Сумський обласний центр зайнятості впроваджує нові форми і методи, завдяки яким тисячі краян знаходять не тільки роботу, а й місце у житті

Ті, кому 15 грудня випало побувати в Сумському міському центрі зайнятості, були приємно вражені тамтешнім заходом. Адже, погодьтеся, нечасто розгорнуті презентації в ролі роботодавців влаштовують кутюр’є чи представники світу модного одягу. До того ж із чіткою перспективою працевлаштування на власному виробництві.

Запрошує PetroSoroka

Саме до таких належить відомий у Сумах і далеко за їхніми межами Будинок моделей PetroSoroka, керівник якого запросив на зустріч усіх охочих здобути фах швачки, щоб потім поповнити трудовий колектив.

До слова, заклад засновано 13 років тому. Головний напрям діяльності — розроблення, виробництво та оптова реалізація жіночого одягу.

Завдяки унікальному дизайну, широкому асортименту, високій якості та доступним цінам одяг від сумського модельєра швидко завоював популярність та визнання клієнтів, а за PetroSoroka надійно закріпився імідж перспективного сучасного підприємства, яке активно розвивається, зміцнює позиції на ринку та формує тенденції в мінливому світі fashion-індустрії. Керівник і засновник підприємства Петро Сорока поінформував про вакантні посади, умови праці та заробітну плату, соціальні гарантії, акцентувавши, що готовий прийняти охочих на посади швачок після проходження відповідного професійного навчання в Харківському ЦПТО.

Як розповіла сумчанка Оксана Шевченко, вона працює, але не влаштовують ні умови виробництва, ні зарплата. Тож вирішила ознайомитися з тим, що пропонує Будинок моделей.

Це саме привело до центру й сумчанку Олену Радівілову, яка перебуває на обліку в службі зайнятості, але прагне позбутися цього статусу і знайти цікаву та пристойно оплачувану роботу.

За словами організаторів заходу, поки що йдеться про 30 швачок, які після формування трьох груп розпочнуть навчання у Харкові. А далі цілком можливе збільшення кількості спеціалістів, яких потребуватиме виробництво. Адже тут мають широке коло клієнтів, надійні ринки збуту, новітнє обладнання — все, що потрібно для успішної та ефективної роботи.

Проведений захід — лише один із сотень, які організувала останнім часом обласна служба зайнятості. Кожен з них чітко продумано, сплановано і відповідно організовано, щоб ККД був максимальним.

Квітка, яка приростає пелюстками

У Сумському обласному центрі зайнятості показали графічну квітку, що символізує стратегію розвитку місцевого центру професійно-технічної освіти до 2020 року. Саме цьому закладу відведено провідну роль у навчанні та перенавчанні безробітних, щоб вони знаходили роботу і місце в житті.

Кожна пелюстка означає співпрацю з тими чи тими роботодавцями, установами, закладами тощо. Серед них ПАТ «Сумиобленерго», ПрАТ «Райз-Максимко», ТОВ «Екопродукт», Сумитеплоенерго, вже згадуваний PetroSoroka та багато інших. І показово, що квітка постійно приростає новими пелюстками, тобто взаємодія служби зайнятості неухильно розширюється.

А на практиці це означає, що роботу знаходять нові жителі області. Зокрема, з березня цього року вдалося працевлаштувати майже 18 тисяч осіб, що на 8% більше, ніж протягом відповідного торішнього періоду. А найвищого результату добилися у Тростянці, де плюс становить 42%.

Як розповів директор Сумського ЦПТО ДСЗ Михайло Гузь, нині тут створено потужну сучасну матеріально-технічну базу, завдяки якій є всі можливості для навчання і перенавчання. Ось і зовсім недавно, напередодні опалювального сезону, спільно із львівськими колегами навчали понад 1200 осіб, які здобули спеціальності «оператор котельні» та «машиніст (кочегар) котельні». Є й інші напрацювання та задуми. Одні стосуються практичних занять із конкретним контингентом безробітних, інші — інформаційних та роз’яснювальних акцій і кампаній, що неодмінно мають позитивний результат.

