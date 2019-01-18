Ще недавно доступний дієтичний м’ясний продукт раптом став для багатьох малодосяжним. Спостерігаю за м’ясним прилавком одного з черкаських супермаркетів. Так звану домашню курку за ціною 67 гривень за кілограм пенсіонери й інші покупці здебільшого обходять, бо для них це дорого. Лежать без особливого попиту курячі чверті за понад 40 гривень. Іноді ще купують бульйонний набір, ціна якого 17 гривень за кілограм. «Хай хоч попахне курятиною», — каже літня жінка.

На сайті «Мій супермаркет», що показує ціни у великих мережах супермаркетів, бачимо пропозиції придбати курячу тушку за 64—70 грн за кілограм. Причому один з найбільших виробників курятини, виробничі потужності якого є й неподалік Черкас, пропонує верхню планку ціни. Мережа «Велмарт» як товар тижня реалізовує куряче філе за 95 грн 89 коп. за кілограм.

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, торік у Черкаській області курятини стали споживати менше в середньому на 7 кілограмів. Збільшилося споживання лише у Дніпропетровській області. А найбільше падіння сталося в Києві — на 20 кг. Досліджуючи купівельну спроможність українців стосовно найпопулярніших продуктів, керівник згаданої асоціації повідомив, що із січня по листопад минулого року в Україні на середню заробітну плату можна було купити курятини на 9 кілограмів менше, ніж раніше. Зниження купівельної спроможності становить близько 10%.

Але чи тільки ця обставина впливає на ціну курятини? Для жителів Черкащини це зовсім не байдуже, адже вона не обділена підприємствами з виробництва курятини. З усіма не досить приємними екологічними наслідками.

Чому все-таки дорожчає курятина? Як вважають експерти, зокрема й аграрного інформаційного агентства Agravery, подорожчання курятини тісно пов’язане зокрема зі збільшенням її експорту до ЄС. За 10 місяців минулого року Україна продала туди 90,5 тисячі тонн м’яса птиці, що на 68% більше, ніж за аналогічний період 2017-го. Серед країн ЄС найбільше в України купують м’ясо птиці Нідерланди, Словаччина та Німеччина. До того ж і в самих виробників є чимало проблем, зокрема зростання вартості комбікормів та енергоносіїв. Тим часом державні дотації одержують великі гравці на ринку курячого бізнесу.

На тлі зростання виробництва й нарощування експорту курятини одночасно збільшуються обсяги імпорту в позиції «м’ясо і субпродукти птиці». За приблизними даними Meat-Inform, торік Україна закупила 138 тисяч тонн такої продукції — на 17 тисяч тонн більше, ніж 2017-го. Основний продавець — Польща, якій належить 67% усього експорту м’яса птиці в Україну. Із значним відривом за нею прямують Німеччина та Угорщина — по 15 і 9% відповідно.

Однак яку саме продукцію ми купуємо за кордоном? Значну частину цього імпорту становить м’ясо механічного обвалювання та субпродукти. Нині Україна не може конкурувати з ціновою пропозицією цієї групи товарів, а тому імпорт курятини, як вважають фахівці, зростатиме й нинішнього року. Торік Україна закупила на міжнародному ринку 121 тисячу тонн м’яса птиці. За словами профільних експертів, воно надходить в Україну у вигляді субпродуктів для м’ясопереробних заводів. Як вважає директор Союзу птахівників Сергій Карпенко, на прилавках магазинів польська курка не з’являється, бо весь імпорт використовують у переробній промисловості. А його збільшення зумовлене низькою вартістю імпортованого м’яса, на яке немає попиту в країнах ЄС і яке реалізують за демпінговими цінами на світових ринках.

Тож чи доведеться пересічним українцям смакувати повноцінним курячим м’ясом вітчизняного виробника? З усього видно, що такі можливості в багатьох з’являються досить нечасто. Натомість на прилавках можна побачити більше м’ясовмісних продуктів — так виробники реагують на «тренд» економії. На думку приходить народна мудрість: на те він і кравець, щоб подертий жупан носити. Саме такими «кравцями», мабуть, почуваються жителі областей, зокрема й Черкаської, де розташовано чимало птахоферм.