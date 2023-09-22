У закладах Сумської публічної бібліотеки авторові цих нотаток випадає бувати доволі часто. Воєнної пори бібліотекарям, як і працівникам інших культурно-мистецьких закладів, доводиться докорінно змінювати формати роботи. Однак як наголошує директор Сумської публічної бібліотеки Юлія Заговора, колектив уже напрацював щоденний алгоритм, завдяки якому заклади стали надійним культурно-духовним щитом громади, де користувачі-відвідувачі не тільки почуваються зручно і комфортно у світі книжок, а й займаються корисними та потрібними справами в цей складний воєнний час.

Новий статус, нові досягнення

Із 1 червня цього року міську центральну бібліотечну систему реорганізовано в Сумську публічну бібліотеку. Попри організаційні та інші супутні питання, які довелося розв’язувати, нині колектив не тільки зберігає попередній надбаний досвід, а й уже напрацював новації в різних сферах функціонування.

Головним досягненням стала недавня участьу проєкті «Економічний RestART» з підтримки бібліотеками креативного підприємництва в деокупованих та прифронтових громадах,організатором якого виступила Українська бібліотечна асоціація за партнерства агенції економічного розвитку PPV KnowledgeNetworks. Мета — надати молоді та підприємцям із креативних індустрій у Сумській та Чернігівській областях шанси для професійного розвитку в рідній громаді.Завдяки проєкту бібліотеки отримали відповідну літературу, ноутбуки, сучасні меблі та інше обладнання для розвитку креативного сектору в місті Суми.

Підписано меморандуми про співпрацю в межах нових проєктів з міською та обласною організаціями Товариства Червоного Хреста України.А саме: ініційовано створення Клубу психосоціальної підтримки «ПоЧАТок» на базі міських бібліотек як початок нових напрямів у творчості, дозвіллі людей поважного віку. Засідання клубу проводять волонтери Сумської МО ТЧХУ кілька разів на тиждень в різних бібліотечних закладах міської громади, а підсумки вже відомі за межами громади.

Разом з волонтерами реалізують і спільний проєкт «Родинний простір» на базі дитячої бібліотеки-філії №3 ім.О.Столбіна. Ідеться про банк вживаного одягу, проведення тренінгів з вивчення української мови для переселенців з Луганщини, яких в місті майже 600, роботу артстудії для дітей з вивчення англійської мови, творчі майстер-класи.

Допомагають знімати стрес

У воєнний час у людей особливо загострюються відчуття тривоги і невизначеності. Насамперед це стосується дітей, для яких війна стала важким випробуванням. Бібліотеки налагодили тісну співпрацю із сумською поліцією, представники якої проводять профілактично-роз’яснювальні зустрічі з юними читачами. Нещодавно у філії №3 відбулися заходи з каністерапії, тобто психофізіологічного впливу через спеціально навчених і керованих собак. Із дітьми зустрілася і провела відповідні заняття сумська кінолог Тетяна Клименко зі своїм псом німецькою вівчаркою Рамзесом. Подібні заходи відбулися також у філіях №2 і №11.

Інклюзивна бібліотека-філія №11 розпочала співпрацю з медіахабом «Аніматорія». Це творчі заняття для дітей задля розвитку їхніх здібностей зі створення анімаційних фільмів у різних техніках. Хлопчики і дівчатка можуть не тільки намалювати та зліпити із пластиліну кадри фільму, змонтувати й озвучити їх, а й поділитися з ровесниками та дорослими своїми думками-почуттями, самостійно написати сценарій мультика.

Під час війни активно запрацювали нові читацькі клуби. Це наприклад клуб польської культури «Krajka», учасники якого розвивають та зміцнюють польсько-українські культурні зв’язки, обмінюються досвідом з польськими колегами в галузях культури та освіти, вивчення польської мови.

У бібліошколі малюка «Англійську знаєш — світ пізнаєш» на базі філії №1 діти вивчають англійську, як і вдитячій №3 в клубі FunnyEnglish. І це не лише вивчення мови у формі ігор, а й різні майстер-класи, під час яких діти спілкуються, виготовляють поробки в різних техніках, спілкуючись тільки англійською мовою.

В інклюзивній №11 діє аматорський театр людей з інвалідністю «Ми Є» під керівництвом Тетяни Нянькіної, яку чудово знають у Сумах і області як представницю родинного театру Нянькіних. Ці та інші форми спілкування допомагають дітям долати тривоги, страхи, перемикатися на світле і корисне дозвілля.

Те, що допомагає фронту

Із перших днів війни бібліотеки стали осередками волонтерської діяльності, обслуговування та надання різних видів допомоги переселенцям. Звісно, вони забезпечують відвідувачів літературою, організовують освітні й культурні заходи, втілюють нові проєкти, відкривають читацькі клуби, які відповідають вимогам часу. І активно залучають бібліотекарів та читачів до благодійних акцій, ярмарків, проводять майстер-класи з виготовлення окопних свічок, продають власноруч виготовлені вироби.

У бібліотеках-філіях №7 та №2 створено простори, де представники місцевих громад мікрорайонів плетуть захисні сітки. На підтримку захисників організували благодійну акцію «Теплі серця», облаштувавши пункти приймання теплих речей та металевих бляшанок для виготовлення окопних свічок. А бібліотечні «павучихи» не тільки виконують свої професійні обов’язки, а й збирають та плетуть теплі речі для наших військових.

Як підсумовує Юлія Заговора, замість очікування закінчення війни та констатації щоденних новин сумські бібліотекарі наближають спільну перемогу, роблячи щоденний внесок. І водночас допомагають землякам переживати непрості воєнні часи.