Якщо гора не йде до Магомета

«Робота шукає тебе» — так називався один з недавніх заходів, організованих у межах соціального проекту «Квиток до успіху» спільно з торговельно-розважальним центром «Мануфактура» в Сумах. Прийшовши того дня по покупки, мимоволі став свідком, як фахівці центру зайнятості консультували сумчан, пояснювали особливості, пропонували детально ознайомитися з вакансіями і зробити відповідний вибір.

Не тільки «Мануфактура» була місцем акції: фахівці проводили її на залізничному та автовокзалі в Сумах, автостанціях районних центрів та міст і селищ Сумщини — одне слово, у багатолюдних місцях, де потрібну інформацію можна донести до широкого кола людей.

Задум цілком виправдав себе. Протягом трьох днів до фахівців служби звернулися кілька тисяч жителів краю, яких цікавили найрізноманітніші запитання. На кожне вони одержали ∂рунтовні відповіді і роз’яснення, а також пропозицію завітати по детальнішу інформацію до центрів зайнятості у відповідних містах.

Тобто напрошується аналогія до давньої мудрості про Магомета і гору, які за потреби неодмінно вирушать назустріч одне одному. Різниця хіба що в персонажах: їх уособлюють безробітні та фахівці служби зайнятості. Але в обох випадках головне — результат: соціально позитивний і максимально корисний.

ЦИФРИ І ФАКТИ

Протягом першого півріччя чисельність безробітних на Сумщині становила 49,2 тисячі осіб, що на 5,6 тисячі менше, ніж у першому півріччі торік. Рівень безробіття (за методологією МОП) становив 9,5% економічно активного населення, тоді як у першій половині 2015-го — 10,6. Працювали майже 470 тисяч краян, або на 9,4 тисячі більше від відповідного торішнього показника.

Упродовж січня-вересня цього року кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася до 4,5 тисячі, або на 5%. Особливо значне зростання зафіксовано у Недригайлівському, Великописарівському, Буринському, Краснопільському, Тростянецькому районах.

Кількість зареєстрованих вакансій збільшилася на 3 тисячі й становила 22,3 тисячі, з яких майже 95% зареєстровано з початку року.

У громадських та інших видах робіт тимчасового характеру взяли участь 6,5 тисячі осіб, що на 2% більше від відповідного торішнього показника.

Середньомісячна чисельність одержувачів допомоги у зв’язку з безробіттям станом на 1 жовтня скоротилася на 20,7%, а її середній обсяг протягом січня-вересня становив півтори тисячі гривень, або на третину більше від відповідного торішнього показника.

ПРЯМА МОВА

Мобілізуємо всі ресурси

Володимир ПІДЛІСНИЙ, директор Сумського обласного центру зайнятості:

— За багато років роботи у службі зайнятості переконався: кожен період має особливості та складності, які слід неодмінно враховувати й максимально передбачати.

Не виняток і сьогодення: його виклики неоднозначні, іноді жорсткі, позначені насамперед складною соціальною ситуацією. Тож мобілізуємо всі ресурси, використовуємо всі важелі, щоб безробітні мали в нашій особі надійних партнерів і помічників.

Недавно провели анкетування серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів області стосовно їхнього професійного самовизначення. Результати майже приголомшливі: 75% опитаних бачать своє майбутнє за межами України і майже стільки само роботодавців туманно уявляють розвиток власного бізнесу. Це вже не дзвінок, а дзвін. Тому протягом останніх місяців значно активізували й урізноманітнили роботу, щоб пришвидшити підбір претендентів для подальшого працевлаштування. Під час презентацій почали використовувати відеорезюме безробітних, заповнення карток укомплектування вакансій, які залишаються впродовж 5 днів, інші новинки.

Хоч і не так швидко, як хотілося б, але зрушення є. Закріплюватимемо їх, розвиватимемо і примножуватимемо.