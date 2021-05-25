Кілька останніх місяців триває великий суспільний діалог на дуже важливі теми — Всеукраїнський форум «Україна 30». На цьому дискусійному майданчику вже говорили про інфраструктуру, правосуддя, культуру, підприємництво, безпеку, цифровізацію. І ось дійшла черга до землі.

Знаковим на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля» стало підписання Президентом Володимиром Зеленським закону щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№1423-IX) (законопроєкт №2194, який Верховна Рада ухвалила 28 квітня).

«Подолавши шалений спротив і тисячі правок — законодавчого спаму від окремих політичних партій, парламент нарешті ухвалив останні ключові закони, необхідні для повноцінного старту прозорого ринку землі. Закон щодо вдосконалення системи управління й дерегуляції у галузі земельних відносин докорінно змінює землеустрій і фактично слугує земельною конституцією країни. Вона забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями, чітко закріплює, що купувати й продавати землю можуть виключно українці», — наголосив глава держави.

Згідно з документом, землі держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад. Встановлено чіткий механізм фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, зокрема об’єднаних. Органи місцевого самоврядування отримують повноваження для зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та затвердження докладних планів території за межами населених пунктів. Повноваження зі здійснення держконтролю за використанням та охороною земель надано обласним держадміністраціям і виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Хронологія виконання обіцяного

«Ми обіцяли громадянам прозорий ринок землі, і ми це робимо. Проведено сотні регіональних земельних форумів, дискусій з експертами, публічних обговорень моделі земельного ринку. На їх основі 31 березня 2020 року парламент законодавчо запровадив обіг земель сільгосппризначення. Це був перший потужний крок уперед. Травень 2020-го: ухвалено закон щодо національної інфраструктури геопросторових даних. Це єдиний геопортал відкритих даних про земельні, водні, лісові ресурси. Тут можна побачити власника кожного квадратного метра землі в Україні. Липень 2020-го: закон щодо просторового планування громад (громади знають як найкраще організувати своє життя, як розбудовувати інфраструктуру); указ Президента про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності (громади отримали у власність понад два мільйони гектарів землі, а також змогу спрямовувати кошти від землекористування на свій розвиток). Квітень 2021-го: закон щодо купівлі-продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони, який запроваджує електронні аукціони із купівлі-продажу землі. Це гарантія наповнення місцевих бюджетів, можливість кожного українця взяти участь в аукціоні й започаткувати своє фермерське господарство», — пояснив Президент і додав, що попереду ще більше важливої роботи.

Володимир Зеленський зазначив, чому такою важливою залишається земельна реформа.

«7 мільйонів українців було позбавлено конституційного права власності на землю. Люди не могли розпоряджатися нею — купувати, продавати, заповідати, як це роблять у США, Німеччині, Польщі. Для українців діяв мораторій, як у Венесуелі, Північній Кореї. За часи мораторію помер майже мільйон землевласників, а вартість гектара сільгоспземлі стала найнижчою у Європі. Роками не починали навіть обговорювати земельні закони, натомість усередині країни було створено фактично офшор площею понад 8 мільйонів гектарів — сірий тіньовий ринок, де землю легко продавали, купували, збирали врожаї і заробляли мільйони, без сплати будь-яких податків, офіційного працевлаштування і соціальних гарантій для людей. Незаконно присвоєно майже 5 мільйонів гектарів держземель», — констатував Президент.

Масштаб цього він продемонстрував на такому прикладі: «У 2014 році Росія анексувала у нашої держави півострів Крим. За роки мораторію на продаж землі деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею майже два півострови Крим. Але, безумовно, зробимо все, щоб повернути й те, й інше».

Махінатори понесуть відповідальність

«Міністерство аграрної політики та продовольства вже повноцінно працює (є бюджет, є команда) і готове відповідати за реалізацію земельної реформи», — заявив очільник міністерства Роман Лещенко. Він окреслив фронт роботи на найближчий період: запуск ринку землі 1 липня 2021 року (один з моментів — переважне право орендарів на купівлю землі); доступна фінансова підтримка (на час перехідного періоду йдеться про держпідтримку відповідно до програми «5—7—9», з подальшою реалізацією програми Фонду гарантування кредитів та інших формул компенсації кредитної ставки, необхідних для повноцінного доступу до фінансових ресурсів); земля громадам (земельна децентралізація); оцифрування землі (Національна інфраструктура геопросторових даних).

Міністр зауважив, що площа України 60,4 мільйона гектарів, з них 41,3 мільйона — сільгоспугіддя, зокрема 33 мільйони гектарів ріллі. 1,7 мільйона гектарів було вибірково передано ОТГ у 2018—2019 роках, 2,4 мільйона — у 2020—2021-му. 750 тисяч гектарів повернуто в державну власність, зокрема земель оборони — 260 тисяч, понад 50 тисяч — ДП «Конярство України».

«Важко повертати державі землі академії наук, аеропорти, землі в містах. Є ділянки з цінними покладами, наприклад літію, міді, нафти, газу, які потрапляли у приватні руки. Є приклади, що одна юрособа володіє пів мільйона гектарів сільгоспземель. Хочемо зупинити історію несправедливого використання, вилучення, продажу земель. Держгеокадастр — більше не розпорядник земель, ліквідуємо величезну кількість кадастрових департаментів (департаментів експертизи, землеустрою) у всій країні. Нам це більше не потрібно, бо є цифровізація. Націнфраструктура геопросторових даних — найкраща відповідь тіньовим формулам земельних відносин. Відкриємо інформацію про всіх власників землі, про те, як у держави вкрали 5 мільйонів гектарів, коли набуто право власності, прізвища чиновників, які по 5—10 разів в одній чи кількох областях отримували земельні ділянки. Проти земельних махінаторів, які зловживали правом і акумулювали величезні масиви землі, через РНБО застосовуватимуть санкції. Люди, які набули землю в незаконний спосіб, мають правовий спосіб добровільної відмови від земельних ділянок. Ті посадові особи, які зловживали правом, понесуть юридичну відповідальність, бо строків давності за такими правопорушеннями немає», — акцентує Роман Лещенко.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголосила, що в умовах ринку землі Верховна Рада має надати доступ до дешевих кредитів невеликим землевласникам.

«Серед українців ще багато скептиків земельної реформи, тому треба надавати суспільству точну інформацію про стан земельного ринку, щоб вибудовувати суспільну довіру. Разом з ЄС та Світовим банком США готові підтримувати уряд України в реалізації земельної реформи задля добробуту українців», — резюмувала вона.