цьому полягає мета реформи системи правосуддя, «завдання Конституційного Суду — разом із Верховним Судом забезпечити належний захист прав і дотримання встановлених Конституцією гарантій для українських громадян». «Це тривалий, але правильний, хоча і непростий шлях», — наголосив Петро Порошенко.

Президент також зазначив, що вперше після Революції гідності Конституційний Суд матиме змогу працювати в повному складі. «Я як Президент у межах проведеної конституційної реформи робив і робитиму все можливе, щоб забезпечити незалежність судової системи, незалежність від політики. І дуже добре, що на сьогодні функції Верховної Ради з призначення суддів ліквідовано, а функції Президента — церемоніальні», — наголосив глава держави. Він також зауважив, що рівень матеріального забезпечення дає всі підстави говорити про незалежність суддів Конституційного Суду, суддів Верховного Суду, «які своєю діяльністю, прозорістю, незалежністю і неупередженістю вже продемонстрували кардинальні зміни, які відбулися в судовій гілці влади».

Чіткі завдання на перспективу

Під час виступу Петро Порошенко наголосив, що доля законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо закріплення європейського та євроатлантичного напряму розвитку нашої держави перебуває нині в руках суддів Конституційного Суду. Глава держави висловив думку, що вже найближчим часом Верховна Рада зможе розпочати розгляд цього законопроекту в першому читанні та ухвалити його в цілому.

«Гадаю, що зараз, коли доля законопроекту у ваших руках, ми також зможемо зробити все можливе, щоб найближчим часом Верховна Рада розглянула у першому читанні конституційні зміни і на наступній сесії ухвалила його в цілому», — сказав Президент. За його словами, засідання Верховної Ради, яке відбулося минулого четверга, «дуже приємно всіх вразило». «Це було надзвичайно важливо, що переконливою, більш ніж конституційною більшістю у 321 голос, коли і народні депутати від коаліції, і абсолютна більшість народних депутатів від опозиції підтримали включення до порядку денного і направлення до Конституційного Суду історичних змін до Конституції, які передбачають абсолютно чіткі завдання для Президента, парламенту та уряду щодо роботи з інтеграції України. Маючи на меті повномасштабне членство в Європейському Союзі і в організації Північноатлантичного договору», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Глава держави зазначив: «Хочу окремо наголосити, що це повністю відповідає національним інтересам України і збігається з волею більшості українського народу».

Він також нагадав, що парламент оновив склад Центральної виборчої комісії, яка має повноцінно запрацювати найближчим часом.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»