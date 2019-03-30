У Виноградові на Закарпатті на автомагістралі державного значення ями заповнили… горщиками із квітами. Очевидно, у виноградівців з гумором усе гаразд. Це вже, як прийнято казати, не квіточки — справжні квіти. Таке собі захоплення навиворіт. «Не приймає асфальту закарпатська земля!» — віджартувався один із місцевих користувачів Фейсбуку.

Заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, подолавши кількасот кілометрів автошляхами області, теж розкритикував їх.

«12 годин у машині: Львів — Рахів — Солотвино — Мукачево — Ужгород — Свалява — Львів. Зовсім немає дорожнього покриття на Н-09, дорозі вздовж державного кордону з Румунією, що з’єднує кілька районів, — написав він на своїй сторінці в Фейсбуці. — Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет, добре що швидкість була 20 км/год., і тільки вирвало колесо».

Віктор Довгань згадав і про мости. Про один із них висловився так: «У Білій Церкві домовилися з румунами про фінансування мосту через Тису. Дерев’яний міст, який існує, треба як пам’ятку архітектури залишити пішоходам».

Зрозуміло: щоб вийти з крутого піке, в якому нині перебувають закарпатські дороги, півмільярда гривень на ремонти, що були торік, не досить. Область як ворота до Європи (межує із чотирма країнами ЄС) не гріх фінансувати хоч на рівні сусідньої Львівської: там торік на дороги надавали майже 2 мільярди. Про таку суму нині на Закарпатті хіба що мріють.

Але погляньмо з іншого боку: чи ефективно використовували надані кошти? Упевнено кажу, що ні. Бо навіть там, де дорогу всуціль покривали новим асфальтом, вона через місяць-два, а в кращому разі через півроку перетворювалася на бездоріжжя.

Де гарантії фірм і чого варті підписи про приймання відрізку шляху в експлуатацію? Відповідь лежить на поверхні: цього немає, бо відшкодування завданих збитків не заведено в практику дорожнього будівництва. Принаймні на Закарпатті.

В облавтодорі не можуть чітко відповісти, чому так швидко руйнуються відремонтовані дороги. І це попри те, що у структурі є інженер з нагляду за якістю робіт. Начебто й начальник цілими днями бував на будівництві доріг…

Заговорили про начальника? А ось новина про нього, оприлюднена управлінням захисту економіки в Закарпатській області 14 березня. «Директор державного підприємства «Закарпатський облавтодор» та посадові особи комерційної структури розробили схему із заволодіння коштами, призначеними на будівництво та ремонт доріг. Для проведення ремонтно-будівельних робіт облавтодор купував у комерційної структури бітум. При цьому вартість продукції була значно вищою від ринкової. Крім того, ця комерційна структура має ознаки фіктивності, — йдеться у повідомленні. — За погодженням з Генеральною прокуратурою України, директора облавтодору було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Його, а також співучасників злочинних діянь звинувачують у незаконному заволодінні 1,9 мільйона гривень бюджетних коштів».

Якщо красти, то мільйони?! Керівник дорожньої галузі у змові з виробниками набиває собі кишені на бітумі, а ми дивуємося, чому асфальт на очах розсипається. «На чому ж йому триматися?» — відповімо запитанням на запитання.

До слова. Ще через кілька днів після приїзду в область заступника міністра інфраструктури тут побував очільник галузевого відомства Володимир Омелян, який інспектував кілька західних областей. І він був не в захопленні станом державних автодоріг. Саме ці поїздки очільників галузі дали змогу пришвидшити фінансування ремонтних робіт на автошляхах і підвищити планку їх фінансування.

Задекларовано збільшення витрат на дорожнє будівництво з держбюджету: вони зростуть до 800 мільйонів гривень, розпочнуть і ремонт мостів, декотрі з яких в аварійному стані, а інші не лагодили понад півстоліття.

Володимир Омелян визначив для найзахіднішого регіону країни ремонт його автошляхів пріоритетним завданням. І це не лише вселяє надію, а й впливає на практичний бік справ.

«Перший транш на ремонт автодороги державного значення Н-09 Мукачево — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів у межах Закарпатської області в сумі 242 мільйони гривень уже надійшов в область, — повідомив на сайті голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. — Із наступного тижня переможець тендера завезе техніку й почне середній поточний ремонт дороги. Національна дорога Мукачево — Рогатин одна з найгірших на Закарпатті, дорожнє покриття, яке не ремонтували тут із суцільним асфальтом протягом десятиліть, перебуває в катастрофічному стані. Обласна державна адміністрація просить вибачення в жителів області за незручності проїзду цією дорогою, які спричинені тривалою відсутністю коштів для ремонту».

Дозволимо собі запитати: якщо дороги до такого стану довів Закарпатський облавтодор, то чому просить вибачення керівник краю?